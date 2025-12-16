info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Sudan po raz trzeci na szczycie listy kryzysów humanitarnych IRC
Sudan po raz trzeci na szczycie listy kryzysów humanitarnych IRC

Sudańczycy protestujący w wiecu poparcia dla armii sudańskiej i przeciwko paramilitarnym Siłom Szybkiego Reagowania (RSF)  
STRINGER /PAP/EPA Sudańczycy protestujący w wiecu poparcia dla armii sudańskiej i przeciwko paramilitarnym Siłom Szybkiego Reagowania (RSF)
Walki między armią sudańską a sudańskimi Siłami Szybkiego Reagowania (RSF), które wybuchły w kwietniu 2023 r., spowodowały śmierć ponad 150 000 osób i wysiedlenie milionów innych.

W walkach w Sudanie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi.

Trzeci raz z rzędu Sudan znalazł się na czele listy Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC). Na ogłoszonej we wtorek liście jest 20 krajów najbardziej narażonych na nowe lub pogłębiające się kryzysy humanitarne w bieżącym roku. W walkach w Sudanie zginęły dziesiątki tysięcy ludzi.

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy, założony w 1933 roku z inicjatywy Alberta Einsteina, służy pomocą uchodźcom oraz przesiedlonym z powodu prześladowań, wojny lub klęsk żywiołowych.

- Świat nie tylko nie reaguje na kryzys, ale jego działania i słowa powodują jego przedłużanie się i sprzyjają jego eskalacji - ocenił w oświadczeniu dyrektor generalny IRC David Miliband. - Skala kryzysu w Sudanie, (...) jest charakterystycznym przejawem tego chaosu.

W kwietniu 2023 r. wybuchła wojna między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Reagowania, które zaczęły walczyć o władzę przed planowanym przejściem do rządów cywilnych - przypomniała agencja Reutera. Ponad 12 mln ludzi musiało opuścić domy, chroniąc się w spokojniejszych regionach kraju lub poza jego granicami. Pracownicy humanitarni nie mają wystarczających środków, aby pomóc uciekinierom, z których wielu padło ofiarą gwałtów, rabunków lub straciło bliskich w wyniku przemocy.

Na liście za Sudanem plasują się terytoria palestyńskie, Sudan Południowy, Etiopia i Haiti.

IRC stwierdził, że chociaż w krajach tych mieszka zaledwie 12 proc. światowej populacji, to grupa ta stanowi 89 proc. osób potrzebujących pomocy humanitarnej. Pozostałe kraje na liście to: Birma, Demokratyczna Republika Konga, Mali, Burkina Faso, Liban, Afganistan, Kamerun, Czad, Kolumbia, Niger, Nigeria, Somalia, Syria, Ukraina i Jemen. 

PAP |

dodane 16.12.2025 19:36

TAGI| DOBROCZYNNOŚĆ, DYPLOMACJA, KRYZYS, PAP, SUDAN, USA, WOJNA

NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

