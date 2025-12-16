Zbiórka była prowadzona 5-6 grudnia w wybranych sklepach. Podczas wszystkich dotychczasowych akcji "Tak. Pomagam!" Caritas w Polsce zebrał ponad 8870 ton żywności, wspierając ok. 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej.

Ponad 370 ton żywności udało się zebrać podczas 27. ogólnopolskiej zbiórki żywności "Tak. Pomagam!", która odbyła się 5 i 6 grudnia 2025 r. w ponad dwóch tysiącach sklepów w kraju - poinformował Caritas Polska.

Zgodnie z tradycją z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Caritas Polska we współpracy z oddziałami diecezjalnymi zorganizował w supermarketach, sieciach handlowych i w sklepach osiedlowych w całym kraju zbiórkę żywności pod hasłem "Tak. Pomagam!".

Zbiórka odbyła się 5 i 6 grudnia. 24,5 tys. wolontariuszy Caritasu dyżurowało w dwóch tys. sklepów, zachęcając do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących. Zebrano 370 ton żywności.

Zbierano artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny i placówki Caritasu świadczące pomoc potrzebującym będą mogły przygotować świąteczne posiłki, np. makaron, mąkę, ryż, cukier, olej czy rybę w puszce, konserwowane owoce i warzywa, płatki śniadaniowe, herbatę i kawę. Ze wsparcia skorzysta ponad 50 tys. osób.

Podczas wszystkich dotychczasowych akcji "Tak. Pomagam!" Caritas w Polsce zebrał ponad 8870 ton żywności, wspierając ok. 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej.