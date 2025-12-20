info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca
rss newsletter facebook twitter

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca

Od postu po bobra - Wigilia w dawnej Polsce była surowa, hierarchiczna i zaskakująca  
Henryk Przondziono/Foto Gość

- Wigilijny stół sprzed wieków był surowy, ale potrafił zaskakiwać rozmachem. Post wyznaczał rytm jedzenia, ryby dawały pole do kulinarnej fantazji, a bóbr mógł uchodzić za potrawę postną. O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.

Wigilia sprzed kilkuset lat miała niewiele wspólnego z dzisiejszą, stosunkowo liberalną kolacją wigilijną. Jej fundamentem był post - surowy, długotrwały i głęboko wpisany w rytm życia religijnego.

- To post przez wieki wyznaczał rytm jedzenia przed Bożym Narodzeniem - podkreślił w rozmowie z PAP prof. Jarosław Dumanowski, historyk kultury jedzenia.

Adwent nie zawsze był tak łagodny, jak dziś. Istniały w nim tzw. suche dni - po świętej Łucji - kiedy obowiązywał bardzo ścisły post. Sama Wigilia była jednym z wielu dni postnych w kalendarzu: pościło się także w wigilię świąt maryjnych, apostołów i lokalnych patronów. Początkowo post miał charakter ilościowy - niejedzenia przez cały dzień. Z czasem stał się jakościowy, zakazując mięsa oraz produktów odzwierzęcych.

Ten sam post oznaczał jednak zupełnie inne doświadczenie dla różnych warstw społecznych. - Dla bogatych bywał okazją do kulinarnej fantazji, dla biednych - dotkliwym wyrzeczeniem - zauważył Dumanowski.

Magnateria mogła sięgać po drogie ryby, przyprawy i importowane produkty, podczas gdy ubożsi rezygnowali z podstawowego tłuszczu, nawet masła.

Kluczem do pogodzenia postu z uroczystością były ryby. Dawna klasyfikacja zwierząt opierała się nie na biologii, lecz na pojęciach "zimnej" i "gorącej" natury. - Z tej logiki wynikało, że bóbr mógł być potrawą postną - wyjaśnił historyk.

Zwierzęta żyjące w wodzie, jak bobry, wydry czy morświny, uznawano za dozwolone w poście. Najbardziej ceniono ogon bobra - tłusty i galaretowaty - gotowany lub pieczony, podawany w sosach z winem, octem, cukrem i korzennymi przyprawami.

Bobry to była jednak kuchnia elitarna. Polowanie należało do przywilejów szlachty, podobnie jak dostęp do stawów rybnych i wyrafinowanych potraw. Na arystokratycznych dworach Wigilia miała charakter wielodaniowej uczty postnej. Z zachowanych rachunków wynika, że podawano kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dań, formalnie postnych, lecz bardzo wystawnych.

Dominowały ryby: karpie, szczupaki, sandacze, liny, jesiotry, łososie i turboty. Przyrządzano je na wiele sposobów - gotowane, pieczone, w galarecie, w sosach winnych i piwnych, na słodko-kwaśno. - Ryby były fundamentem wigilijnego stołu na długo przed tym, zanim karp stał się jego symbolem - podkreślił rozmówca PAP i dodał, że ci, którzy twierdzą, że karp został wypromowany przez władze PRL, bardzo się mylą.

Z kolei czerwony barszcz długo pozostawał potrawą ludową; na dworach królowały zupy rybne i zupa migdałowa, uznawana za szczyt wigilijnego luksusu.

Desery również podlegały zasadom postu, ale nie brakowało w nich bogactwa: maku, migdałów, bakalii, pierników i marcepanów. Charakterystyczne było łączenie smaków słodkich i wytrawnych. Wino traktowano jako "pokarm" i uznawano za postne, natomiast alkohol wysokoprocentowy był obyczajowo potępiany.

Ubożsi jedli skromniej: kapustę, groch, mak, grzyby, zupy zbożowe i regionalne potrawy, takie jak kutia czy śląska siemieniotka.

- Wigilia była wspólna religijnie, ale kulinarnie bardzo hierarchiczna - zaznaczył Dumanowski. Różnice regionalne były wyraźne: na Pomorzu karp z piernikiem, w Wielkopolsce zupa migdałowa i czernina z krwi karpia, na wschodzie suszona wyzina i kutia. Dawna Wigilia była - jak podsumował historyk - "próbą pogodzenia sprzeczności: postu i święta, wyrzeczenia i obfitości", rytuałem o ogromnym znaczeniu kulturowym.

Mira Suchodolska (PAP)

mir/ mark/ mow/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 20.12.2025 08:21

TAGI| BOŻE NARODZENIE, HISTORIA, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
RPA: Co najmniej 41 chłopców zmarło w rezultacie ceremonii inicjacyjnych | Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach | Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Abp Tadeusz Wojda SAC.

Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba docierać do tych, którzy są poza Kościołem.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

Odległość Ziemia-Słońce wyniesie wtedy...

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

Alarmujący raport UNICEF.

Tradycyjnie

Śląskie: Piecem po kieszeni

Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Tymczasem po rosyjskim ataku na Odessę....

UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju

Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję

Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.

Służby na miejscu zatoru na S7

Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Na krakowskich ulicach

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

A to Polska właśnie

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 