Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział na środowym spotkaniu z rządem, że Paryż będzie się stanowczo sprzeciwiał w przypadku, gdyby instytucje europejskie chciały przeforsować umowę handlową z blokiem Mercosur. Wypowiedzi Macrona przekazała rzeczniczka rządu Maude Bregeon.

Jak relacjonowała rzeczniczka, Macron uważa, iż wciąż nie ma wystarczającej jasności, jeśli chodzi o trzy żądania Francji dotyczące porozumienia. Francja - jak dodała Bregeon - oczekuje na stanowisko Włoch w celu zwiększenia presji na UE, by przyjęcie umowy przełożono na rok 2026.

Rząd Francji poinformował w niedzielę, że poprosił UE o odroczenie grudniowych terminów dotyczących umowy z Mercosurem. W ocenie Paryża nie ma obecnie warunków, by mogło się odbyć głosowanie państw unijnych w sprawie tego porozumienia.

Francja chce odpowiedzi na trzy swoje żądania dotyczące tego porozumienia. Chodzi o mechanizmy zabezpieczające, kontrole i działania symetryczne. Mechanizmy zabezpieczające miałyby sprawić, że preferencje dla produktów z Mercosur będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen. Paryż domaga się również skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie. Francja chce ponadto kroków symetrycznych, które miałyby zapewnić, że pestycydy niedozwolone w UE będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.

