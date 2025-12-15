Podczas spotkania z delegacjami regionów odpowiedzialnych za tegoroczny świąteczny wystrój Watykanu papież Leon XIV mówił o tajemnicy Wcielenia, potrzebie ciszy i modlitwy oraz o obronie życia. Nawiązując do zamachu w Sydney, zaapelował także o odrzucenie nienawiści.

Inauguracja szopki i choinki na Placu św. Piotra przewidziana jest na godz. 17. Dziś rano Papież przyjął przedstawicieli włoskich regionów, które w tym roku są odpowiedzialne za świąteczny wystrój w Watykanie. Szopkę przy obelisku przygotowała diecezja Nocera Inferiore-Sarno, a choinkę podarowały gminy Lagundo i Ultimo w diecezji Bolzano-Bressanone.

Dzieci ocalone przed aborcją

Specjalne pozdrowienie skierował też do delegacji Kostaryki, na czele z pierwszą damą Signe Zeicate. Z tego kraju pochodzi bowiem szopka w Auli Pawła VI Nacimento Gaudium, która stanowi artystyczny apel o poszanowanie życia nienarodzonych dzieci. Jak wyjaśnił sam Papież, każda z 28 tys. wstążek zdobiących tegoroczną szopkę symbolizuje ocalone przed aborcją życie dzięki modlitwie i wsparciu, jakie katolickie organizacje udzieliły matkom w trudnej sytuacji. „Dziękuję kostarykańskiej artystce, która wraz z przesłaniem pokoju bożonarodzeniowego chciała również zaapelować o ochronę życia od momentu poczęcia” – powiedział Ojciec Święty.

Bóg staje się jednym z nas

Mówiąc o szopce, która znajduje się na Placu św. Piotra Papież zauważył, że będzie ona przypominać pielgrzymom z całego świata scenę narodzin Jezusa, fakt, że Bóg zbliża się do ludzkości, staje się jednym z nas, wchodzi w naszą historię w postaci małego dziecka.

Potrzeba ciszy i modlitwy

„W ubóstwie stajenki betlejemskiej – powiedział Leon XIV – kontemplujemy tajemnicę pokory i miłości. Przed każdą szopką, nawet tą wykonaną w naszych domach, przeżywamy na nowo to Wydarzenie i odkrywamy potrzebę poszukiwania w naszym życiu chwil ciszy i modlitwy, aby odnaleźć siebie i wejść w komunię z Bogiem”.

Maryja wzorem ciszy i adoracji

Papież zauważył, że wzorem takiej adorującej ciszy jest Maryja. W przeciwieństwie do pasterzy, którzy spotkawszy małego Jezusa, wielbią Boga i opowiadają wszystkim o tym, co widzieli i słyszeli, Maryja zachowuje wszystko w swoim sercu. Jej milczenie jest zachwytem i adoracją – dodał Ojciec Święty.

Jezus rozprasza ciemność grzechu

Odwołując się z kolei do symboliki choinki zauważył, że dzięki swym wiecznie zielonym gałązkom, jest ona znakiem życia i przywołuje nadzieję, która nie zanika nawet w mroźną zimę. „Światła, które ją zdobią, symbolizują Chrystusa, światłość świata, który przyszedł, aby rozproszyć ciemności grzechu i oświecić naszą drogę” – powiedział Leon XIV. Podkreślił, że zarówno szopka, jak i choinka są znakami wiary i nadziei. „Kontemplując je w naszych domach, parafiach i na placach, prośmy Pana Boga, aby odnowił w nas dar pokoju i braterstwa”.

Modlitwa za ofiary zamachu w Sydney

Na zakończenie Papież zachęcił do modlitwy za ofiary wojny i przemocy. „W szczególności dzisiaj pragnę powierzyć Panu ofiary zamachu terrorystycznego, który miał miejsce wczoraj w Sydney przeciwko społeczności żydowskiej. Dość już tej antysemickiej przemocy. Trzeba usunąć nienawiść z naszych serc” – dodał Ojciec Święty.