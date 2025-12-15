info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Harcerstwo ma 14 nowych błogosławionych. Francuscy skauci wyniesieni na ołtarze
rss newsletter facebook twitter

Harcerstwo ma 14 nowych błogosławionych. Francuscy skauci wyniesieni na ołtarze

Harcerstwo ma 14 nowych błogosławionych. Francuscy skauci wyniesieni na ołtarze  
Obraz przedstawiający nowych błogosławionych

Zakazany w okupowanej Francji skauting odrodził się w niemieckich fabrykach i barakach robotników przymusowych. Młodzi Francuzi organizowali konspiracyjne drużyny, modlitwę i pomoc współwięźniom, za co wielu zapłaciło życiem. Kościół ogłosił ich męczennikami.

 

Ruch harcerski ma 14 nowych błogosławionych. Wśród 50 ofiar niemieckiego nazizmu, które w sobotę zostały beatyfikowane w katedrze Notre Dame w Paryżu, są również francuscy harcerze. Zostali zabici przez Niemców, ponieważ byli katolickimi skautami – podkreśla Paul Dupont, archiwista Scouts et Guides de France.

Niektórzy zostali skautami dopiero w niewoli

Historie nowych błogosławionych świadczą o sile harcerskich ideałów w najtrudniejszych wojennych warunkach. Francuscy męczennicy to młodzi mężczyźni, którzy zostali wysłani na przymusowe roboty do Niemiec. Co znamienne, tylko połowa z 14 beatyfikowanych skautów była zaangażowana w ruch harcerski przed wyjazdem na roboty. Pozostali poznali harcerstwo dopiero w niewoli i to już na robotach złożyli harcerską przysięgę.

W Niemczech Chrystus ma wielu przeciwników

W okupowanej przez Niemców Francji skauting został zakazany. W 1943 r. wielu skatów zostało wysłanych na roboty do Niemiec. „Musicie wiedzieć, że w Niemczech Chrystus ma wielu przeciwników. Nie chcą zaakceptować Jego doktryny miłosierdzia, miłości i litości. W obliczu nazizmu bądźcie chrześcijanami” – pisał do wyjeżdzających na roboty skautów kard. Jules Saliège.

Konspiracyjny skauting na robotach

Wysłani do Niemiec skauci organizują się w grupy i kontynuują działalność swego ruchu. Dzielą się paczkami, odwiedzają chorych Francuzów w szpitalu, dbają o rozwój życia duchowego poprzez udział w Eucharystii, spotkania modlitewne i dyskusje. Co więcej, werbują nowych członków.

Aresztowania, egzekucje, obozy

W grudniu 1943 r. okólnik Kaltenbrunnera szefa Centralnego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy wypowiada wojnę francuskim skautom na robotach w Niemczech. Zarzuca im szerzenie chrześcijaństwa i antyniemieckich postaw. Niemcy rozbijają harcerską konspirację. Niektórzy zostają straceni, inni trafiają do obozów zagłady. 

Konspiracja w Dzieczynie

Jednym z nowych błogosławionych skautów jest Joël Anglès d’Auriac. 17 lipca 1943 r. został wysłany na roboty do wcielonego do Rzeszy czeskiego Dzieczyna. Skierowano go do zakładu zbrojeniowego Wilhelm Schmidding Werke. Pomimo nieludzkich warunków pracy udało mu się zorganizować tajną drużynę harcerzy. Oddają się pod opiekę Matki Bożej Nadziei, a za cel stawiają sobie „rozpowszechnianie i pogłębianie zasad Ewangelii”. 10 marca 1944 r. został aresztowany przez gestapo i skazany na śmierć za zdradę stanu. Został ścięty 6 grudnia 1944 r. Miał 22 lata.

Umieram z uśmiechem, Pan jest ze mną

 „Nie smućcie się, umieram z uśmiechem, ponieważ Pan jest ze mną – pisze do swoich kolegów skautów na trzy godziny przed egzekucją. – Zachowajcie mnie w pamięci z uśmiechem i podążacie drogą, którą wam wskazałem. Jest bez wątpienia najbardziej owocna droga, prowadząca do najpiękniejszego życia”.

Wzór dla powojennego skautingu we Francji

Jak twierdzi historyk Charles-Édouard Harang, przykład skautów, którzy pozostali wierni harcerskim ideałom w niemieckiej niewoli, miał ogromne znaczenie dla kształtowania się skautingu w powojennej Francji. Kierowniczą rolę w ruchu przejęli bowiem byli więźniowie lub członkowie ruchu oporu. Lepiej zrozumiano też znaczenie chrześcijańskiej wiary, która w warunkach niewoli była przeżywana w bardziej konkretny sposób. Dzięki temu ruch skautowy odzyskał wiarę – powiedział Harang w wywiadzie dla dziennika La Croix. 

Zobacz też:

Wyzwanie dla nastolatka. Czego uczy współczesne harcerstwo?

GN 38/2025 DODANE 18.09.2025 AKTUALIZACJA 22.09.2025

Wyzwanie dla nastolatka. Czego uczy współczesne harcerstwo?

Śmierć harcerza w czasie obozu ZHR wstrząsnęła w lipcu Polską. Najgorsze, co jako rodzice moglibyśmy zrobić po tej tragedii, byłoby zamknięcie naszych nastoletnich dzieci w domu i zabronienie im spotkania z wielką przygodą. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 15.12.2025 11:12
PRZECZYTAJ TAKŻE
Wyzwanie dla nastolatka. Czego uczy współczesne harcerstwo?

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 