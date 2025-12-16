info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Córka Poczobuta w imieniu ojca odebrała w PE w Strasburgu Nagrodę Sacharowa
rss newsletter facebook twitter

Córka Poczobuta w imieniu ojca odebrała w PE w Strasburgu Nagrodę Sacharowa

Od lewej: Irma Dimitradze, Roberta Metsola, Jana Poczobut  
RONALD WITTEK /PAP/EPA Od lewej: Irma Dimitradze, Roberta Metsola, Jana Poczobut

"To wielki zaszczyt stać tu dzisiaj i odbierać tę nagrodę w imieniu ojca".

Jana Poczobut, córka więzionego na Białorusi dziennikarza Andrzeja Poczobuta, w imieniu ojca odebrała we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Nagrodę Sacharowa za Wolność Myśli 2025. Z kolei w imieniu więzionej gruzińskiej dziennikarki Mzii Amaglobeli nagrodę odebrała inna dziennikarka, Irma Dimitradze.

Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL, a także frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. Zwycięzców w październiku wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą przewodnicząca PE Roberta Metsola oraz liderzy grup politycznych.

- To wielki zaszczyt stać tu dzisiaj i odbierać tę nagrodę w imieniu ojca. Od prawie pięciu lat moja rodzina żyje w obliczu ciszy i niepewności, bez osoby, którą kochamy. Dzisiaj pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za pamięć o nim - i za pamięć o wszystkich rodzinach, które żyją z tymi samymi pytaniami bez odpowiedzi - powiedziała Jana Poczobut w PE.

Dimitradze odczytała przemówienie Mzii Amaglobeli skierowane do europosłów. - Przyjmuję (tę nagrodę) w imieniu moich kolegów i koleżanek dziennikarzy, którzy dziś w Gruzji walczą o ocalenie dziennikarstwa. Pracują niestrudzenie, abyście mogli usłyszeć głos oporu gruzińskich obywateli i aby prawda nie została uciszona - podkreśliła.

Amaglobeli w swoim liście odniosła się też do władz Gruzji. - Ten reżim jest bezwzględny (...). Niszczy wolne dziennikarstwo, likwiduje opozycyjne partie polityczne i więzi ich liderów, skutecznie demontuje organizacje pozarządowe, a osoby w nich pracujące określa mianem zagranicznych agentów (...). Nie zdołał jednak uciszyć protestów - napisała.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku został skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.

Mzia Amaglobeli - to gruzińska dziennikarka i szefowa niezależnych portali informacyjnych Batumelebi i Netgazeti. Została aresztowana w styczniu br. za udział w antyrządowych protestach w Gruzji. W sierpniu została skazana na dwa lata więzienia.

Uznawana jest za pierwszą więźniarkę polityczną w Gruzji od uzyskania przez kraj niepodległości. Jako obrończyni wolności słowa Amaglobeli stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, sprzeciwiającego się rządom prorosyjskiej partii Gruzińskie Marzenie po wyborach parlamentarnych z października 2024 r., które zdaniem opozycji zostały sfałszowane.

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. były prezydent RPA, który doprowadził do zniesienia apartheidu Nelson Mandela, organizacja Reporterzy Bez Granic (RSF), przywódca antykremlowskiej opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny i działacz na rzecz praw mniejszości Ujgurów w Chinach Ilham Tohti.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli już kilka rezolucji potępiających represje na Białorusi. Domagają się w nich uwolnienia więźniów politycznych (ich liczbę szacuje się na ponad 1000), potępiają współudział prezydenta Aleksandra Łukaszenki w wojnie Rosji z Ukrainą oraz wzywają do zaostrzenia sankcji i wsparcia białoruskich sił demokratycznych, niezależnych mediów i obrońców praw człowieka.

Jeżeli chodzi o Gruzję, która od 2023 roku jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej, europosłowie w rezolucjach zdecydowanie potępili regres demokracji w tym kraju i represyjne przepisy (takie jak ustawa o "zagranicznych agentach"), ataki na wolność słowa i prasy oraz represje wobec pokojowych protestów. Wezwali również, by ponownie przeprowadzić wybory z października 2024 roku, w których zwycięstwo ogłosiła rządząca partia Gruzińskie Marzenie.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.12.2025 19:46

TAGI| BIAŁORUŚ, CENZURA, DYPLOMACJA, GRUZJA, MEDIA, ODZNACZENIA, ORGANIZACJE, PAP, PARLAMENT, PE, PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWO, UE, UNIA EUROPEJSKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
90 mld euro dla Ukrainy na kolejne dwa lata | W Brukseli wielotysięczny protest rolników m.in. przeciwko umowie z Mercosurem | TSUE: Polski TK naruszył prawo Unii, nie respektując naszych wyroków | PE zagłosował za funduszem wspierającym "bezpieczną" aborcję | Komisja Europejska wycofuje się z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych w UE
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wenecja

Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

W odległości mniejszej niż 500 metrów.

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

"Jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

do czasu wyboru nowego metropolity.

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nadzieja miesza się z lękiem

Nadzieja miesza się z lękiem

Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
6°C Niedziela
dzień
7°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
3°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 