Prezydent Ugandy: Ktokolwiek wywoła chaos, będzie żałował  

Prezydent Ugandy Yoweri Museveni ostrzegł przed aktami chaosu podczas zapowiedzianych na 15 stycznia wyborów powszechnych.
Rządzący od niemal 40 lat Museveni zastrzega, że „każdy, kto spróbuje zdestabilizować kraj, pożałuje swoich działań”.
Podczas czwartkowego wiecu w Kibale w dystrykcie Rakai, Museveni powiedział, że gdy Narodowy Ruch Oporu (NRM) doszedł do władzy w 1986 roku, jego pierwszym priorytetem było przywrócenie pokoju, który określił jako fundament rozwoju Ugandy.
Odnosząc się do niedawnej napiętej powyborczej sytuacji w sąsiedniej Tanzanii, prezydent Ugandy wskazywał, że „NRM ma wszystko, co potrzeba, aby chronić pokój Ugandyjczyków. W dniu głosowania idźcie i oddajcie swój głos. Nikt nie powinien was zastraszać, a ktokolwiek to zrobi, będzie tego żałował”.
Wg. Museveniego „pokój, którym cieszy się Uganda, nie pojawił się sam z siebie, lecz został osiągnięty dzięki świadomym wysiłkom rządu NRM”.
Wypowiedzi Museveniego nastąpiły po komentarzach przewodniczącej parlamentu, Anity Among, która ostrzegła młode pokolenie przed angażowaniem się w powyborcze protesty uliczne, zaznaczając, że grozi im wykorzystanie przez osoby kierujące się własnym interesem.
Zarzuciła, że organizatorzy takich działań wykorzystują tłumy dla osobistych korzyści. Among apelowała, że stabilność Ugandy nie powinna być narażana. „Nie pozwolimy nikomu zniszczyć naszego kraju. Uganda nie jest poligonem doświadczalnym. Prezydent Museveni nadal tu jest i nadal będzie” - mówiła.
Museveni jest obecnie jednym z najdłużej rządzących przywódców w krajach Afryki. W obecnej kampanii wyborczej podkreśla m.in. zaangażowanie w dostęp do czystej wody, zapowiadając wdrożenie planów rozszerzenia dostępu do czystej wody w kraju. Zobowiązał się również do modernizacji ośrodków zdrowia w celu poprawy jakości usług.
Tymczasem jego oponent, 43-letni Robert Kagulyani, znany jako Bobi Wine od długiego czasu prowadzi kampanię krytyki wobec 81-letniego Museveniego. Pod hasłami „siły ludu” dąży obalenia rządów starającego się o 7 kadencję dotychczasowego prezydenta. Podczas jego wieców dochodzi do starć z siłami porządkowymi.
Wybory powszechne odbędą się w Ugandzie 15 stycznia 2026 r.
Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…
Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.
W odległości mniejszej niż 500 metrów.
Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.
Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.
7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.
Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.
Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.
W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.