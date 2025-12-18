info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: Słowa wiary są wciągane do walki politycznej i błogosławienia nacjonalizmu
rss newsletter facebook twitter

Papież: Słowa wiary są wciągane do walki politycznej i błogosławienia nacjonalizmu

Papież: Słowa wiary są wciągane do walki politycznej i błogosławienia nacjonalizmu  
PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Papież Leon XIV przestrzegł przed konsekwencjami dominującej na świecie logiki konfrontacji, strachu i dominacji siły. W swoim pierwszym orędziu na Światowy Dzień Pokoju odnotował, że także słowa wiary są wciągane do walki politycznej i "błogosławienia nacjonalizmu".

Światowy Dzień Pokoju będzie obchodzony 1 stycznia pod hasłem "Pokój z wami wszystkimi. W kierunku pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego".

Papież napisał: "Następcy Apostołów każdego dnia i na całym świecie głoszą najcichszą rewolucję: Pokój z wami. Począwszy od wieczora, gdy wybrano mnie na biskupa Rzymu, chciałem włączyć moje pozdrowienie do tego chóralnego zwiastowania".

"Niezależnie od tego, czy mamy dar wiary, czy wydaje nam się, że go nie posiadamy, drodzy bracia i siostry, otwórzmy się na pokój" - wezwał Leon XIV.

Podkreślił, że także w miejscach, gdzie pozostały tylko gruzy i rozpacz są ludzie, którzy nie zapomnieli o pokoju.

"Pokój zmartwychwstałego Jezusa jest nieuzbrojony, ponieważ taka była jego walka w konkretnych okolicznościach historycznych, politycznych i społecznych. Chrześcijanie muszą wspólnie stawać się profetycznie świadkami tej nowości, pamiętając o tragediach, w których zbyt często byli współwinni" - dodał Leon XIV.

"W relacjach między obywatelami a rządzącymi dochodzi do sytuacji, w której za winę uznaje się fakt, iż nie przygotowuje się dostatecznie do wojny, do reagowania na ataki, do odpowiadania na przemoc. Wykraczając znacznie poza zasadę uprawnionej obrony, na płaszczyźnie politycznej taka logika konfrontacyjna jest najbardziej aktualnym czynnikiem w globalnej destabilizacji, która z każdym dniem nabiera większej dramatyczności i nieprzewidywalności" - ocenił papież.

Wyraził opinię, że apele o zwiększenie wydatków na cele wojskowe i wynikające z tego decyzje "są przez wielu rządzących usprawiedliwiane rzekomym zagrożeniem ze strony innych".

"Odstraszająca siła potęgi militarnej, a w szczególności odstraszanie nuklearne, wyraża irracjonalność relacji między narodami opartej nie na prawie, sprawiedliwości i zaufaniu, lecz na strachu i dominacji siły" - ocenił Leon XIV.

"Wydaje się, że obecnie na nowe wyzwania chce się odpowiedzieć nie tylko ogromnym wysiłkiem gospodarczym na rzecz zbrojeń, ale także zmianą polityki edukacyjnej: zamiast kultury pamięci, która przechowuje świadomość nabytą w XX wieku i niezapominanie o milionach ofiar, promuje się kampanie komunikacyjne i programy edukacyjne w szkołach i na uniwersytetach, a także w mediach, które sieją poczucie zagrożenia i przekazują wyłącznie zbrojną koncepcję obrony i bezpieczeństwa" - zauważył.

Papież napisał też, że dalszy postęp technologiczny i zastosowanie sztucznej inteligencji w wojskowości doprowadziły do radykalizacji tragizmu konfliktów zbrojnych.

"Zarysowuje się wręcz proces pozbawiania odpowiedzialności przywódców politycznych i wojskowych, spowodowany rosnącym delegowaniem maszynom decyzji dotyczących życia i śmierci osób. Jest to bezprecedensowa spirala destrukcyjna humanizmu prawnego i filozoficznego, na którym opiera się wszelka cywilizacja i który ją chroni" - ostrzegł.

Leon XIV przyznał, że także słowa wiary są "wciągane do walki politycznej, błogosławienia nacjonalizmu i religijnego usprawiedliwiania przemocy i walki zbrojnej".

PAP DODANE

Watykan/ Papież: Nie jesteśmy maszynami, mamy serce i jesteśmy sercem

17.12. Watykan (PAP) - Papież Leon XIV powiedział w środę uczestnikom audiencji generalnej w Watykanie, że nadmiar zajęć i stały pośpiech odbierają wewnętrzny spokój, wywołują znużenie i pustkę. - Nie jesteśmy maszynami, lecz mamy serce, a nawet możemy powiedzieć, że jesteśmy sercem - podkreślił. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.12.2025 11:40

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego | Papież mianował nowego metropolitę Nowego Jorku | Zapalono światła na choince na placu Świętego Piotra | W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete | Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 