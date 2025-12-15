info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 78 proc. Polaków kupuje online. CERT ostrzega: fałszywe sklepy zalewają sieć przed świętami
rss newsletter facebook twitter

78 proc. Polaków kupuje online. CERT ostrzega: fałszywe sklepy zalewają sieć przed świętami

78 proc. Polaków kupuje online. CERT ostrzega: fałszywe sklepy zalewają sieć przed świętami  
Unsplash

W zakupach online ważne jest krytyczne myślenie. Jeżeli jakiś sprzęt kosztuje 5 tys. zł, to żadna promocja nie sprawi, że jego cena spadnie o połowę lub więcej - mówi Anna Kwaśnik, ekspertka ds. budowania świadomości cyberbezpieczeństwa z NASK.

Według raportu "E-commerce w Polsce" firmy Gemius z września br. zakupy w internecie preferuje 78 proc. Polaków. Do wirtualnego koszyka najczęściej trafiają ubrania, kosmetyki, książki, elektronika i akcesoria motoryzacyjne.

Ekspertka ds. budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowym Instytucie Badawczym (NASK) Anna Kwaśnik ostrzegła w rozmowie z PAP, że w okresie przedświątecznym i wyprzedażowym przybywa w internecie fałszywych sklepów i ofert. - Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że czekamy na superoferty i szukamy produktów w atrakcyjnych cenach - zaznaczyła.

W 2024 r. odpowiedzialny m.in. za monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów na poziomie krajowym zespół CERT Polska (działający w strukturach NASK) przyjął prawie 1,6 tys. zgłoszeń dotyczących tworzenia fałszywych sklepów internetowych sprzedających fikcyjne towary lub wyłudzających dane dostępowe do kont bankowych.

Zobacz też:

Senior ze smartfonem. Dlaczego mądrzy ludzie zaczynają się gubić w procesie odróżniania prawdy od fałszu?

GN 27/2025 DODANE 03.07.2025 AKTUALIZACJA 09.07.2025

Senior ze smartfonem. Dlaczego mądrzy ludzie zaczynają się gubić w procesie odróżniania prawdy od fałszu?

Łatwa adaptacja do nowości czy cyfrowa dysrupcja, która oznacza zakłócenia za sprawą technologii powodujących głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania społeczności? »

więcej »

Wyjaśniła, że na fałszywe sklepy najłatwiej trafić na platformach społecznościowych oraz pod sponsorowanymi linkami w przeglądarkach, które wyświetlane są w pierwszej kolejności.

- Wejście w link z poziomu Facebooka lub Google'a daje nam poczucie bezpieczeństwa, które jest złudne. W efekcie nie weryfikujemy, czy sklep, na którego stronę trafiliśmy, jest prawdziwy. Zadowoleni, że trafiliśmy na świetne spodnie w atrakcyjnej cenie, dodajemy produkt do koszyka i płacimy. Takie zakupy różnie się kończą - podkreśliła.

Ekspertka radzi, by sprawdzać dane sklepu: numer KRS, dane adresowe, adres e-mail. Sygnałem ostrzegawczym powinien być brak numeru telefonu, podobnie jak ograniczone możliwości opłacenia zakupów - w tym brak opcji zapłaty przy odbiorze lub skorzystania z płatności odroczonej.

Ostrzeżeniem powinny być też skumulowane pozytywne i podobnie brzmiące opinie na temat sklepu, które mają niedawną datę publikacji.

Ważne jest również dokładne sprawdzenie adresu strony sklepu lub banku - czyli tego, co znajduje się pomiędzy ciągiem znaków "https://" a pierwszym pojedynczym ukośnikiem. - Prawidłowy adres to np.: "https://nazwabanku.pl/". Adresy "https://nazwabanku.hosting.pl" czy "https://nazwabanku.twojadomena.pl" nie będą prawdziwe - wytłumaczyła ekspertka.

Radzi, że strony sprawdzone, na których robimy zakupy regularnie, warto dodać do ulubionych zakładek - pozwoli to uniknąć pomyłki.

Wzmożona czujność jest istotna także na etapie płatności - należy zawsze sprawdzać, czy kwota, którą zatwierdzamy, jest tą samą, jaka wyświetliła się w podsumowaniu kosztów zakupów, a nasze urządzenie nie zostanie po zakupach dodane do zaufanych.

- W zakupach online ważne jest też krytyczne myślenie. Jeżeli jakiś sprzęt kosztuje 5 tys. zł, to żadna promocja nie sprawi, że jego cena spadnie o połowę lub więcej. Dobrze porównywać ceny w różnych sklepach i robić zakupy w tych oficjalnych - nawet jeżeli tam produkt jest droższy - powiedziała Kwaśnik.

Zaznaczyła, że cyberprzestępcy wspierają się technologiami. - Kiedyś wiadomości od oszustów miały literówki i błędy gramatyczne - na pierwszy rzut oka było wiadomo, że to scam. Dzisiaj przestępcy wspierają się sztuczną inteligencją, fałszywe wiadomości wyglądają więc tak, jakby pochodziły z oficjalnych źródeł - wyjaśniła.

Rozmówczyni PAP zwróciła też uwagę, że klienci są coraz mocniej wyczuleni na fałszywe wiadomości o dopłatach do paczek. Co więcej, wielu usługodawców nie wysyła linków - pisząc do klienta wiadomość SMS, zwykle proszą o zalogowanie się do konta lub aplikacji.

Jeśli jednak klikniemy link, podamy dane, zrobimy przelew na fałszywe konto - należy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania.

Należy sprawę zgłosić do banku, który zablokuje rachunek lub transfer pieniędzy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie incydentu do CERT Polska, a następnym - policji.

- Warto przed zgłoszeniem na policję uzyskać numer zgłoszenia z CERT Polska. Zdarza się, że nawet po pewnym czasie udaje się wspólnymi siłami rozbić grupę przestępczą, która wyłudzała pieniądze online - powiedziała Anna Kwaśnik. - I nie wstydźmy się tego, że daliśmy się oszukać, bo to się zdarza. Wcześniej czy później może zdarzyć się każdemu z nas - dodała.

Podejrzane wiadomości mailowe i SMS-owe, a także fałszywe strony internetowe, można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://incydent.cert.pl/ lub w aplikacji mObywatel (za pomocą opcji "Bezpiecznie w sieci"). SMS-y można przesyłać na obsługiwany przez CERT numer 8080.

Katarzyna Czarnecka (PAP)

ksc/ akar/ joz/ mhr/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.12.2025 07:49

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, FINANSE, GANG, INFORMATYKA, INTERNET, MEDIA, NASK, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, RÓŻNE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Senior ze smartfonem. Dlaczego mądrzy ludzie zaczynają się gubić w procesie odróżniania prawdy od fałszu? | Publiczni nadawcy dostaną pieniądze | Raport: 45 minut wynosi średni czas uwodzenia dzieci w grach online | Możemy mieć do czynienia z epidemią uzależnienia dzieci od pornografii | Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tragedia. I co dalej?

Andrzej Macura

Tragedia. I co dalej?

Mówią, że Polak mądry po szkodzie. Ale mam wątpliwości. Czy faktycznie mądrzejszy.

Już wysprzątane?

Karzyna Solecka

Już wysprzątane?

Czasem poświęcanie czasu bardzo ważnym sprawom jest dla nas ucieczką od rzeczy najistotniejszych.

Można i tak

Piotr Drzyzga

Można i tak

Tylko czy to już odpowiedni moment na opublikowanie felietonu kolędowego?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kosztuje...

Publiczni nadawcy dostaną pieniądze

KRRiT wypłaci nadawcom publicznym ponad 124 mln zł w ramach piątej transzy środków abonamentowych.

Ta wojna kosztuje. Wiele...

Istnieje możliwość, że presja gospodarcza stanie się dla Putina nie do zniesienia

Ludzie stają się coraz biedniejsi, zyskują sojusznicy Rosji.

Emmanuel Macron, prezydent Francji

Macron zapowiedział sprzeciw dla ewentualnego forsowania przez UE umowy z Mercosurem

Francuzi stawiają trzy warunki.

Europarlamentarzyści w większości nie lubią dzieci. Albo się ich boją...

PE zagłosował za funduszem wspierającym "bezpieczną" aborcję

Padły obraźliwe słowa m.in pod adresem Polski.

Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu

Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu

Na drugim miejscu znalazły się okupowane terytoria palestyńskie.

Leon XIV: Skarb jest w sercu, nie w szalonych inwestycjach

Leon XIV: Skarb jest w sercu, nie w szalonych inwestycjach

To w sercu przechowuje się prawdziwy skarb, a nie w ziemskich sejfach, nie w wielkich inwestycjach finansowych, które dziś jak nigdy dotąd są szalone i niesprawiedliwie skoncentrowane, ubóstwiane za krwawą cenę milionów ludzkich istnień i zniszczenia Bożego stworzenia – wskazał Leon XIV w katechezie podczas środowej audiencji generalnej.

Sprawca ataku w Sydney z 59 zarzutami

Sprawca ataku w Sydney z 59 zarzutami

W tym 15 morderstw i dokonania aktu terroru.

Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do księży.

Prezydent: nasza narodowa pamięć jest po stronie ofiar

Prezydent: nasza narodowa pamięć jest po stronie ofiar

W środę rano odbyły się obchody 55. rocznicy masakry robotników przed pomnikiem Grudnia 1970.

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli

Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

Prace polowe

Parlament Europejski przegłosował uproszczone przepisy dla rolników

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.

Andrej Babisz

Czechy: Nowy rząd odrzuca system ETS2 oraz pakt migracyjny

Unijne decyzje dotyczące tych regulacji nie będą implementowane do czeskiego prawa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
4°C Czwartek
noc
4°C Czwartek
rano
6°C Czwartek
dzień
7°C Czwartek
wieczór
wiecej »
 