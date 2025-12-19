info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Zełenski: „Między Polską a Ukrainą nie może być żadnej wrogości”
Zełenski: „Między Polską a Ukrainą nie może być żadnej wrogości”

Zełenski: „Między Polską a Ukrainą nie może być żadnej wrogości”  
PAP/Leszek Szymański

- Rosja bardzo pragnie, żeby sojusz Polski i Ukrainy został zrujnowany - ostrzegł prezydent Ukrainy podczas rozmowy z polskimi mediami.

Pytany o postulat przeprowadzenia wyborów prezydenckich na Ukrainie zapewnił, że nie zamierza "trzymać się stołka", ale wybory musiałyby być bezpieczne, zaś dziś nie ma takiej gwarancji.

Rozmowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z dziennikarzami PAP, TVP i Polskiego Radia trwała około 40 minut.

Zełenski był m.in. pytany o stosunki polsko-ukraińskie i relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Powiedział, że jest polskiemu prezydentowi wdzięczny za możliwość spotkania i dziękuje mu za zaproszenie. - Jest to pierwsze nasze spotkanie i sądzę, że po pokonaniu pewnego dystansu osiągniemy jedynie wzmocnienie naszych relacji jako polityków i liderów naszych krajów, dużo o tym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo bym chciał, by w żadnym razie nie doszło do zrujnowania tego, co zbudowaliśmy do tej pory - mówił prezydent Ukrainy.

Podkreślił, że między Polską a Ukrainą "nie może być żadnej wrogości". - Gdybyśmy byli nieostrożni, to rzeczywiście moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu, który jest bardzo istotny dla przetrwania Europy i bezpieczeństwa Polski - zaznaczył Zełenski. Ostrzegł, że "Rosja bardzo pragnie, żeby sojusz Polski i Ukrainy został zrujnowany".

Odnosząc się do swojej relacji z byłym prezydentem Polski Andrzejem Dudą, Zełenski powiedział: "Nigdy nie zapomnę tego, co uczynił, i nie zdradzę naszej przyjaźni". Przyznał, że dawno go nie widział.

Zełenski komentował decyzję przywódców UE, którzy po wielogodzinnych negocjacjach zgodzili się w piątek nad ranem udzielić Ukrainie wsparcia na kolejne dwa lata w wysokości 90 mld euro. Pokryje to około dwóch trzecich potrzeb pogrążonego w wojnie państwa, które będzie potrzebować wsparcia od drugiego kwartału przyszłego roku. - Tą decyzją Europa zademonstrowała jedność, pomimo sceptycyzmu niektórych liderów. Większość i to wystarczająca większość zamanifestowała, że niezależnie od presji wywieranej przez Rosję i różnych innych graczy ma swoje oblicze, ma własnych liderów - powiedział prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że spłata tych 90 mld euro i tak ma nastąpić w przyszłości - wtedy, gdy Rosja wypłaci Ukrainie reparacje za napastniczą wojnę wytoczoną Ukrainie. - To bardzo istotne, nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia moralnego i prawnego, by Rosja poniosła konsekwencje wywołania tej wojny. Wszystkie te pieniądze są tak czy inaczej powiązane ze sprawą reparacji - podkreślił.

- To jest kluczowe, jesteśmy przekonani, że Rosja powinna zostać ukarana za całe zło, które sprowadziła na naszą ziemię - zaznaczył Zełenski, dziękując polskiemu premierowi Donaldowi Tuskowi za wspieranie tego stanowiska.

Na pytanie, czy dzięki unijnej decyzji zyskał dodatkowy atut, odparł, że nie ma wątpliwości, że ta decyzja Ukrainę wzmacnia. - Oczywiście, dzięki temu mamy jakieś dodatkowe karty. Rosja liczyła na to, że będziemy przynajmniej w sensie finansowym słabi - zauważył.

Zełenski został zapytany o tematy jego wcześniejszego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Jak wyjaśnił, wśród nich była właśnie decyzja podjęta na unijnym szczycie w Brukseli o udzieleniu Ukrainie wsparcia finansowego w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym bliskim przyjaciołom, w tym również Polsce, którzy walczyli o podjęcie tej decyzji - podkreślił prezydent.

Zełenski zaznaczył, że ze stroną polską rozmawiał także o kwestiach negocjacji pokojowych. - Nasz zespół w tej chwili już jest w Stanach Zjednoczonych i wkrótce będzie miał spotkanie z negocjatorami amerykańskimi, o wszystkich tych sprawach rozmawialiśmy z panem Donaldem (Tuskiem - PAP) - dodał. Był pytany, czego Ukraina oczekuje od Polski w sprawie uzbrojenia. Odpowiedział, że Ukraina jest zainteresowana wspólną produkcją dronów i rakiet.

Pytany, czy dopuszcza możliwość ograniczenia liczebności armii ukraińskiej, Zełenski odpowiedział, że 800 tysięcy żołnierzy "to jest potrzeba naszej armii".

Prezydent Ukrainy był pytany o relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Zawsze otwarcie rozmawiam z prezydentem Trumpem i sądzę, że wzbudza to jego szacunek do mnie. Niewielu jest prawdopodobnie w świecie ludzi, którzy mówią prezydentowi szczerze to, co myślą. Prezydent też do mnie odnosi się ze szczerością - podkreślił Zełenski.

Zapytany przez PAP o to, czy ma doradcę - na wzór specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa - Zełenski odpowiedział, że nie ma takiego doradcy. Zaznaczył, że o ile "jest wielu Putinów", bo prezydent Rosji mówi różne rzeczy w różnych gremiach, sądzi, że "nie ma wielu Witkoffów". - Wierzę, że Amerykanie przekazują to, o czym rzeczywiście rozmawiają z Putinem - mówił.

Zełenski zapytany, co Władimir Putin ma na myśli, kiedy mówi o pierwotnych przyczynach wojny, powiedział, że prezydent Rosji "nie szuka pierwotnej przyczyny wojny, szuka usprawiedliwienia". - Jutro może powiedzieć, że to przez NATO, pomimo tego, że Ukraina w NATO nigdy nie była. Potem może powiedzieć, że samo zaproszenie do NATO to już są ryzyka dla Rosji. W tej chwili mówi o jakichś strefach buforowych. Mówi, że jest to duża odległość. Dla tego człowieka wszystko jest podstawą do okazywania i przejawiania swojej agresji. Szuka usprawiedliwienia przed swoim społeczeństwem - powiedział prezydent Ukrainy. - Myślę, że chciałby, żeby sprawiało to mniejsze wrażenie na Stanach Zjednoczonych - dodał.

Tłumaczył, że "Putin nie chce wcale zakończyć tej wojny, a co więcej, nie chce nawet zakończenia wojny na Ukrainie i nie zamierza kończyć wojny samą tylko Ukrainą". - Chce iść dalej - stwierdził.

Natomiast, jak zaznaczył - pytanie brzmi, kto realnie jest w stanie go powstrzymać przed dalszym pochodem - sankcjami ekonomicznymi, siłą militarną i innymi instrumentami. Stany Zjednoczone są jednym z takich graczy - ocenił prezydent. - Gdy rozmawiamy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych, jestem im ogromnie wdzięczny, jestem wdzięczny prezydentowi Stanów Zjednoczonych za pragnienie zakończenia wojny - podkreślił Załenski.

Przyznał, że w relacjach z USA "mamy pewne sprawy dotyczące odbudowy, które nas różnią". - Jeżeli pytacie, czy Trump wierzy bardziej mnie czy Putinowi, to nie wiem - dodał.

Pytany, co jest w planie pokojowym, powiedział, że nie może ujawnić wszystkich szczegółów, bo są jeszcze niedopracowane. Jednak w sprawie gwarancji bezpieczeństwa jest tam, jak powiedział, zrobiony "krok do przodu". - Bardzo ważne jest, jak nasi partnerzy zareagują na ewentualne powtórzenie agresji rosyjskiej - podkreślił.

Zełenski przypomniał, że Polska zawsze wspierała Ukrainę w drodze do jej członkostwa w UE i NATO. - Dzisiaj jednak członkostwo w NATO jest bardziej skomplikowane, bo dziś nie widzimy wsparcia ze strony USA i jest to niewątpliwie wyzwanie - przyznał Zełenski. - Jeśli chodzi o naszą drogę ku integracji europejskiej, to Polska była zawsze wśród naszych najbliższych przyjaciół, adwokatów naszego członkostwa - zaznaczył. - Nawet Stany Zjednoczone uważają, że członkostwo Ukrainy w Unii byłoby częścią gwarancji bezpieczeństwa, przede wszystkim ekonomicznego - podkreślił.

- Trochę rozmawialiśmy o tej problematyce (z prezydentem RP Karolem Nawrockim) i powiedziałem panu prezydentowi, że bardzo liczymy na to, że on i Polska będą wspierać Ukrainę jako przyszłego członka UE - podsumował Zełenski.

Pytany o postulat przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zaznaczył, że nie zamierza trzymać się "stołka prezydenta". Dodał, że jeżeli wybory uda się przeprowadzić bezpiecznie, Ukraina może je zorganizować. - Jeśli zapytacie Ukraińców, czy życzą sobie wyborów, niewątpliwie wszyscy się boją przeprowadzenia wyborów w czasie wojny - mówił. Dodał, że na pewno nie zgodzi się na postulat Putina, żeby wybory przeprowadzić też na okupowanych terenach. - Nie zgodzimy się, aby ktoś nas kontrolował - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy był również pytany, jak wygląda naprawdę sytuacja na froncie, powiedział, że "na polu boju sytuacja jest skomplikowana". - Ruskich jest coraz więcej, coraz trudniej - dodał. - Przyjechałem do Kupiańska i rzeczywiście sytuacja była niełatwa. Linia frontu była bardzo blisko. Natomiast nasze siły zbrojne kontrolują Kupiańsk - oświadczył prezydent Ukrainy.

Przyznał, że wojska rosyjskie "wywierają presję". - Niewątpliwie mogą zrujnować wieś - jedną, drugą; mogą tam wejść. Będziemy robić wszystko, by ocalić życie naszych żołnierzy, bo musimy przede wszystkim mieć siłę zbrojną. To wcale nie oznacza, że jesteśmy gotowi do poddania się - oświadczył Załenski.

Przyznał, że "były problemy z dostępnością pewnego rodzaju pocisków, rakiet dla obrony przeciwlotniczej z różnych powodów; opóźnione były także dostawy". Wspomniał także o problemach z energetyką i przekazywaniem systemów obrony przeciwlotniczej. Zastrzegł, jednak, że "nie są to zarzuty w kierunku naszych partnerów".

Pytany o skandal korupcyjny, odpowiedział, że Ukraina tym różni się od Rosji, że przestępstwa władzy sądzi i piszą o tym media. - To dowód otwartości Ukrainy i walki z przejawami korupcji - przekonywał.

Zełenski kilkakrotnie podkreślał, że Ukraina nie jest gotowa do poddania się. - Jeżeli nie uda się powstrzymać Putina, będzie to, czego chce Putin, czyli kontynuacja wojny - powiedział. Wyraził zarazem nadzieję, że po zakończeniu wojny obywatele tego kraju wrócą do Ukrainy i wezmą się do odbudowy - powiedział. Ukraina powinna zrobić wszystko, mówił, żeby umożliwić powrót jak największej liczbie swoich obywateli.

Rozmowę z prezydentem Ukrainy podczas jego wizyty w Polsce przeprowadzili Zuzanna Dąbrowska (PAP), Mateusz Lachowski (TVP) i Karol Surówka (Program Pierwszy Polskiego Radia). (PAP)

pś/ agzi/ mgw/ mml/ awm/ mhr/

PAP

dodane 19.12.2025 21:39

TAGI| PAP, POLSKA, PREZYDENT, UKRAINA, WOJNA

