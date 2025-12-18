info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jelenia Góra: 20 grudnia pogrzeb tragicznie zmarłej 11-letniej Danusi
rss newsletter facebook twitter

Jelenia Góra: 20 grudnia pogrzeb tragicznie zmarłej 11-letniej Danusi

Jelenia Góra: 20 grudnia pogrzeb tragicznie zmarłej 11-letniej Danusi  
Józef Wolny /Foto Gość

Msza św. za duszę zmarłej tragicznie 11-letniej Danusi a następnie jej pogrzeb odbędzie się 20 grudnia, w sobotę w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. Poinformował o tym Prezydent Zielonej Góry Jerzy Łużniak. W tym dniu ustanowił też żałobę na terenie miasta Jelenia Góra. Prezydent Miasta zwraca się do mediów z apelem o uszanowanie prywatności ceremonii pogrzebowej.

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-letniej Danusi, która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia. Msza Święta za Duszę Zmarłej odbędzie się w sobotę o godz. 12:00 w kaplicy na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze, natomiast pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ceremonii żałobnej. Zgodnie z wolą Rodziny Zmarłej proszę o uszanowanie prywatności i nieobecność mediów podczas ceremonii pogrzebowej. Łączę się w bólu z Rodziną i Bliskimi Zmarłej" - napisał prezydent Jeleniej Góry na Facebooku, gdzie zamieścił też nekrolog tragicznie zmarłej nastolatki.

W poniedziałek 15 grudnia przed godziną 15.00 w pobliżu domów i Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Ustalono, że doszło do zabójstwa i w związku ze śmiercią dziewczynki zatrzymano 12-latkę.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 18.12.2025 09:28

TAGI| POGRZEB

PRZECZYTAJ TAKŻE
Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny | Pogrzeb Charliego Kirka. Jego żona publicznie przebaczyła zabójcy | Bp polowy Wojska Polskiego: prawda ma fundamentalne znaczenie dla naszej wolności | Dziś miał miejsce pierwszy w czasach nowożytnych katolicki pogrzeb członka brytyjskiej monarchii | Włoska prasa: cud papieża Franciszka w bazylice Świętego Piotra | Rzecznik Episkopatu dla PAP: poruszająca obecność młodych | Ks. Rytel-Andrianik: odszedł prorok naszych czasów | Kościół według Franciszka to miejsce, gdzie każdy może doświadczyć troski i miłości | Włoskie media o pogrzebie Franciszka: w powietrzu czuć było miłość do papieża | Kondukt z trumną z ciałem papieża dojechał do bazyliki Matki Bożej Większej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 