Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney  

Kilkuset ratowników zebranych w sobotę na plaży Bondi w Sydney uczciło trzema minutami ciszy ofiary zamachu terrorystycznego, do którego doszło w tym miejscu przed blisko tygodniem podczas obchodów żydowskiego święta Chanuka. W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
Ratownicy w czerwono-żółtych koszulkach stanęli razem w milczeniu zwróceni twarzami do wody. Wielu płakało - podał brytyjski dziennik "The Guardian".
W oświadczeniu ratownicy wyrazili "współczucie dla społeczności żydowskiej, która stała się celem ataku". "Składamy hołd tym, którzy stracili życie, tym, którzy ryzykowali życie, i tym, którzy je ratowali. Nigdy o nich nie zapomnimy" - dodano.
Z powszechnym uznaniem Australijczyków spotkała się postawa ratowników, którzy jako pierwsi udzielali pomocy ofiarom ataku oraz pomagali przerażonym plażowiczom.
Sprawcami ataku terrorystycznego z 14 grudnia byli 24-letni Naveed Akram i jego 50-letni ojciec Sajid. W wymianie ognia z interweniującą policją na miejscu zginął starszy z napastników, a młodszy odniósł obrażenia. W środę przedstawiono mu 59 zarzuty, w tym 15 morderstw, dokonania zamachu terrorystycznego i 40 przypadków spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zamiarem zabójstwa.
Według śledczych wstępne przesłanki wskazują, że atak był inspirowany dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie.(PAP)
mzb/ akl/
Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…
Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.
W odległości mniejszej niż 500 metrów.
Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.
Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
Syria przygotowuje się do przeżycia drugich Świąt Bożego Narodzenia od czasu ucieczki byłego prezydenta Baszara al-Asada.
7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu.
Wszyscy w Kościele współtworzymy dom, za który jesteśmy odpowiedzialni - powiedział kard. Grzegorz Ryś w homilii podczas swojego ingresu do katedry na Wawelu. W wygłoszonym słowie metropolita krakowski ukazał Kościół jako wspólnotę pełną łaski, zakorzenioną w Słowie Bożym, Maryi oraz w misji ewangelizacyjnej i synodalnej, do której Duch Święty wzywa wspólnotę wierzących.
Wskazuje na Maryję jako na znak nadziei rodzącej życie.
W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
O dawnej Wigilii opowiada historyk prof. Jarosław Dumanowski.