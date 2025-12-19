Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ruszy akcja kolędników misyjnych. W tym roku dzieci będą zbierać fundusze na pomoc rówieśnikom na Sri Lance. W 2024 roku w ramach tej akcji kolędnicy zebrali 1 mln 280 tys. zł. Dzięki zebranym pieniądzom zrealizowano 94 projekty w 10 krajach.

Akcja kolędników misyjnych organizowana jest w Polsce od ponad 30 lat. Grupy kolędnicze, organizowane przez nauczycieli, katechetów, księży, siostry zakonne oraz rodziny, odwiedzają szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej, seminaria duchowne i parafie.

Dzieci przygotowują stroje i dekoracje, śpiewają kolędy, odgrywają scenki nawiązujące do tematyki Bożego Narodzenia oraz opowiadają o życiu swoich rówieśników z różnych krajów na całym świecie, zwłaszcza tych, w których najmłodsi potrzebują wsparcia, aby żyć w godnych warunkach.

Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia, a większość grup zakończy kolędowanie 6 stycznia - w święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Maciej Będziński przypomniał, że akcja ma charakter ewangelizacyjny.

- Misjonarz jest posłany. Misjonarz to jest ten, kto niesie ewangelię. Te wszystkie cechy i te wartości ogniskują się w kolędnikach misyjnych(...). Kościół jest po to, żeby głosić Jezusa. Wy, jako najmłodsi apostołowie i misjonarze, bierzecie w tym udział - mówił.

Pochodzący ze Sri Lanki kleryk diecezji gliwickiej Prasad Chrismal Appuhami Wijesinghe Appuhamilage poinformował, że pieniądze z tegorocznej akcji kolędników misyjnych zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w kraju, z którego pochodzi. Jak podkreślił na Sri Lance część dzieci nie może chodzić do szkoły, ponieważ muszą pomagać rodzicom w pracy na plantacjach herbaty lub cynamonu.

- Czasem brakuje im jedzenia, czasem droga do szkoły jest bardzo daleka i trudna. To są realia, które sprawiają, że dzieciństwo nie zawsze wygląda tak jak beztrosko, jak powinno (...). Pamiętajcie o nich w swoich modlitwach, ale też, jeśli możecie, wesprzyjcie materialnie. Każda ofiara, nawet najmniejsza, daje im szansę na lepsze życie, na edukację, na zdrowie i na radość, która nie będzie przyćmiona przez biedę - zaapelował.

Sekretarz krajowa Papieskiego Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka poinformowała, że w 2024 r. w ramach akcji Kolędnicy Misyjni zebrano 1 mln 279 tys. 999 zł, zaś wraz z innymi ofiarami dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zgromadziły 3 mln 109 tys. 679 zł. Pieniądze te za pośrednictwem watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji dotarły m.in. do Angolii, Nigerii, Filipin, Indii i Sri Lanki i pomogły w realizacji 94 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 15. roku życia.

W krajach tych zostały zrealizowane m.in. projekty edukacyjne (budowa szkół, przedszkoli i świetlic, zakup przyborów szkolnych, pomoc w dojeździe do szkoły), zdrowotne (budowa ambulatoriów, szpitali, dożywianie dzieci w ośrodkach, budowa studni z czystą wodą, ośrodki dla matek oczekujących narodzin dzieci i z małymi dziećmi) oraz budowa domów dziecka, burs i internatów.

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w Austrii i w Niemczech, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce pierwsze grupy takich kolędników pojawiły się w 1993 r. Obecnie działają w 41 diecezjach w całej Polsce i jest ich około 40 tys.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie istnieje w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. (PAP)

iżu/ agz/