Chiny: Waszyngton zaszkodził pokojowi w Cieśninie Tajwańskiej

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w czwartek, że potępia ogłoszoną dzień wcześniej decyzję Stanów Zjednoczonych o sprzedaży broni Tajwanowi. W ocenie Pekinu Waszyngton "poważnie naruszył" zasadę jednych Chin oraz zaszkodził pokojowi i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej - przekazała agencja Reutera.

Rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Guo Jiakun powiedział podczas codziennej konferencji prasowej, że przekazywanie Tajwanowi uzbrojenia przez Stany Zjednoczone przyniesie skutek odwrotny wobec zamierzonego. Wezwał USA do "natychmiastowego zaprzestania niebezpiecznych (działań na rzecz) zbrojenia Tajwanu".

Środowa sprzedaż broni jest pierwszym tak wyraźnym gestem wsparcia dla Tajwanu ze strony administracji Donalda Trumpa podczas jego drugiej kadencji. Dotąd prezydent wypowiadał się o sprawie Tajwanu niejednoznacznie, zarzucając wyspie m.in. "kradzież" przemysłu półprzewodników.

Oficjalnie Biały Dom pozostał przy dotychczasowej polityce wobec Tajwanu, według której Waszyngton nie opowiada się za niepodległością de facto niezależnego państwa, lecz jednocześnie sprzeciwia się zmianie status quo przy użyciu środków siłowych.

Departament Stanu USA zatwierdził w środę sprzedaż broni dla Tajwanu o rekordowej wartości ponad 10 mld dolarów - wynika z komunikatu agencji Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Pakiet obejmuje m.in. systemy HIMARS, haubice samobieżne, pociski Javelin i drony.

DSCA ogłosiła zgodę na osiem osobnych transakcji, opiewających na łączną sumę ponad 10 mld dolarów. Wśród sprzętu, który zakupić ma Tajwan są 82 wyrzutnie systemu artylerii rakietowej HIMARS z ponad tysiącem pocisków, 60 haubic samobieżnych M109A7 Paladin, ponad tysiąc pocisków przeciwpancernych Javelin oraz TOW, drony kamikaze Altius, części do śmigłowców AH-1W, części do pocisków przeciw okrętowych Harpoon oraz system łączności i dowodzenia.

"Proponowana sprzedaż poprawi zdolność odbiorcy do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez wzmocnienie samoobrony jego sił zbrojnych" - napisano w komunikacie.

Tajwan w środę podziękował Stanom Zjednoczonym za zgodę na sprzedaż broni, obiecując przeznaczenie jej m.in. na modernizację swoich sił.

"Nasz kraj będzie nadal promować reformy obronne, wzmacniać odporność obronną całego społeczeństwa, demonstrować naszą determinację w obronie własnej i chronić pokój poprzez siłę" - powiedziała rzeczniczka biura prezydenta Tajwanu, Karen Kuo, w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

Środowy ruch jest pierwszym tak wyraźnym gestem wsparcia dla Tajwanu ze strony administracji Trumpa w drugiej kadencji. Dotąd prezydent wypowiadał się o sprawie Tajwanu niejednoznacznie, zarzucając wyspie m.in. "kradzież" przemysłu półprzewodników. Po swoim spotkaniu z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Korei Południowej, Trump powiedział, że nie rozmawiał z Xi na temat Tajwanu, bo Xi wie, jakie jest jego stanowisko i co zrobi, jeśli Chiny zdecydują się na napaść na wyspę. Twierdził też, że przywódca Chin nie odważyłby się na taki krok.

Oficjalnie Biały Dom pozostał przy dotychczasowej polityce wobec Tajwanu, wedle której Waszyngton nie opowiada się za niepodległością de facto niezależnego państwa, lecz sprzeciwia się zmianie status quo siłą.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński