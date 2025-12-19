info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zełenski: Dziękuję Polsce za bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców od początku rosyjskiej inwazji
Zełenski: Dziękuję Polsce za bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców od początku rosyjskiej inwazji

Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Kijowa i dla całego naszego regionu, a jest złą informacją dla Moskwy - powiedział prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z przywódcą Ukrainy. Z kolei prezydent Ukrainy podziękował Polsce za silne wsparcie jego kraju i narodu od początku rosyjskiej inwazji.

Nawrocki podkreślił na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim, że wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie "jest z całą pewnością dobrą informacją dla Polski, dla Warszawy, dobrą informacją dla Kijowa, dobrą informacją dla całego naszego regionu". - A złą informacją dla Moskwy i dla Federacji Rosyjskiej - oświadczył. 

- Podziękowałem prezydentowi Zełenskiemu za jasne deklaracje ws. udziału polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy; jest gotowość obu stron, by Polska stała się hubem energetycznym dla całego regionu - podkreślił prezydent RP. Karol Nawrocki przekazał też prezydentowi Zełenskiemu, że znaczna część polskiego społeczeństwa odnosi wrażenie, że nasza pomoc Ukrainie nie spotkała się z należytym docenieniem, a władze w Kijowie mają instrumenty, by ten trend powstrzymać.

Z kolei prezydent Zełeński wykorzystał swoją wizytę w Warszawie, by tę wdzięczność wyrazić: "Dziękuję Polsce za bardzo odczuwalne wsparcie dla Ukrainy i dla Ukraińców od początku rosyjskiej inwazji" - mówił prezydent Ukrainy.

Według prezydenta RP, wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce jest dowodem na to, że "w kwestiach strategicznych, naszej strategicznej współpracy w zakresie kwestii bezpieczeństwa, Polska, Ukraina, kraje regionu, kraje wypełnione wartościami demokratycznymi są razem i to nigdy nie ulegało wątpliwościom".

Nawrocki dodał, że tak patrzy na wizytę Zełenskiego i przyjęcie przez niego zaproszenie do Warszawy.

PAP |

dodane 19.12.2025 12:42

TAGI| PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP, UKRAINA

