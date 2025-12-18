info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » W Brukseli wielotysięczny protest rolników m.in. przeciwko umowie z Mercosurem
W Brukseli wielotysięczny protest rolników m.in. przeciwko umowie z Mercosurem

Rolnicy, w tym polscy, wyrażają obawy o swoje dochody.

Wiele tysięcy rolników protestuje w czwartek w Brukseli, gdzie odbywa się szczyt UE, m.in. przeciwko unijnej polityce rolnej oraz umowie handlowej z blokiem Mercosur. Rolnicy, w tym polscy, wyrażają obawy o swoje dochody.

Z powodu demonstracji ruch w stolicy Belgii jest poważnie utrudniony. Miejscowe media szacują, że w proteście bierze udział około 10 tys. rolników z ponad 40 organizacji ze wszystkich państw członkowskich UE. W tłumie demonstrantów widać też polskie flagi.

Na ulicach dzielnicy europejskiej są traktory, a także więcej policji niż zwykle w trakcie posiedzeń Rady Europejskiej. Wokół Ronda Schumana, gdzie mieszczą się siedziby unijnych instytucji, postawiono zasieki. Drut kolczasty i zapory można zauważyć także przy Placu Luksemburskim, gdzie mieści się siedziba Parlamentu Europejskiego.

Rano w okolicy Ronda Schumana słychać było wybuchy petard. Policja użyła armatek wodnych wobec części protestujących.

Większość uczestników protestu gromadziła się od godz. 9.00 w okolicach Dworca Północnego. Około godz. 11.00 rozpoczęli przemarsz przez centrum miasta w kierunku Placu Luksemburskiego, dokąd mają dotrzeć między godz. 14.30 a 17.00.

Część rolników już od porannych godzin znajduje się w dzielnicy europejskiej, gdzie w nocy zaparkowali swoje traktory. W związku z demonstracją przez cały dzień zamknięte są liczne ulice w centrum Brukseli.

Jak podał "Brussels Times", demonstracja powoduje zakłócenia w komunikacji miejskiej. Niektóre wejścia do stacji metra zostały zamknięta, a na wielu liniach autobusy i tramwaje kursują z opóźnieniami lub objazdami. Władze lokalne apelują do mieszkańców o unikanie podróży samochodem.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa spotkali się przed rozpoczęciem szczytu UE z przedstawicielami organizacji COPA COGECA, europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze.

Von der Leyen chce formalnie podpisać w sobotę umowę między UE a krajami Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią i Urugwajem. Protest to kolejna demonstracja rolników w stolicy Belgii w ciągu ostatnich kilku lat. Wcześniej protestowali oni m.in. przeciwko ich zdaniem narzucanej przez Brukselę nadmiernej biurokracji, a także zapisom Europejskiego Zielonego Ładu.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

***

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek w Brukseli, że w ocenie jego kraju umowa handlowa UE z blokiem Mercosur nie może zostać podpisana. Powtórzył, że Francja będzie się sprzeciwiać, gdyby powstała chęć przeforsowania umowy.

- W sprawie Mercosur uważamy, że (umowa) jest niewystarczająca i że to porozumienie nie może zostać podpisane - powiedział prezydent.

Potwierdził, że jego celem jest odroczenie głosowania, które Komisja Europejska chciała przeprowadzić w tym tygodniu w celu umożliwienia podpisania porozumienia.

- Jeśli jest dziś chęć przeforsowania (umowy), gdy nie ma jasności (w sprawie warunków stawianych przez Francję - PAP), to powiem bardzo jasno: Francja będzie się sprzeciwiać - podkreślił.

AFP zwraca uwagę, że francuski prezydent nie powiedział, czy w sprawie umowy powstanie mniejszość blokująca.

Do głosowania nad umową UE z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) może dojść w piątek. Francja, a także Polska, są najbardziej krytyczne wobec umowy, ale by ją zablokować, potrzebne są cztery kraje, tzw. mniejszość blokująca. 

Niebawem okaże się, czy zapewnienia naszego rządu o staraniach, by chronić polskich rolników były szczere czy okaże się, że były tylko grą obliczona na "my chcieliśmy, ale wicie, rozumicie, Europa"..

PAP |

dodane 18.12.2025 14:32

