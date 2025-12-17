info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli
rss newsletter facebook twitter

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli

Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli  
PAP/EPA/RONALD PENA Caracas

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył, że reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

"Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej. Będzie ona coraz większa, a szok dla nich będzie nieporównywalny z niczym, co widzieli wcześniej dopóki nie zwrócą USA całej ropy, ziemi i innych aktywów, które nam skradli" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania samego siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Ze względu na kradzież naszych aktywów i z wielu innych względów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, wenezuelski reżim został uznany za ZAGRANICZNĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ" - oświadczył prezydent USA.

"Dlatego dziś zarządzam PEŁNĄ I CAŁKOWITĄ BLOKADĘ WSZYSTKICH OBJĘTYCH SANKCJAMI TANKOWCÓW wpływających do i wypływających z Wenezueli" - poinformował Trump.

"Nielegalni cudzoziemcy i kryminaliści, których reżim Maduro wysłał do USA podczas słabej i nieudolnej administracji Bidena, są zawracani do Wenezueli w szybkim tempie. Ameryka nie pozwoli kryminalistom, terrorystom ani krajom na okradanie, grożenie albo wyrządzanie szkody naszemu krajowi i tak samo nie pozwoli wrogiemu reżimowi na zabieranie naszej ropy, ziemi ani żadnych innych aktywów, wszystkie z nich muszą być zwrócone USA NATYCHMIAST" - dodał.

Jak zaznaczył "New York Times", nie wiadomo ilu tankowców dotyczyć ma blokada ogłoszona przez Trumpa, ani jak ten krok wpłynie na wenezuelski przemysł naftowy. Dziennik podkreślił też, że nie wiadomo, jaki zwrot terytorium i aktywów Trump miał na myśli.

Jednocześnie wtorkowy wpis świadczy o tym, że zasoby ropy i gazu Wenezueli są w centrum zainteresowania administracji Trumpa, która dąży do obalenia reżimu Maduro - napisała gazeta.

W minionym tygodniu amerykańskie siły przejęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli i zapowiedziały konfiskatę transportowanej nim ropy.

USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń na łodzie, które - według służb - transportują narkotyki do USA.

Jednak to przychody z ropy są dużo ważniejsze dla Maduro, jego otoczenia i samego kraju - oceniają media. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych Wenezueli.

Wenezuelska ropa, objęta amerykańskimi sankcjami, transportowana jest "flotą cieni" składającą się z ok. 1000 mocno wyeksploatowanych tankowców, również wykorzystywanych do przewożenia ropy z Rosji i Iranu. Wiele tych jednostek też jest objętych sankcjami USA.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ jm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.12.2025 08:37

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, PALIWA, PAP, PREZYDENT, USA, WENEZUELA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem | Trump: prowadzimy silne uderzenia przeciwko Państwu Islamskiemu | "FT": Ukraina mogłaby przystąpić do UE 1 stycznia 2027 r. | Trump: nasze działania wobec Wenezueli "wynikają z wielu rzeczy" | Przywódcy Francji, W. Brytanii i Niemiec rozmawiali z prezydentem USA o Ukrainie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wenecja

Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

W odległości mniejszej niż 500 metrów.

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

"Jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

do czasu wyboru nowego metropolity.

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nadzieja miesza się z lękiem

Nadzieja miesza się z lękiem

Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
6°C Niedziela
dzień
7°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
3°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 