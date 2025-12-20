Leon XIV zwołał na naradę wszystkich kardynałów  

7 i 8 stycznia odbędzie się pierwszy nadzwyczajny konsystorz tego pontyfikatu – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Spotkanie to potrwa dwa dni i będzie miało charakter wspólnotowy i braterski. Będzie poświęcone refleksji, dzieleniu się doświadczeniami i modlitwie.
Jak czytamy dalej w ogłoszonym dziś komunikacie, będzie to czas wspólnej refleksji, a także okazja, by zaoferować Ojcu Świętemu wsparcie i rady w wykonywaniu jego odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym.
Biuro Prasowe zaznacza, że „konsystorz wpisuje się w kontekst życia i misji Kościoła i ma na celu wzmocnienie wspólnoty między biskupem Rzymu a kardynałami, powołanymi do szczególnej współpracy na rzecz dobra Kościoła powszechnego”.
Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy
To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.
W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.
Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.
W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.
Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.
Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.
Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.