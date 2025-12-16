Sudan Południowy jest „żywą przypowieścią o Bożym Narodzeniu”  

Bp Christian Carlassare, kierujący południowosudańską diecezją Bentiu, skierował do wiernych przesłanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podkreśla w nim pilną potrzebę duchowego i materialnego towarzyszenia cierpiącym: „To dar, jaki możemy dziś ofiarować zranionej ludzkości: miłość, która nie stawia granic, nadzieję, która trwa, wiarę, która obejmuje i buduje braterstwo”. W najmłodszym państwie świata przemoc nie ustaje, a Kościół nieustannie niesie pomoc niosąc potrzebującym.

Potrzeba zawieszenia broni

Z Sudanu Południowego nieustannie napływają wiadomości o kolejnych aktach przemocy. W ostatnich dniach w Heglig w Zachodnim Kordofanie przeprowadzono atak z użyciem dronów na infrastrukturę jednego z najważniejszych złóż ropy naftowej w kraju, obecnie kontrolowaną przez paramilitarne oddziały Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Wskutek nalotu zginęło siedmiu żołnierzy, a wielu zostało rannych. To jedna z wielu konsekwencji złamania porozumienia, pomiędzy Siłami Zbrojnymi Sudanu Południowego, Siłami Szybkiego Wsparcia oraz prezydentem kraju.

W swoim przesłaniu bp Christian Carlassare, kombonianin, nawiązuje zarówno do tego wydarzenia, jak też m.in. do niedawnych ataków na placówki medyczne i przedszkole al-Hanan, w których zginęło 120 osób, w tym 63 dzieci. „W tym konflikcie nie ma poszanowania dla ludzkiego życia. Wszyscy powinniśmy odczuwać głęboką troskę razem ze wspólnotą międzynarodową” – podkreśla. Także w rozmowie z mediami watykańskimi ponawia apel o zawieszenie broni. Relacjonuje też, w jaki sposób jego diecezja, pomimo trudności, przygotowuje się do Bożego Narodzenia.

„Uparte ziarno” nadziei

„Boże Narodzenie – mówi hierarcha – jest świętem bliskości i braterstwa. To jest marzenie moich dwudziestu lat spędzonych u boku mieszkańców Sudanu Południowego. Jako misjonarz widziałem światła i cienie. Byłem świadkiem tego, jak nadzieja i krzyż splatają się w historii tego ludu, umiłowanego przez Boga. Dzieliłem radość porozumienia pokojowego z 2005 r. oraz marzenie o niepodległym kraju w roku 2011. Ale byłem także świadkiem głębokiego zranienia, jakie przyniósł wewnętrzny konflikt, który podzielił kraj i rozerwał tkankę społeczną, zmusił miliony ludzi do ucieczki i zepchnął ich w nędzę, pozbawił tego, co niezbędne, i zranił godność każdego człowieka. A jednak właśnie tam, pośród ruin konfliktu, Ewangelia przypomniała mi, że nadzieja nigdy nie jest złudzeniem: jest upartym ziarnem, zdolnym wykiełkować nawet na wyschniętej ziemi”.

Sudan Południowy — żywa przypowieść o Bożym Narodzeniu

W tym kontekście bp Carlassare przywołuje też założyciela zgromadzenia misjonarzy kombonianów, do którego należy, św. Daniela Comboniego, nigdy się nie zwątpił w sens misji, uznawanej przez wielu za niemożliwą: „Nadal wierzymy w świat, w którym nikt nie jest odrzucony, w którym życie jest szanowane, a ubóstwo nie jest przekleństwem, lecz zasadą solidarności w budowaniu braterskiego społeczeństwa” – zapewnia pochodzący z Włoch hierarcha i misjonarz, który od 20 lat posługuje na terenie najpierw Sudanu a obecnie Sudanu Południowego.

Podkreśla, że jego marzeniem jest zobaczyć Sudan Południowy, w którym „dzieci mogą bawić się bez strachu, młodzi mogą chodzić do szkoły, a dla młodej kobiety nie jest bardziej prawdopodobne, że umrze przy porodzie niż, że ukończy szkołę średnią”. Dzieli się też pragnieniem by na bogactwa naturalne południowosudańskiej ziemi nie były już „źródłem niesprawiedliwości, lecz narzędziem rozwoju” i aby mieszkańcy kraju mogli godnie pracować i żyć, nie będąc uzależnionymi od pomocy humanitarnej.

„Sudan Południowy, ta młoda i zraniona ziemia, jest żywą przypowieścią Bożego Narodzenia – podkreśla ordynariusz diecezji Bentiu – Tam, gdzie przemoc, ubóstwo i podziały zdają się dławić nadzieję, narodzenie Syna Bożego nadal objawia się jako najbardziej radykalny znak bliskości Boga. Bóg wybiera przyjście na świat tam, gdzie ludzkość jęczy i czeka. Bóg wybiera drogę ubóstwa, aby objawić nam prawdziwe bogactwo”.

Świadczyć o miłości, która uzdrawia

Nawiązując do adhortacji apostolskiej Leona XIV Dilexi te, która rozpoczyna się słowami „Umiłowałem cię”, bp Carlassare dodaje: „Oto jedyne prawdziwe bogactwo: Jego miłość. To przesłanie dotyka głębi, ponieważ znamy kruchość ludzkiego serca, niezdolnego samo z siebie do życia braterstwem, komunią i pokojem. Ale właśnie tam Pan wychodzi naprzeciw naszej biedzie i przyodziewa ją swoją łaską”.

Podkreśla, że w Sudanie Południowym „można świadczyć, że miłość Boga zszywa to, co my rozrywamy, leczy to, co my ranimy, podnosi to, co my depczemy. To jest tajemnica Boga w Betlejem: nie bliskość słów, lecz konkretne bycie obok, obecność, która nas podnosi, ponieważ nas potrzebuje: naszej uwagi, naszej troski i naszej kruchej miłości”.