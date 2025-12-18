info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Okrągły Stół zniknie z Pałacu Prezydenckiego
Okrągły Stół zniknie z Pałacu Prezydenckiego

Okrągły Stół zniknie z Pałacu Prezydenckiego  
PAP/Albert Zawada Prezydent Karol Nawrocki, w tle - demontaż Okrągłego Stołu

W Pałacu Prezydenckim trwa demontaż Okrągłego Stołu. Prezydent Karol Nawrocki: z całą pewnością to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół, miejscem tym jest Muzeum Historii Polski.

- Z całą pewnością Pałac Prezydencki, to nie jest miejsce, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć jest Muzeum Historii Polski. Mówimy o historii. Oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli, jako eksponat historyczny, podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski – powiedział w czwartek prezydent, podczas gdy w tle pracownicy demontowali Okrągły Stół.

Dodał, że „wokół Okrągłego Stołu będą mogły nadal odbywać się debaty naukowe i akademickie”. - Natomiast w najważniejszym gmachu w Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości przede wszystkim, bo dziś, w XXI wieku młodzi Polacy (...), ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami, czy z postkomunistami - powiedział Nawrocki.

- Chciałbym z dumą powiedzieć, i mam nadzieję, że nie przedwcześnie - dziś, szanowni państwo, skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska - powiedział prezydent.

- Okrągły Stół jest jednym z najważniejszych artefaktów najnowszej historii Polski i wydaje się dosyć oczywistą i dobrą decyzją pana prezydenta Nawrockiego, żeby ten eksponat, a ściśle właśnie artefakt narodowej historii, znalazł się w Muzeum Historii Polski – powiedział PAP dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. - Stół stanie na wystawie stałej Muzeum Historii Polski, której otwarcie planowane jest na 2027 r. Jesteśmy dumni i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli pokazywać ten ważny dla naszej historii artefakt – dodał.

„Mebel będący dziś symbolem wolności powstawał w rzeczywistości jako mebel będący elementem systemu zniewolenia. Był wykonywany na spotkanie dowódców wojsk Układu Warszawskiego, mające się odbyć w Pałacu w Jabłonnie” – napisano na stronie producenta Okrągłego Stołu (zwmahenrykow.pl). „Ruch »Solidarności« oraz zachodzące przemiany spowodowały, iż zaszła potrzeba spotkania władzy z opozycją. Krótki czas na wykonanie mebla potrzebnego na spotkanie oraz posiadanie przez HENRYKÓW prawie gotowego spełniającego oczekiwania zamawiającego produktu spowodowały, iż szczęśliwym zbiegiem okoliczności, nic nie znaczący, wręcz prosty w formie mebel, stał się dla narodu polskiego symbolem” – napisano w dalszym opisie.

Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie (dziś jest to część Warszawy) były wizytówką najwyższego kunsztu polskiego meblarstwa. W tej fabryce powstał „Okrągły Stół”, przy którym w 1989 r. zasiedli przedstawiciele rządu i „Solidarności”. 6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Lech Wałęsa tak to zdarzenie skomentował: „W łańcuchu walki narodu z komunizmem to było ogniwo. Komunizm i tak by się prawdopodobnie skończył, tylko znacznie później i może też krwawo”. Przy stole zasiadło wówczas 57 osób, przedstawicieli rządu, „Solidarności” i obserwatorzy kościelni.

Fabryka mebli w Henrykowie powstała w 1952 r. przy ulicy Mehoffera 81. Szybko stała się słynna z ręcznej, solidnej stolarskiej roboty, rzeźb, intarsji i złoceń. Zajmowała się też renowacją, rekonstrukcją i wykonywaniem replik zabytkowych mebli. Henrykowskie meble stoją do dziś m.in. w Pałacu Prezydenckim, Belwederze, Wilanowie, Łazienkach Królewskich, ale też w wielu renomowanych miejscach za granicą. Większość wyposażenia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyszła spod rąk stolarzy z Henrykowa. W fabryce tej powstał też tron papieski na wizytę Jana Pawła II.

W 1988 r., gdy pojawiła się potrzebna posiadania okrągłego stołu na obrady, które później przyjęły nazwę tego mebla, władze zamówiły go właśnie w Henrykowie. Przy produkcji pracowało ok. 20 osób spośród 150 zatrudnionych w fabryce, a budowa stołu trwała ok. trzech tygodni. Kilka miesięcy później przy dębowym stole o średnicy 8,4 m (składającym się z 16 segmentów) rozpoczęły się obrady rządu i opozycji.

PAP |

dodane 18.12.2025 13:26

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

