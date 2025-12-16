info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ponad 370 ton żywności zebrał Caritas Polska podczas zbiórki "Tak. Pomagam!"
Ponad 370 ton żywności zebrał Caritas Polska podczas zbiórki "Tak. Pomagam!"

Ponad 370 ton żywności zebrał Caritas Polska podczas zbiórki "Tak. Pomagam!"  
ROMAN TOMCZAK /FOTO GOŚĆ WOlontariusze "Cartita" podczas jednej z edycji akcji "Tak, pomagam!".

Zbiórka była prowadzona 5-6 grudnia w wybranych sklepach. Podczas wszystkich dotychczasowych akcji "Tak. Pomagam!" Caritas w Polsce zebrał ponad 8870 ton żywności, wspierając ok. 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej.

Ponad 370 ton żywności udało się zebrać podczas 27. ogólnopolskiej zbiórki żywności "Tak. Pomagam!", która odbyła się 5 i 6 grudnia 2025 r. w ponad dwóch tysiącach sklepów w kraju - poinformował Caritas Polska.

Zgodnie z tradycją z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Caritas Polska we współpracy z oddziałami diecezjalnymi zorganizował w supermarketach, sieciach handlowych i w sklepach osiedlowych w całym kraju zbiórkę żywności pod hasłem "Tak. Pomagam!".

Zbiórka odbyła się 5 i 6 grudnia. 24,5 tys. wolontariuszy Caritasu dyżurowało w dwóch tys. sklepów, zachęcając do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących. Zebrano 370 ton żywności.

Zbierano artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny i placówki Caritasu świadczące pomoc potrzebującym będą mogły przygotować świąteczne posiłki, np. makaron, mąkę, ryż, cukier, olej czy rybę w puszce, konserwowane owoce i warzywa, płatki śniadaniowe, herbatę i kawę. Ze wsparcia skorzysta ponad 50 tys. osób.

Podczas wszystkich dotychczasowych akcji "Tak. Pomagam!" Caritas w Polsce zebrał ponad 8870 ton żywności, wspierając ok. 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej.

PAP |

dodane 16.12.2025 15:57

TAGI| BOŻE NARODZENIE, DOBROCZYNNOŚĆ, KOREKTA, PAP, UBÓSTWO, ŚWIĘTO

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach | Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie
Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

