"Bez silnych rodzin Europa nie będzie zdolna do pokoju". Biskupi o odpowiedzialności za przyszłość
"Bez silnych rodzin Europa nie będzie zdolna do pokoju". Biskupi o odpowiedzialności za przyszłość

„Żaden nowoczesny system nie zastąpi serca, które bije w rodzinie” - pisze Rada KEP ds. Rodziny, ostrzegając, że kryzys demograficzny, samotność i osłabienie więzi uderzają w fundament przyszłości Polski i Europy.

Członkowie Rady podkreślają, że obecnie rodzina staje wobec poważnych wyzwań. „Kryzys demograficzny nie jest abstrakcją statystyczną, lecz pytaniem o przyszłość narodu, o zdolność społeczeństwa do przekazywania życia, nadziei i odpowiedzialności. Współczesne rodziny mierzą się z niepewnością ekonomiczną, szybkim tempem życia, presją zawodową i narastającą samotnością. Trudno jest budować małżeństwo i wychowywać dzieci” – przyznają. Jednakże – dodają – „właśnie dlatego rodzina pozostaje największym źródłem siły społecznej, miejscem, w którym kształtuje się człowiek zdolny kochać, przebaczać i ponosić odpowiedzialność”.

W tej perspektywie – jak czytamy w Słowie Rady – „szczególną wartość ma małżeństwo kobiety i mężczyzny”. „Dla osób wierzących jest ono sakramentalnym przymierzem, w którym dwoje ludzi podejmuje decyzję o wzajemnym oddaniu na całe życie. Taki związek, zakorzeniony w różnicy i komplementarności kobiety i mężczyzny, stanowi fundament rodziny oraz miejsce przyjęcia i przekazywania życia. Wbrew współczesnym trendom różnice te nie dzielą, lecz odpowiednio przeżywane stają się źródłem wzajemnego ubogacenia i mocnym oparciem dla obojga małżonków” – wskazują członkowie Rady. Dodają zarazem, że „w świecie dotkniętym poczuciem braku sensu, narastającą niepewnością i wewnętrznymi zranieniami, małżeństwo i rodzina mogą dawać człowiekowi stabilny grunt, na którym buduje się dojrzałe człowieczeństwo”.

Przywołując papieża Franciszka, członkowie Rady zwracają uwagę, że przyszłość świata i Kościoła zależy od kondycji rodziny. „Dlatego troska o życie rodzinne nie jest kwestią sentymentu ani tradycji, lecz aktem odpowiedzialności za przyszłość Polski i Europy” – czytamy w Słowie. Jednakże – przyznają członkowie Rady – „ochrona rodziny wymaga kultury, która szanuje trud codzienności, ale także rozwiązań społecznych i ekonomicznych, które pozwolą rodzinom odważnie podejmować decyzje o życiu”. „Wymaga również języka publicznego, który nie tworzy podziałów, lecz łączy wokół tego, co najważniejsze” – dodają.

„Jeżeli chcemy, by Polska była krajem silnym, solidarnym i przyszłościowym, musimy stanąć razem po stronie rodziny – miejsca, w którym rodzi się człowiek. Rodzina była siłą Polski w czasach rozbiorów i wojen; jest jej siłą dzisiaj – w wyzwaniach współczesności. I będzie jej siłą jutro, jeśli dziś zrozumiemy, że żaden nowoczesny system nie zastąpi serca, które bije w rodzinie” – czytamy w Słowie Rady KEP ds. Rodziny.

KAI |

dodane 15.12.2025 10:42

