Dwie nowe stacje metra w Rzymie to muzea archeologiczne  

W centrum Rzymu, na obszarze wykopalisk archeologicznych, zbudowano dwie nowe stacje metra linii C, które we wtorek zostaną oddane do użytku. Stacje Koloseum i Porta Metronia pełnią też funkcję muzeów; wystawiono tam znaleziska, na które natrafiono podczas prac budowlanych.
Na nowe stacje trzeciej linii metra Rzymianie czekali od lat. Prace przy ich budowie były skomplikowane ze względu na delikatny, historyczny teren, pełen pamiątek starożytności.
Przystanek Koloseum na głębokości 20 metrów pod aleją Fori Imperiali, przy której znajdują się zabytki Cesarstwa Rzymskiego, to - jak podkreślają władze miasta - nie tylko nowy węzeł komunikacyjny z linią B, ale także sugestywne połączenie nowoczesności i czasów antycznych. W gablotach umieszczono tam artefakty archeologiczne, znalezione w czasie wykopalisk.
Muzealny charakter ma też stacja Porta Metronia. Jej nazwa odnosi się do bramy w Murach Aureliańskich, systemie umocnień obronnych z III wieku naszej ery. Mury zostały zbudowane z inicjatywy cesarza Lucjusza Domicjusza Aureliana i chroniły miasto przed najazdami barbarzyńców.
Dzięki wykopaliskom, które prowadzono w związku z robotami budowlanymi, odkryto tam pozostałości rzymskich koszar z II wieku oraz domu centuriona, udekorowanego mozaikami. Wszystko zostało odtworzone w swoim pierwotnym położeniu. Pozostałości tych budowli są przedmiotem zainteresowania naukowców z całego świata.
Kolejnym bardzo oczekiwanym etapem tej zakrojonej na dużą skalę inwestycji w Wiecznym Mieście będzie stacja linii C na Placu Weneckim. Obecnie jest on wielkim placem budowy i tak pozostanie jeszcze przez kilka lat. Stacja ma zostać otwarta w 2033 roku i zarazem ma być spektakularnym muzeum archeologicznym.
Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)
