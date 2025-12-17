info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu
Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu

Sudan na szczycie listy kryzysów humanitarnych trzeci rok z rzędu  
Henry Wilkins/VOA /PD Obóz sudańskich uchodźców w Czadzie, maj 2023

Sudan po raz trzeci z rzędu znalazł się na szczycie globalnej listy krajów dotkniętych kryzysem humanitarnym, podczas gdy wyniszczająca wojna domowa nadal trawi ten kraj.

Opublikowana we wtorek coroczna Lista Alarmowa Kryzysów Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (International Rescue Committee – IRC) obejmuje 20 państw zagrożonych pogłębiającymi się kryzysami humanitarnymi w 2026 roku.

Na drugim miejscu znalazły się okupowane terytoria palestyńskie.

W swoim raporcie IRC ostrzega, że świat wkracza w to, co organizacja określa mianem „Nowego Światowego Nieładu”. Zjawisko to charakteryzuje się nasilającymi się kryzysami humanitarnymi oraz gwałtownym załamaniem globalnego finansowania wsparcia dla najbardziej narażonych społeczności.

IRC podkreśla, że wiele licznych konfliktów na świecie jest napędzanych walką o władzę i zyski. W Sudanie, jak wskazuje raport, walczące strony oraz ich międzynarodowi sojusznicy czerpią korzyści z handlu złotem. Ma to katastrofalne skutki dla ludności cywilnej.

Afryka dominuje w najnowszym zestawieniu. Sześć z dziesięciu krajów najbardziej dotkniętych kryzysami oraz połowa wszystkich aktywnych konfliktów na świecie znajduje się właśnie w Afryce. Oprócz Sudanu, afrykańskie państwa na liście to: Sudan Południowy (3. miejsce), Etiopia, Demokratyczna Republika Konga, Mali oraz Burkina Faso.

20 wymienionych na liście krajów zamieszkuje 12 procent światowej populacji, lecz skupiają one aż 89 procent globalnych potrzeb humanitarnych. Na liście znalazły się także Haiti, Liban, Ukraina oraz Syria i Jemen, które od ponad dekady są wyniszczane przez wojny domowe.

IRC ostrzega, że rok 2026 może stać się jeszcze bardziej niebezpieczny.

Sudan pogrążył się w chaosie w kwietniu 2023 roku, gdy rywalizacja o władzę między wojskiem a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (Rapid Support Forces) przerodziła się w otwarte walki.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wojna pochłonęła ponad 40 tysięcy ofiar śmiertelnych, jednak organizacje pomocowe twierdzą, że liczba ta jest zaniżona, a rzeczywista może być wielokrotnie wyższa.

Konflikt doprowadził do powstania największego na świecie kryzysu humanitarnego. Ponad 14 milionów ludzi zostało przesiedlonych, a w wielu częściach kraju szerzą się choroby i głód.

 

Kabe/africanews

dodane 17.12.2025 13:19
