info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: „Dość antysemickiej przemocy. Trzeba usunąć nienawiść z naszych serc”
Leon XIV: „Dość antysemickiej przemocy. Trzeba usunąć nienawiść z naszych serc”

EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Podczas spotkania z delegacjami regionów odpowiedzialnych za tegoroczny świąteczny wystrój Watykanu papież Leon XIV mówił o tajemnicy Wcielenia, potrzebie ciszy i modlitwy oraz o obronie życia. Nawiązując do zamachu w Sydney, zaapelował także o odrzucenie nienawiści.

Inauguracja szopki i choinki na Placu św. Piotra przewidziana jest na godz. 17. Dziś rano Papież przyjął przedstawicieli włoskich regionów, które w tym roku są odpowiedzialne za świąteczny wystrój w Watykanie. Szopkę przy obelisku przygotowała diecezja Nocera Inferiore-Sarno, a choinkę podarowały gminy Lagundo i Ultimo w diecezji Bolzano-Bressanone.

Dzieci ocalone przed aborcją

Specjalne pozdrowienie skierował też do delegacji Kostaryki, na czele z pierwszą damą Signe Zeicate. Z tego kraju pochodzi bowiem szopka w Auli Pawła VI Nacimento Gaudium, która stanowi artystyczny apel o poszanowanie życia nienarodzonych dzieci. Jak wyjaśnił sam Papież, każda z 28 tys. wstążek zdobiących tegoroczną szopkę symbolizuje ocalone przed aborcją życie dzięki modlitwie i wsparciu, jakie katolickie organizacje udzieliły matkom w trudnej sytuacji. „Dziękuję kostarykańskiej artystce, która wraz z przesłaniem pokoju bożonarodzeniowego chciała również zaapelować o ochronę życia od momentu poczęcia” – powiedział Ojciec Święty.

Bóg staje się jednym z nas

Mówiąc o szopce, która znajduje się na Placu św. Piotra Papież zauważył, że będzie ona przypominać pielgrzymom z całego świata scenę narodzin Jezusa, fakt, że Bóg zbliża się do ludzkości, staje się jednym z nas, wchodzi w naszą historię w postaci małego dziecka.

Potrzeba ciszy i modlitwy

„W ubóstwie stajenki betlejemskiej – powiedział Leon XIV – kontemplujemy tajemnicę pokory i miłości. Przed każdą szopką, nawet tą wykonaną w naszych domach, przeżywamy na nowo to Wydarzenie i odkrywamy potrzebę poszukiwania w naszym życiu chwil ciszy i modlitwy, aby odnaleźć siebie i wejść w komunię z Bogiem”.

Maryja wzorem ciszy i adoracji

Papież zauważył, że wzorem takiej adorującej ciszy jest Maryja. W przeciwieństwie do pasterzy, którzy spotkawszy małego Jezusa, wielbią Boga i opowiadają wszystkim o tym, co widzieli i słyszeli, Maryja zachowuje wszystko w swoim sercu. Jej milczenie jest zachwytem i adoracją – dodał Ojciec Święty.

Jezus rozprasza ciemność grzechu

Odwołując się z kolei do symboliki choinki zauważył, że dzięki swym wiecznie zielonym gałązkom, jest ona znakiem życia i przywołuje nadzieję, która nie zanika nawet w mroźną zimę. „Światła, które ją zdobią, symbolizują Chrystusa, światłość świata, który przyszedł, aby rozproszyć ciemności grzechu i oświecić naszą drogę” – powiedział Leon XIV. Podkreślił, że zarówno szopka, jak i choinka są znakami wiary i nadziei. „Kontemplując je w naszych domach, parafiach i na placach, prośmy Pana Boga, aby odnowił w nas dar pokoju i braterstwa”.

Modlitwa za ofiary zamachu w Sydney

Na zakończenie Papież zachęcił do modlitwy za ofiary wojny i przemocy. „W szczególności dzisiaj pragnę powierzyć Panu ofiary zamachu terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w Sydney przeciwko społeczności żydowskiej. Dość już tej antysemickiej przemocy. Trzeba usunąć nienawiść z naszych serc” – dodał Ojciec Święty.

VATICANNEWS.VA |

dodane 15.12.2025 13:00

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

