info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance
rss newsletter facebook twitter

Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance

Kolędnicy misyjni  
Agnieszka Małecka /Foto Gość Kolędnicy misyjni

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ruszy akcja kolędników misyjnych.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia ruszy akcja kolędników misyjnych. W tym roku dzieci będą zbierać fundusze na pomoc rówieśnikom na Sri Lance. W 2024 roku w ramach tej akcji kolędnicy zebrali 1 mln 280 tys. zł. Dzięki zebranym pieniądzom zrealizowano 94 projekty w 10 krajach.

Akcja kolędników misyjnych organizowana jest w Polsce od ponad 30 lat. Grupy kolędnicze, organizowane przez nauczycieli, katechetów, księży, siostry zakonne oraz rodziny, odwiedzają szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej, seminaria duchowne i parafie.

Dzieci przygotowują stroje i dekoracje, śpiewają kolędy, odgrywają scenki nawiązujące do tematyki Bożego Narodzenia oraz opowiadają o życiu swoich rówieśników z różnych krajów na całym świecie, zwłaszcza tych, w których najmłodsi potrzebują wsparcia, aby żyć w godnych warunkach.

Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia, a większość grup zakończy kolędowanie 6 stycznia - w święto patronalne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Maciej Będziński przypomniał, że akcja ma charakter ewangelizacyjny.

- Misjonarz jest posłany. Misjonarz to jest ten, kto niesie ewangelię. Te wszystkie cechy i te wartości ogniskują się w kolędnikach misyjnych(...). Kościół jest po to, żeby głosić Jezusa. Wy, jako najmłodsi apostołowie i misjonarze, bierzecie w tym udział - mówił.

Pochodzący ze Sri Lanki kleryk diecezji gliwickiej Prasad Chrismal Appuhami Wijesinghe Appuhamilage poinformował, że pieniądze z tegorocznej akcji kolędników misyjnych zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w kraju, z którego pochodzi. Jak podkreślił na Sri Lance część dzieci nie może chodzić do szkoły, ponieważ muszą pomagać rodzicom w pracy na plantacjach herbaty lub cynamonu.

- Czasem brakuje im jedzenia, czasem droga do szkoły jest bardzo daleka i trudna. To są realia, które sprawiają, że dzieciństwo nie zawsze wygląda tak jak beztrosko, jak powinno (...). Pamiętajcie o nich w swoich modlitwach, ale też, jeśli możecie, wesprzyjcie materialnie. Każda ofiara, nawet najmniejsza, daje im szansę na lepsze życie, na edukację, na zdrowie i na radość, która nie będzie przyćmiona przez biedę - zaapelował.

Sekretarz krajowa Papieskiego Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka poinformowała, że w 2024 r. w ramach akcji Kolędnicy Misyjni zebrano 1 mln 279 tys. 999 zł, zaś wraz z innymi ofiarami dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci zgromadziły 3 mln 109 tys. 679 zł. Pieniądze te za pośrednictwem watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji dotarły m.in. do Angolii, Nigerii, Filipin, Indii i Sri Lanki i pomogły w realizacji 94 różnych projektów proedukacyjnych i prozdrowotnych dla dzieci do 15. roku życia.

W krajach tych zostały zrealizowane m.in. projekty edukacyjne (budowa szkół, przedszkoli i świetlic, zakup przyborów szkolnych, pomoc w dojeździe do szkoły), zdrowotne (budowa ambulatoriów, szpitali, dożywianie dzieci w ośrodkach, budowa studni z czystą wodą, ośrodki dla matek oczekujących narodzin dzieci i z małymi dziećmi) oraz budowa domów dziecka, burs i internatów.

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w Austrii i w Niemczech, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce pierwsze grupy takich kolędników pojawiły się w 1993 r. Obecnie działają w 41 diecezjach w całej Polsce i jest ich około 40 tys.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest jedną z czterech inicjatyw należących do Papieskich Dzieł Misyjnych (obok Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej). Powstało we Francji w 1943 r. Obecnie istnieje w ponad 120 krajach świata i od 173 lat wspiera małych mieszkańców krajów misyjnych. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. (PAP)

iżu/ agz/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 19.12.2025 06:33

TAGI| BOŻE NARODZENIE, DOBROCZYNNOŚĆ, KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie | Za mało doceniamy szaleństwo Bożego gestu, jakim jest Wcielenie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 