Zapalono światła na choince na placu Świętego Piotra  

W Watykanie zapalone zostały w poniedziałek światła na choince i odsłonięto stojącą obok szopkę. Świerk pochodzi z okolic Bolzano w Trydencie-Górnej Adydze na północy Włoch, a szopkę przygotowała diecezja Nocera Inferiore-Sarno w Kampanii na południu kraju.
Zwyczaj ustawiania choinki i szopki na Placu Świętego Piotra wprowadził Jan Paweł II w 1982 roku.
25-metrowy świerk czerwony przywieziony został z Val d'Ultimo w prowincji Bolzano i waży 8 ton. W styczniu, gdy drzewo zostanie zabrane z placu, będzie wykorzystane zgodnie z zasadą troski o środowisko - zapewnili ofiarodawcy.
W szopce z okolic Salerno we włoskim regionie Kampania znajdują się elementy scenerii i tradycji z tamtych stron, m.in. obraz przedstawiający baptysterium z miasta Nocera Superiore i typowe lokalne krużganki.
Uroczystości na placu przed bazyliką watykańską przewodniczyła gubernator Państwa Watykańskiego siostra Raffaella Petrini. Obecne były delegacje Kościoła i lokalnych władz z diecezji Bolzano-Bressanone i Nocera Inferiore-Sarno.
Przed południem papież Leon XIV przyjął na audiencji ofiarodawców szopki i choinki.
Powiedział: - W obliczu ubóstwa stajenki z Betlejem kontemplujemy tajemnicę pokory i miłości. Przed każdą szopką, także tą wykonaną w naszych domach, przeżywamy na nowo to wydarzenie i odkrywamy potrzebę poszukiwania w naszym życiu chwil ciszy i modlitwy, aby odnaleźć siebie i wejść w komunię z Bogiem.
- Drzewko ze swymi wiecznie zielonymi gałęziami jest znakiem życia i przywołuje nadzieję, która nie zanika nawet w mroźną zimę. Światła, które je zdobią, symbolizują Chrystusa, światłość świata, który przyszedł, aby rozproszyć ciemności grzechu i oświecić naszą drogę - stwierdził papież.
Podkreślił: - Szopka i choinka są znakami wiary i nadziei. Kontemplując je w naszych domach, parafiach i na placach prośmy Pana Boga, aby odnowił w nas dar pokoju i braterstwa.
Leon XIV mówił również o szopce z Kostaryki, ustawionej w Auli Pawła VI. Nosi ona nazwę Nacimento Gaudium (Narodzenie Radości). Jak zauważył papież, każda z 28 tys. wstążek zdobiących szopkę symbolizuje życie ocalone przed aborcją dzięki modlitwie i wsparciu, jakie katolickie organizacje udzieliły matkom w trudnej sytuacji.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.