Jest nowy arcybiskup Nowego Jorku - następca kard. Dolana  

Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Nowego Jorku, 75-letniego kard. Timothy Dolana z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity Nowego Jorku i mianował jego następcą 58-letiego biskupa Ronalda A. Hicksa, dotychczasowego biskupa diecezji Joliet w stanie Illinois – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Arcybiskup Ronald Aldon Hicks urodził się 4 sierpnia 1967 r. w Harvey w stanie Illinois jako syn Ronalda i Roselee Hicks. Ma młodszego brata, Ricka. Dorastał w South Holland w stanie Illinois, gdzie uczęszczał do parafii św. Judy Apostoła i szkoły podstawowej.
W 1985 r. ukończył Seminarium przygotowawcze Quigley South. W 1989 r. uzyskał tytuł licencjata filozofii w Niles College Loyola University w Chicago, a w 1994 r. tytuł magistra teologii i w 2003 r. tytuł doktora teologii pastoralnej na University of St. Mary of the Lake w Mundelein w stanie Illinois.
Arcybiskup Hicks został wyświęcony na kapłana archidiecezji chicagowskiej 21 maja 1994 r. W latach 1994-1996 pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Chicago, a w latach 1996-1999 w parafii św. Elżbiety Seton w Orland Hills w stanie Illinois. W latach 1999-2005 mieszkał i pełnił posługę duszpasterską w seminarium St. Joseph College w Chicago jako dziekan ds. formacji.
W lipcu 2005 r., za zgodą kardynała Francisa George'a, biskup Hicks przeniósł się z Chicago do Salwadoru, rozpoczynając pięcioletnią kadencję jako dyrektor regionalny organizacji Nuestros Pequeños Hermanos (NPH – pl. Nasi Mali Bracia)) w Ameryce Środkowej. NPH to dom poświęcony opiece nad ponad 3400 osieroconymi i porzuconymi dziećmi w dziewięciu krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
W latach 2010-2014 ks. Hicks pełnił funkcję dziekana ds. formacji w seminarium Mundelein. W tym czasie pomagał w weekendowych Mszach świętych w parafii św. Hieronima w dzielnicy Rogers Park w Chicago.
1 stycznia 2015 r. kardynał Blase Cupich mianował biskupa Hicksa wikariuszem generalnym archidiecezji chicagowskiej. 17 września 2018 r. został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji w katedrze Holy Name w Chicago.
17 lipca 2020 r. papież Franciszek mianował biskupa Hicksa szóstym biskupem diecezji katolickiej Joliet w stanie Illinois. Odbył ingres do katedry św. Raymonda Nonnatusa w Joliet 29 września 2020 r.Matschreiner23 / CC-SA 4.0 Arcybiskup-nominat Ronald Hicks
Arcybiskup Hicks jest członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Życia Konsekrowanego i Powołań Amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich (USCCB) oraz pełnomocnikiem USCCB ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Formacji Stałej Kapłanów i Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów Diakonatu. Został również powołany do grupy roboczej USCCB ds. przeglądu statutu. Zasiada również w zarządzie Katolickiego Towarzystwa Rozwoju i radzie doradczej seminarium Mundelein.
Na terenie archidiecezji nowojorskiej mieszka 6,2 mln osób, w tym 2,8 mln katolików. Posługuje im 1251 kapłanów, w tym 562 zakonnych. Wspomaga ich 363 diakonów stałych.
