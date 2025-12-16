Francuzi krytycznie o projekcie legalizacji eutanazji  

Sondaż, przeprowadzony we Francji na miesiąc przed zaplanowanym w Senacie czytaniem projektu ustawy o eutanazji i wspomaganym samobójstwie, pokazuje, że 70 proc. osób obawia się konsekwencji jej przyjęcia. Ponad trzy czwarte ankietowanych oczekuje też innych rozwiązań niż te, zaproponowane w procedowanym projekcie ustawy. Te dane przeczą przekonaniu, jakoby projekt ustawy, zaaprobowany już przez Zgromadzenie Narodowe, odzwierciedlał wolę obywateli.

Już za miesiąc francuski Senat będzie rozpatrywał projekt ustawy, legalizującej eutanazję, określaną mianem tzw. „prawa do pomocy w umieraniu”. Z tej okazji ośrodek badawczy Opinion Way przeprowadził na zlecenie Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (AFC), sondaż, którego wyniki ukazują obawy i sprzeciw Francuzów wobec proponowanych zmian prawnych. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 3 tys. osób, które odpowiedziały w sumie na 38 pytań.

Rozdźwięk między oczekiwaniami obywateli a treścią ustawy

Jak wynika z sondażu, zainteresowanie propozycją ustawy o eutanazji i wspomaganym samobójstwie jest we francuskim społeczeństwie w większości teoretyczne. Bowiem, choć zadeklarowało je aż 82 proc. respondentów, to z tekstem ustawy zapoznało się, przynajmniej częściowo, jedynie 25 proc. z nich. Co więcej, rozwiązania prawne, jakich chciałaby większość ankietowanych, różnią się od zawartych w procedowanym dokumencie.

Przykładowo: 78 proc. ankietowanych oczekuje „specjalnej procedury dla osób cierpiących na niepełnosprawność intelektualną”, a 77 proc. obowiązkowych konsultacji z całym personelem medycznym, opiekującym się chorą osobą. 73 proc. domaga się opinii psychiatry lub psychologa w przypadku „wątpliwości co do zdolności pacjenta do rozeznania”. Blisko 60 proc. uważa, że po pierwszej zgodzie medycznej na przeprowadzenie eutanazji, pacjenta powinien zbadać drugi lekarz. Zaś 45 proc. sądzi, że w przypadku braku zgody między dwoma lekarzami wniosek o eutanazję lub wspomagane samobójstwo powinien zostać odrzucony. Żadnego z tych rozwiązań nie ma w obecnym projekcie ustawy.

„Wszystkie te środki były proponowane w formie poprawek podczas pierwszego czytania w maju ubiegłego roku w Zgromadzeniu Narodowym, lecz wszystkie zostały odrzucone – precyzuje AFC w omówieniu raportu. – Jeśli istniała debata publiczna, była ona zapewne jednostronna, skoro sondaż pokazuje, że oczekiwania Francuzów nie zostały wysłuchane”.

Obawy francuskich rodzin

Sondaż pokazał, że aż 70 proc. respondentów obawia się poważnych konfliktów, jakie mogą pojawić się w rodzinach, jeśli proponowany projekt ustawy zostanie przyjęty. Ponad połowa uważa też, że osoby najbardziej wrażliwe będą nakierowywane na wybór eutanazji lub wspomaganego samobójstwa. Zaś blisko 50 proc. obawia się, że w przyszłości prawo do eutanazji i wspomaganego samobójstwa może zostać rozszerzone na osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnoletnie. Obawy te wyrażają zwłaszcza ludzie młodzi, tj. ponad połowa ankietowanych poniżej 35. roku życia.

Ponadto, pytani o wybór między opieką paliatywną a eutanazją dla członka własnej rodziny, ankietowani w większości (52 proc.) opowiedzieli się za medycyną paliatywną. Eutanazję wybrałoby jedynie 38 proc. z nich.