Parlament Europejski przegłosował uproszczone przepisy dla rolników
Parlament Europejski przegłosował uproszczone przepisy dla rolników

Prace polowe  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Prace polowe

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.

Parlament Europejski zagłosował we wtorek za przepisami upraszczającymi wspólną politykę rolną (WPR) i za zwiększeniem wsparcia finansowego dla rolników. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.

Tym samym PE zatwierdził wstępne porozumienie zawarte z państwami członkowskimi w listopadzie. Poluzowanie wymogów, w tym środowiskowych, od których zależy otrzymanie dopłat bezpośrednich dla rolników, zaproponowała jeszcze w maju Komisja Europejska.

Nowe regulacje zapewnią wyższe wsparcie finansowe dla małych gospodarstw. Te będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 3 tys. euro rocznie, a nie 2,5 tys. euro proponowanych pierwotnie przez KE; chodzi o jednorazową wypłatę, którą państwa mogą przekazywać drobnym producentom bez konieczności składania przez nich wniosków o dopłaty. Rolnicy będą także mogli liczyć na jednorazowe wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 75 tys. euro; KE chciała, żeby było to 50 tys.

Przepisy zapewnią unijnym rolnikom większą elastyczność. Zgodnie z nimi rolnicy, których grunty zostaną zakwalifikowane 1 stycznia 2026 r. jako grunty orne będą za takie uznawane, nawet jeśli nie zostały zaorane, nie były uprawiane lub ponownie obsiane. Zaoszczędzi to kosztownego i pracochłonnego obowiązku orania pól oraz pomoże w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Większą elastyczność otrzymają też państwa członkowskie, które będą mogły decydować o tym, w jakim zakresie gospodarstwa częściowo ekologiczne można uznać za spełniające niektóre normy środowiskowe, czyli tzw. zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). Rolnicy posiadający certyfikat ekologiczny będą automatycznie uznawani za spełniających standardy GAEC w odniesieniu do tej części swoich gospodarstw, które są już ekologiczne lub są w trakcie przekształcania w gospodarstwa ekologiczne.

Państwa członkowskie zyskają też większą elastyczność w gospodarowaniu tzw. płatnościami kryzysowymi przeznaczonymi na rekompensowanie rolnikom skutków klęsk żywiołowych lub katastrof. Kraje każdorazowo po przymrozku czy suszy nie będą musiały wnioskować do KE o zgodę na wypłacenie poszkodowanym pieniędzy, lecz same podejmą decyzję o przyznaniu rekompensat.

Uproszczone przepisy wprowadzą też zasadę "tylko jedna kontrola gospodarstwa rocznie", co oznacza, że rolnicy nie będą musieli się poddawać więcej niż jednej oficjalnej kontroli w ciągu danego roku. Stanowi to odpowiedź na postulaty rolników, którzy narzekali na zbyt dużą liczbę kontroli, czasem wypadających w trakcie żniw.

Uproszczenia dla rolników to trzeci z zaproponowanych przez KE pakietów upraszczających europejskie przepisy, czyli tzw. omnibusów. Unijni prawodawcy szacują, że dzięki nim unijni rolnicy zaoszczędzą nawet 1,6 mld euro rocznie, a administracje państw UE - ponad 200 mln euro.

Przepisy muszą teraz zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE. Wejdą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana 

Od redakcji Wiara.pl

Złośliwie zapytajmy:  ile nas ta unijna biurokracja w takim razie kosztuje? Skoro można ot, tak zaoszczędzić 1,6 miliarda euro, a państwowe administracje dodatkowo 200 mln?

PAP |

dodane 16.12.2025 20:00

TAGI| DYPLOMACJA, KE, ORGANIZACJE, PAP, PE, ROLNICTWO, UE, UNIA EUROPEJSKA

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

