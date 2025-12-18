Papież mianował nowego metropolitę Nowego Jorku

Papież Leon XIV mianował metropolitą Nowego Jorku biskupa Ronalda A. Hicksa - poinformował w czwartek Watykan. W komentarzach zauważa się, że hierarcha jest mało znany w amerykańskim Kościele.

Na emeryturę odchodzi dotychczasowy arcybiskup Nowego Jorku, 75-letni kardynał Timothy Dolan, który urząd ten pełnił od 2009 roku

Nowy metropolita był dotychczas biskupem diecezji Joliet w stanie Illinois.

Watykaniści podkreślają, że decyzja papieża z USA, który na jedno z najważniejszych stanowisk wybrał bliżej nieznanego biskupa, może być interpretowana jako znak przebudowy przywództwa w tamtejszym Kościele.

58-letni arcybiskup Hicks urodził się w Chicago, rodzinnym mieście Leona XIV.