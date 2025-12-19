Przemoc rówieśnicza to coraz częściej cyberprzemoc

Przemoc rówieśnicza przybiera dziś nowe formy. To już nie tylko przemoc psychiczna czy fizyczna, ale coraz częściej cyberprzemoc, hejt w sieci - powiedział w czwartek Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE. Dodał, że ok. 66 proc. młodych osób doświadcza przemocy rówieśniczej w jakiejś formie.

W czwartek Fundacja GrowSPACE zaprezentowała wyniki badania przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2025 r. w 378 placówkach oświatowych. Wynika z nich, że szkoły przeznaczają średnio 75 godzin lekcyjnych na przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących działań antyprzemocowych.

- To jest więcej niż w poprzednich latach. Widać, że ten impuls do działania idzie, ale wciąż gdybyśmy to przeliczyli per jedna klasa, to w dalszym ciągu widzimy pole do dalszej pracy i do współpracy - poinformował Dominik Kuc.

Analiza wykazała, że co czwarty program przeprowadzony w szkołach skupiał się na przemocy, tym czym ona jest oraz jak się jak się ją rozpoznaje. 16 proc. szkoleń dotyczyło zdrowia psychicznego uczniów, a 15 proc. skupiało się na bezpieczeństwie cyfrowym.

- Przemoc rówieśnicza przybiera dziś coraz nowe formy. To już nie tylko przemoc psychiczna czy fizyczna, ale coraz częściej cyberprzemoc, hejt w sieci. Szkoły potrzebują nowych narzędzi do tego, aby skutecznie reagować - zauważył ekspert. Dodał, że 2/3 młodych osób doświadcza przemocy rówieśniczej w jakiejś formie.

Na pytanie, jaką fundacja ma receptę na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, ekspert odpowiedział, że kluczowa powinna być prewencja. - Po pierwsze działania psychoedukacyjne, po drugie programy profilaktyczne z dotarciem do młodych ludzi, po trzecie pomoc psychologiczna - mówił. Dodał, że fundacja rekomenduje zatrudnienie na pełen etat psychologa w każdej szkole.