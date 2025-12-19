info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Prezydent Ugandy: Ktokolwiek wywoła chaos, będzie żałował
Prezydent Ugandy: Ktokolwiek wywoła chaos, będzie żałował

Prezydent Ugandy: Ktokolwiek wywoła chaos, będzie żałował  
Krzysztof Błażyca Kampala, stolica Ugandy

Prezydent Ugandy Yoweri Museveni ostrzegł przed aktami chaosu podczas zapowiedzianych na 15 stycznia wyborów powszechnych.

Rządzący od niemal 40 lat Museveni zastrzega, że „każdy, kto spróbuje zdestabilizować kraj, pożałuje swoich działań”.

Podczas czwartkowego wiecu w Kibale w dystrykcie Rakai, Museveni powiedział, że gdy Narodowy Ruch Oporu (NRM) doszedł do władzy w 1986 roku, jego pierwszym priorytetem było przywrócenie pokoju, który określił jako fundament rozwoju Ugandy.

Odnosząc się do niedawnej napiętej powyborczej sytuacji w sąsiedniej Tanzanii, prezydent Ugandy wskazywał, że „NRM ma wszystko, co potrzeba, aby chronić pokój Ugandyjczyków. W dniu głosowania idźcie i oddajcie swój głos. Nikt nie powinien was zastraszać, a ktokolwiek to zrobi, będzie tego żałował”.

Wg. Museveniego „pokój, którym cieszy się Uganda, nie pojawił się sam z siebie, lecz został osiągnięty dzięki świadomym wysiłkom rządu NRM”.

Wypowiedzi Museveniego nastąpiły po komentarzach przewodniczącej parlamentu, Anity Among, która ostrzegła młode pokolenie przed angażowaniem się w powyborcze protesty uliczne, zaznaczając, że grozi im wykorzystanie przez osoby kierujące się własnym interesem.

Zarzuciła, że organizatorzy takich działań wykorzystują tłumy dla osobistych korzyści. Among apelowała, że stabilność Ugandy nie powinna być narażana. „Nie pozwolimy nikomu zniszczyć naszego kraju. Uganda nie jest poligonem doświadczalnym. Prezydent Museveni nadal tu jest i nadal będzie” - mówiła.

Museveni jest obecnie jednym z najdłużej rządzących przywódców w krajach Afryki. W obecnej kampanii wyborczej podkreśla m.in. zaangażowanie w dostęp do czystej wody, zapowiadając wdrożenie planów rozszerzenia dostępu do czystej wody w kraju. Zobowiązał się również do modernizacji ośrodków zdrowia w celu poprawy jakości usług.

Tymczasem jego oponent, 43-letni Robert Kagulyani, znany jako Bobi Wine od długiego czasu prowadzi kampanię krytyki wobec 81-letniego Museveniego. Pod hasłami „siły ludu” dąży obalenia rządów starającego się o 7 kadencję dotychczasowego prezydenta. Podczas jego wieców dochodzi do starć z siłami porządkowymi.

Wybory powszechne odbędą się w Ugandzie 15 stycznia 2026 r.

 

kabe/nilepost

dodane 19.12.2025 15:53
Galerie

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

Wenecja

Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

W odległości mniejszej niż 500 metrów.

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

"Jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

do czasu wyboru nowego metropolity.

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nadzieja miesza się z lękiem

Nadzieja miesza się z lękiem

Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

