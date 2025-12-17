Publiczni nadawcy dostaną pieniądze

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekaże 19 spółkom mediów publicznych - TVP, Polskiemu Radiu oraz 17 spółkom regionalnym Polskiego Radia - piątą transzę środków abonamentowych za 2025 r. na łączną kwotę ponad 124 mln zł.

W komunikacie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przesłanym PAP w środę, potwierdzono przekazanie 22 grudnia br. piątej transzy środków abonamentowych za br. bezpośrednio na konta nadawców publicznych, łącznie ponad 124 mln zł. "W związku z nieosiągnięciem tej kwoty z wpływów z opłat abonamentowych za 2025 r., KRRiT podjęła uchwałę o uzupełnieniu tej kwoty nadwyżką abonamentową powstałą w 2023 r." - poinformowano w komunikacie.

Wskazano, że w mijającym właśnie roku, 19 spółek mediów publicznych (TVP, Polskie Radio oraz 17 spółek regionalnych Polskiego Radia) otrzymało do tej pory, środki abonamentowe za 2025 r., w łącznej wysokości 479 mln zł.

Zaznaczono, że rada udzieliła koncesji na rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu oraz spółkom ON/OFF PRODUKCJA TV i VTM. Ponadto przychyliła się do wniosku spółki Kanał Zero TV w zakresie wydłużenia o 1 miesiąc terminu rozpoczęcia rozpowszechniania programu - ma to nastąpić maksymalnie do 10 lutego 2026 roku.

Dodano, że KRRiT przeprowadziła głosowanie 11 uchwał w sprawie przekazania 6 spółkom - Radiu Katowice, Radiu Koszalin, Radiu Szczecin, Radiu Gdańsk, Polskiemu Radiu i Radiu Kielce - środków z rachunku depozytowego Ministra Finansów, w związku z ich zwrotem przez sądy. Jednak uchwały nie zostały podjęte w wyniku braku kworum. Zostaną rozpatrzone podczas kolejnego posiedzenia rady.

Od redakcji Wiara.pl

Niewiarygodne, ile kosztuje utrzymanie likwidowanej od dwóch lat telewizji.