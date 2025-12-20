Podczas operacji policji przeprowadzonych w 32 prowincjach Turcji zatrzymano 170 osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim (IS) - poinformował w piątek w serwisie X turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya.
Zatrzymani - wyjaśnił minister - są podejrzani o działalność w organizacji lub przekazywanie jej środków finansowych. Zostali zatrzymani w ramach policyjnych działań trwających w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
W przypadku dziesięciu zdecydowano już o areszcie, 15 objęto kontrolą sądową, a wobec pozostałych postępowania się wciąż toczą.
Operacje przeprowadzono w 32 prowincjach, przede wszystkim na południu, wschodzie i zachodzie Turcji.
IS przyznało się w przeszłości do przeprowadzenia kilku ataków terrorystycznych w Turcji, w tym w 2017 r. w klubie nocnym w Stambule, gdzie zginęło 39 osób. Do jednego z ostatnich ataków doszło w styczniu 2024 r. w kościele katolickim w tej największej tureckiej metropolii. Śmierć poniosła wówczas jedna osoba.
W grudniu ubiegłego roku tureckie siły bezpieczeństwa zatrzymały 32 podejrzanych o rzekome powiązania z IS. Domniemani terroryści planowali ataki na kościoły i synagogi, a także na ambasadę Iraku. (PAP)
