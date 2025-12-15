info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zapalono światła na choince na placu Świętego Piotra
Zapalono światła na choince na placu Świętego Piotra

PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI 25-metrowy świerk czerwony przywieziony został z Val d'Ultimo w prowincji Bolzano i waży 8 ton.

W Watykanie zapalone zostały w poniedziałek światła na choince i odsłonięto stojącą obok szopkę. Świerk pochodzi z okolic Bolzano w Trydencie-Górnej Adydze na północy Włoch, a szopkę przygotowała diecezja Nocera Inferiore-Sarno w Kampanii na południu kraju.

Zwyczaj ustawiania choinki i szopki na Placu Świętego Piotra wprowadził Jan Paweł II w 1982 roku.

W szopce z okolic Salerno we włoskim regionie Kampania znajdują się elementy scenerii i tradycji z tamtych stron, m.in. obraz przedstawiający baptysterium z miasta Nocera Superiore i typowe lokalne krużganki.

Uroczystości na placu przed bazyliką watykańską przewodniczyła gubernator Państwa Watykańskiego siostra Raffaella Petrini. Obecne były delegacje Kościoła i lokalnych władz z diecezji Bolzano-Bressanone i Nocera Inferiore-Sarno.

Przed południem papież Leon XIV przyjął na audiencji ofiarodawców szopki i choinki.

Powiedział: - W obliczu ubóstwa stajenki z Betlejem kontemplujemy tajemnicę pokory i miłości. Przed każdą szopką, także tą wykonaną w naszych domach, przeżywamy na nowo to wydarzenie i odkrywamy potrzebę poszukiwania w naszym życiu chwil ciszy i modlitwy, aby odnaleźć siebie i wejść w komunię z Bogiem.

- Drzewko ze swymi wiecznie zielonymi gałęziami jest znakiem życia i przywołuje nadzieję, która nie zanika nawet w mroźną zimę. Światła, które je zdobią, symbolizują Chrystusa, światłość świata, który przyszedł, aby rozproszyć ciemności grzechu i oświecić naszą drogę - stwierdził papież.

Podkreślił: - Szopka i choinka są znakami wiary i nadziei. Kontemplując je w naszych domach, parafiach i na placach prośmy Pana Boga, aby odnowił w nas dar pokoju i braterstwa.

Leon XIV mówił również o szopce z Kostaryki, ustawionej w Auli Pawła VI. Nosi ona nazwę Nacimento Gaudium (Narodzenie Radości). Jak zauważył papież, każda z 28 tys. wstążek zdobiących szopkę symbolizuje życie ocalone przed aborcją dzięki modlitwie i wsparciu, jakie katolickie organizacje udzieliły matkom w trudnej sytuacji.

 

PAP |

dodane 15.12.2025 18:31

TAGI| BOŻE NARODZENIE, KOŚCIÓŁ, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, ŚWIĘTO

