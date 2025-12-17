info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia
Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia  
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

W sanktuarium św. Jana Pawła II rozpoczęły się rekolekcje, na które kapłanów archidiecezji krakowskiej zaprosił kard. Grzegorz Ryś przed swoim ingresem do katedry na Wawelu. Metropolita krakowski-nominat nazwał to wydarzenie ponownym zaproszeniem do pracy w winnicy. Zaznaczył, że czyta je jako zaproszenia Pana Boga do osobistego nawrócenia. – Zapraszam Was też do tego nawrócenia. W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do księży.

Archidiecezja Krakowska Kard. Grzegorz Ryś do kapłanów Archidiecezji Krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia

Kardynał zwrócił uwagę na Ewangelię, którą jest przypowieść o dwóch synach posyłanych przez ojca do pracy w winnicy. Zauważył, że każdy jest zaproszony do tej pracy, a przeszkodą, aby tę pracę podjąć jest poczucie własnej świętości i odmowa nawrócenia. – Najlepszym wejściem w pracę w winnicy jest doświadczenie nawrócenia – mówił, wskazując na dwa doświadczenia potrzebne do tej pracy – poczucie, że jest się synem Boga i grzesznikiem, który się nawraca.

Kardynał zbliżający się ingres do katedry nazwał ponownym zaproszeniem do pracy w winnicy. Zaznaczył, że czyta je jako zaproszenia Pana Boga do osobistego nawrócenia. – Zapraszam Was też do tego nawrócenia. W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do kapłanów archidiecezji krakowskiej.

Podziękował ks. Krzysztofowi Wonsowi SDS, że zgodził się poprowadzić rekolekcje. Zapowiedział, że głoszone Słowo w czwartek powinno uczestników rekolekcji zaprowadzić do sakramentu pojednania oraz złożenia jałmużny.

Rekolekcjonista odczytał fragment Ewangelii według św. Mateusza opisujący scenę zwiastowania św. Józefowi i zaznaczył, że ten, kto słucha Słowa Bożego w dzień, nie musi się bać ciemności nocy. Zwrócił uwagę, że Józef nazywany jest „człowiekiem sprawiedliwym”, co oznacza, że oddaje się słuchaniu i prowadzeniu przez Boże Słowo. Zaznaczył, że Józef jest ikoną pasterza. – Pasterz sprawiedliwy, to pasterz zasłuchany w Słowo Boga. Jest sprawiedliwy wobec Boga, gdy słucha Jego Słowa. Pasterz, który słucha Słowa Bożego, medytuje je od rana, zanim zacznie głosić je innym, to pasterz sprawiedliwy wobec Kościoła, sprawiedliwy wobec ludzi. Pasterz, który przestałby słuchać Słowa Bożego byłby niesprawiedliwy wobec Boga, Kościoła i ludzi. Odejść od słuchania Słowa i głosić Słowo, byłoby niesprawiedliwe, nieusprawiedliwione – mówił ks. Krzysztof Wons SDS, dodając, że Kościół wierzący, to Kościół zasłuchany w Słowo Boga. – Słuchanie Słowa Bożego to styl życia, to sposób istnienia Kościoła. Inny Kościół nie istnieje. Innego Kościoła nie ma – podkreślał rekolekcjonista. Zaznaczył, że Kościół potrzebuje pasterzy wierzących, czyli zasłuchanych w Boga. – Pasterz jest na tyle wierzący, na ile zasłuchany w Słowo Boga – mówił zauważając, że „jaki poziom słuchania Słowa, taki poziom głoszenia Słowa, taki poziom posługi”.

Nawiązując do sceny zwiastowania Józefowi, ks. Wons zachęcał kapłanów, by „nie bali się wziąć do siebie swojej oblubienicy – Kościoła”. – Chociaż naznaczony ludzką kruchością, jest Boskim dziełem. Weź go do siebie i kochaj. I nigdy go sobie nie przywłaszczaj, nie dostosowuj do swoich myśli, nie sprowadzaj do własnych oczekiwań i marzeń. Nie bój się rezygnować ze swoich planów, ze swoich wizji Kościoła, twojej oblubienicy – mówił salwatorianin.

Na zakończenie kardynał poprowadził modlitwę apelową.

Po nauce rekolekcyjnej była okazja do spotkania uczestników rekolekcji przy herbacie. Rekolekcje dla kapłanów Archidiecezji Krakowskiej potrwają przez dwa kolejne wieczory aż do czwartku.

Wszystkie nauki dostępne będą w formie podcastu na kanale Spotify Archidiecezji Krakowskiej

dodane 17.12.2025 09:35

TAGI| KARD. GRZEGORZ RYŚ, KARD. GRZEGORZ RYŚ ARCYBISKUP KRAKOWSKI NOMINAT

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

