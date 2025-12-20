info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: prowadzimy silne uderzenia przeciwko Państwu Islamskiemu
Trump: prowadzimy silne uderzenia przeciwko Państwu Islamskiemu

Trump: prowadzimy silne uderzenia przeciwko Państwu Islamskiemu  
WILL OLIVER/PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańskie siły prowadzą "bardzo silne" uderzenia na bastiony dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS) w Syrii. Jak dodał, operacja ma poparcie władz syryjskich.

"Ze względu na okrutne zabicie przez IS odważnych amerykańskich patriotów w Syrii, których piękne dusze powitałem na amerykańskiej ziemi wcześniej w tym tygodniu podczas bardzo dostojnej ceremonii, niniejszym ogłaszam, że USA, zgodnie z moją obietnicą, podejmują bardzo poważne działania odwetowe wobec odpowiedzialnych za to morderczych terrorystów" - napisał Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.

"Prowadzimy bardzo silne uderzenia przeciwko bastionom IS w Syrii, miejscu przesiąkniętym krwią, borykającym się z wieloma problemami, ale mającym świetlaną przyszłość, jeśli uda się wykorzenić IS. Rząd Syrii, kierowany przez człowieka, który ciężko pracuje, aby przywrócić Syrii wielkość, w pełni nas wspiera" - dodał.

"Ostrzegam wszystkich terrorystów, którzy są na tyle nikczemni, by zaatakować Amerykanów: JEŚLI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZAATAKUJECIE ALBO ZAGROZICIE USA, ZOSTANIECIE UDERZENI TAK MOCNO JAK NIGDY WCZEŚNIEJ" - ostrzegł prezydent USA.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiadomił wcześniej, że w piątek rano rozpoczęto operację "Hawkeye Strike", która ma na celu wyeliminowanie bojowników, infrastruktury i składów broni IS.

Dodał, że jest to bezpośrednia odpowiedź na atak na amerykańskie siły, do którego doszło 13 grudnia w Syrii i za który według administracji odpowiada Państwo Islamskie. Zginęło w nim trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz - a kolejnych trzech żołnierzy zostało rannych. Prezydent USA zapowiedział wówczas odwet wobec IS i stwierdził, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.

"To nie początek wojny - to deklaracja zemsty. Stany Zjednoczone Ameryki, pod przywództwem prezydenta Trumpa, nigdy nie zawahają się i nie ustąpią w obronie swojego narodu" - napisał szef Pentagonu w serwisie X.

"Tak jak zapowiedzieliśmy tuż po tym brutalnym ataku, jeśli obierasz sobie za cel Amerykanów - gdziekolwiek na świecie - spędzisz resztę swojego krótkiego, pełnego niepokoju życia, wiedząc, że Stany Zjednoczone będą cię ścigać, znajdą cię i bezlitośnie zabiją" - dodał. "Dziś polowaliśmy i zabiliśmy naszych wrogów. Wielu. I będziemy to kontynuować" - napisał Hegseth w serwisie X.

Według dziennika "Wall Street Journal" amerykańskie siły rozpoczęły atak na szeroką skalę i uderzyły w kilkadziesiąt celów IS w Syrii. Przedstawiciel amerykańskich sił zbrojnych powiedział w piątek, że obiekty zaatakowano z użyciem samolotów F-15 i A-10, śmigłowców Apache i pocisków Himars.

Trump w miniony weekend, zapowiadając "poważny odwet", przekazał, że terroryści Państwa Islamskiego zastawili na siły USA pułapkę. Pentagon podał wcześniej, że siły USA zostały zaatakowane podczas misji "wsparcia trwających operacji antyterrorystycznych przeciwko IS w regionie". Według Hegsetha napastnik został zabity przez siły partnerskie USA.

Amerykańscy żołnierze znaleźli się pod ostrzałem podczas wspólnego patrolu z siłami syryjskimi w centralnej części kraju - podała oficjalna krajowa agencja informacyjna Syrii SANA, cytowana przez stację CNN. Ewakuowani ranni mieli zostać przetransportowani do Al-Tanf, amerykańskiej bazy wojskowej we wschodniej Syrii, przy granicy z Irakiem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ sp/

PAP |

dodane 20.12.2025 08:08

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, PAP, PAŃSTWO ISLAMSKIE (IS), PREZYDENT, SYRIA, TRUMP, USA, WOJSKO

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem | Trump ogłosił blokadę tankowców w portach Wenezueli | Trump uznał fentanyl za broń masowego rażenia | Trump: nasze działania wobec Wenezueli "wynikają z wielu rzeczy" | Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych
NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

Najnowsze

Wenecja

Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

W odległości mniejszej niż 500 metrów.

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem

"Jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej

do czasu wyboru nowego metropolity.

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

VIDEO: Kazanie kard. Rysia podczas ingresu do katedry na Wawelu (całość)

Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nadzieja miesza się z lękiem

Nadzieja miesza się z lękiem

Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Kard. Ryś podczas ingresu: Nic bez biskupa, nic bez prezbiterów i nic bez ludu

Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Papież: Papież zachęca polskie małżeństwa do otwarcia na nowe życie

Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney

W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

