Setki ratowników złożyły hołd ofiarom zamachu na plaży Bondi w Sydney  

Kilkuset ratowników zebranych w sobotę na plaży Bondi w Sydney uczciło trzema minutami ciszy ofiary zamachu terrorystycznego, do którego doszło w tym miejscu przed blisko tygodniem podczas obchodów żydowskiego święta Chanuka. W ataku zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Ratownicy w czerwono-żółtych koszulkach stanęli razem w milczeniu zwróceni twarzami do wody. Wielu płakało - podał brytyjski dziennik "The Guardian".

W oświadczeniu ratownicy wyrazili "współczucie dla społeczności żydowskiej, która stała się celem ataku". "Składamy hołd tym, którzy stracili życie, tym, którzy ryzykowali życie, i tym, którzy je ratowali. Nigdy o nich nie zapomnimy" - dodano.

Z powszechnym uznaniem Australijczyków spotkała się postawa ratowników, którzy jako pierwsi udzielali pomocy ofiarom ataku oraz pomagali przerażonym plażowiczom.

Sprawcami ataku terrorystycznego z 14 grudnia byli 24-letni Naveed Akram i jego 50-letni ojciec Sajid. W wymianie ognia z interweniującą policją na miejscu zginął starszy z napastników, a młodszy odniósł obrażenia. W środę przedstawiono mu 59 zarzuty, w tym 15 morderstw, dokonania zamachu terrorystycznego i 40 przypadków spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z zamiarem zabójstwa.

Według śledczych wstępne przesłanki wskazują, że atak był inspirowany dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie.(PAP)

