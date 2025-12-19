Prezydent Ugandy: Ktokolwiek wywoła chaos, będzie żałował  

Rządzący od niemal 40 lat Museveni zastrzega, że „każdy, kto spróbuje zdestabilizować kraj, pożałuje swoich działań”.

Podczas czwartkowego wiecu w Kibale w dystrykcie Rakai, Museveni powiedział, że gdy Narodowy Ruch Oporu (NRM) doszedł do władzy w 1986 roku, jego pierwszym priorytetem było przywrócenie pokoju, który określił jako fundament rozwoju Ugandy.

Odnosząc się do niedawnej napiętej powyborczej sytuacji w sąsiedniej Tanzanii, prezydent Ugandy wskazywał, że „NRM ma wszystko, co potrzeba, aby chronić pokój Ugandyjczyków. W dniu głosowania idźcie i oddajcie swój głos. Nikt nie powinien was zastraszać, a ktokolwiek to zrobi, będzie tego żałował”.

Wg. Museveniego „pokój, którym cieszy się Uganda, nie pojawił się sam z siebie, lecz został osiągnięty dzięki świadomym wysiłkom rządu NRM”.

Wypowiedzi Museveniego nastąpiły po komentarzach przewodniczącej parlamentu, Anity Among, która ostrzegła młode pokolenie przed angażowaniem się w powyborcze protesty uliczne, zaznaczając, że grozi im wykorzystanie przez osoby kierujące się własnym interesem.

Zarzuciła, że organizatorzy takich działań wykorzystują tłumy dla osobistych korzyści. Among apelowała, że stabilność Ugandy nie powinna być narażana. „Nie pozwolimy nikomu zniszczyć naszego kraju. Uganda nie jest poligonem doświadczalnym. Prezydent Museveni nadal tu jest i nadal będzie” - mówiła.

Museveni jest obecnie jednym z najdłużej rządzących przywódców w krajach Afryki. W obecnej kampanii wyborczej podkreśla m.in. zaangażowanie w dostęp do czystej wody, zapowiadając wdrożenie planów rozszerzenia dostępu do czystej wody w kraju. Zobowiązał się również do modernizacji ośrodków zdrowia w celu poprawy jakości usług.

Tymczasem jego oponent, 43-letni Robert Kagulyani, znany jako Bobi Wine od długiego czasu prowadzi kampanię krytyki wobec 81-letniego Museveniego. Pod hasłami „siły ludu” dąży obalenia rządów starającego się o 7 kadencję dotychczasowego prezydenta. Podczas jego wieców dochodzi do starć z siłami porządkowymi.

Wybory powszechne odbędą się w Ugandzie 15 stycznia 2026 r.