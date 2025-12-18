info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież mianował nowego metropolitę Nowego Jorku
rss newsletter facebook twitter

Papież mianował nowego metropolitę Nowego Jorku

Papież Leon XIV mianował metropolitą Nowego Jorku biskupa Ronalda A. Hicksa - poinformował w czwartek Watykan. W komentarzach zauważa się, że hierarcha jest mało znany w amerykańskim Kościele.

Na emeryturę odchodzi dotychczasowy arcybiskup Nowego Jorku, 75-letni kardynał Timothy Dolan, który urząd ten pełnił od 2009 roku

Nowy metropolita był dotychczas biskupem diecezji Joliet w stanie Illinois.

Watykaniści podkreślają, że decyzja papieża z USA, który na jedno z najważniejszych stanowisk wybrał bliżej nieznanego biskupa, może być interpretowana jako znak przebudowy przywództwa w tamtejszym Kościele.

58-letni arcybiskup Hicks urodził się w Chicago, rodzinnym mieście Leona XIV. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.12.2025 14:03

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, USA, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego | Papież: Słowa wiary są wciągane do walki politycznej i błogosławienia nacjonalizmu | Zapalono światła na choince na placu Świętego Piotra | W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete | Ks. Cichoń dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 