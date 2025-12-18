info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jest nowy arcybiskup Nowego Jorku - następca kard. Dolana
Jest nowy arcybiskup Nowego Jorku - następca kard. Dolana

Jest nowy arcybiskup Nowego Jorku - następca kard. Dolana  
YT Arcybiskup-nominat Ronald Hicks

Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Nowego Jorku, 75-letniego kard. Timothy Dolana  z pełnienia posługi arcybiskupa metropolity Nowego Jorku i mianował jego następcą 58-letiego biskupa Ronalda A. Hicksa, dotychczasowego biskupa diecezji Joliet w stanie Illinois – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

CBS New York Bishop Ronald Hicks of Illinois to be the new leader of the Archdiocese of N.Y., sources say

Arcybiskup Ronald Aldon Hicks urodził się 4 sierpnia 1967 r. w Harvey w stanie Illinois jako syn Ronalda i Roselee Hicks. Ma młodszego brata, Ricka. Dorastał w South Holland w stanie Illinois, gdzie uczęszczał do parafii św. Judy Apostoła i szkoły podstawowej.

W 1985 r. ukończył Seminarium przygotowawcze Quigley South. W 1989 r. uzyskał tytuł licencjata filozofii w Niles College Loyola University w Chicago, a w 1994 r. tytuł magistra teologii i w 2003 r. tytuł doktora teologii pastoralnej na University of St. Mary of the Lake w Mundelein w stanie Illinois.

Arcybiskup Hicks został wyświęcony na kapłana archidiecezji chicagowskiej 21 maja 1994 r. W latach 1994-1996 pełnił funkcję wikariusza w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Chicago, a w latach 1996-1999 w parafii św. Elżbiety Seton w Orland Hills w stanie Illinois. W latach 1999-2005 mieszkał i pełnił posługę duszpasterską w seminarium St. Joseph College w Chicago jako dziekan ds. formacji.

W lipcu 2005 r., za zgodą kardynała Francisa George'a, biskup Hicks przeniósł się z Chicago do Salwadoru, rozpoczynając pięcioletnią kadencję jako dyrektor regionalny organizacji Nuestros Pequeños Hermanos (NPH – pl. Nasi Mali Bracia)) w Ameryce Środkowej. NPH to dom poświęcony opiece nad ponad 3400 osieroconymi i porzuconymi dziećmi w dziewięciu krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

W latach 2010-2014 ks. Hicks pełnił funkcję dziekana ds. formacji w seminarium Mundelein. W tym czasie pomagał w weekendowych Mszach świętych w parafii św. Hieronima w dzielnicy Rogers Park w Chicago.

1 stycznia 2015 r. kardynał Blase Cupich mianował biskupa Hicksa wikariuszem generalnym archidiecezji chicagowskiej. 17 września 2018 r. został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji w katedrze Holy Name w Chicago.

17 lipca 2020 r. papież Franciszek mianował biskupa Hicksa szóstym biskupem diecezji katolickiej Joliet w stanie Illinois. Odbył ingres do katedry św. Raymonda Nonnatusa w Joliet 29 września 2020 r.

Jest nowy arcybiskup Nowego Jorku - następca kard. Dolana   Matschreiner23 / CC-SA 4.0 Arcybiskup-nominat Ronald Hicks

Arcybiskup Hicks jest członkiem Komisji ds. Duchowieństwa, Życia Konsekrowanego i Powołań Amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich (USCCB) oraz pełnomocnikiem USCCB ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem Formacji Stałej Kapłanów i Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów Diakonatu. Został również powołany do grupy roboczej USCCB ds. przeglądu statutu. Zasiada również w zarządzie Katolickiego Towarzystwa Rozwoju i radzie doradczej seminarium Mundelein.

Na terenie archidiecezji nowojorskiej mieszka 6,2 mln osób, w tym 2,8 mln katolików. Posługuje im 1251 kapłanów, w tym 562 zakonnych. Wspomaga ich 363 diakonów stałych.

Kardynał Gerhard Ludwig Müller

KAI DODANE 15.12.2025

Kard. Müller o tzw. lefebrystach: Nie można kontynuować dialogu bez pełnego uznania Soboru Watykańskiego II

Dla chrześcijan decydujące znaczenie ma nie to, czy żyjemy w środowisku świeckim czy religijnym, ale to, czy pokładamy ufność w Bogu – powiedział w wywiadzie dla The Cathoilic Herald były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Müller. W nawiązaniu do liturgicznego okresu Adwentu przeanalizował on obecną sytuację Kościoła i Europy.  »

KAI

dodane 18.12.2025 12:24

TAGI| ABP RONALD HICKS

