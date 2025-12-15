info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Iran: Laureatka Nagrody Nobla dwukrotnie hospitalizowana po aresztowaniu
rss newsletter facebook twitter

Iran: Laureatka Nagrody Nobla dwukrotnie hospitalizowana po aresztowaniu

Narges Mohammadi  
ABEDIN TAHERKENAREH /PAP/EPA Narges Mohammadi

Powód? Pobicie.

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi była dwukrotnie hospitalizowana po pobiciu przez służby bezpieczeństwa, które aresztowały ją w piątek - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na fundację założoną przez noblistkę.

Aktywistka, nagrodzona Nagrodą Nobla w 2023 roku za walkę z opresją kobiet w Iranie oraz popularyzowanie praw człowieka i wolności jednostki, w piątek została aresztowana po tym, gdy potępiła podejrzaną śmierć prawnika i działacza na rzecz praw człowieka Chosrowa Alikordiego.

Prokurator okręgu Maszhad Hasan Hematifar podał, że podczas uroczystości upamiętniającej Alikordiego Mohammadi i brat działacza mieli wygłaszać prowokacyjne uwagi i wzywać zgromadzonych ludzi do "skandowania haseł łamiących prawo" i "zakłócania porządku publicznego".

Prowadzona przez rodzinę noblistki Fundacja Narges poinformowała na platformie X, że w niedzielę wieczorem Mohammadi udało się porozmawiać przez telefon z rodziną. "Narges Mohammadi powiedziała w rozmowie, że uderzenia były tak mocne i liczne, że dwukrotnie przewieziono ją na izbę przyjęć (...). Jej stan fizyczny (...) nie był dobry i sprawiała wrażenie chorej" - przekazała fundacja.

Dodatkowo aktywistka poinformowała swoich bliskich, że została oskarżona o "współpracę z rządem Izraela", a siły bezpieczeństwa groziły jej śmiercią. Zwróciła się do swojego zespołu prawnego o złożenie formalnej skargi na służby, które ją aresztowały, i brutalny sposób, w jaki to zrobiono.

Władze irańskie nie skomentowały sprawy.

W 2016 roku Mohammadi została skazana na 16 lat więzienia za stworzenie i prowadzenie ruchu praw człowieka domagającego się zniesienia kary śmierci. W 2024 roku tymczasowo zwolniono ją z odbywania kary ze względu na stan zdrowia, nadal brała jednak udział w protestach i udzielała wypowiedzi międzynarodowym mediom.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.12.2025 13:36

TAGI| IRAN, PAP, POLICJA, PRAWA CZŁOWIEKA, ZATRZYMANIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Turcja: zatrzymano 170 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim | Aleś Bialacki dla "Rz": Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło | Sprawca ataku w Sydney z 59 zarzutami | Córka Poczobuta w imieniu ojca odebrała w PE w Strasburgu Nagrodę Sacharowa | Australia/Policja: atak w Sydney inspirowany przez Państwo Islamskie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wenecja

Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

W odległości mniejszej niż 500 metrów.

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

"Jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

do czasu wyboru nowego metropolity.

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nadzieja miesza się z lękiem

Nadzieja miesza się z lękiem

Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
6°C Niedziela
dzień
7°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
3°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 