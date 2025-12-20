info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego
Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego

Komunikat Kurii i wypowiedź prokuratury ws. ks. Krzysztofa Dukielskiego  
Marta Deka /Foto Gość Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu

Kuria Diecezji Radomskiej wydała komunikat w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej publikacjami medialnymi dotyczącymi księdza Krzysztofa Dukielskiego. Poznaliśmy także wypowiedź Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Ks. Damian Fołtyn, rzecznik radomskiej Kurii zaznaczył, że kwestie prawne związane z tą sprawą należy rozróżniać w dwóch odrębnych porządkach prawnych: państwowym oraz kanonicznym. Wobec ks. Krzysztofa Dukielskiego prowadzone było postępowanie w ramach prawa karnego, podjęte po zgłoszeniu właściwym organom państwowym informacji o możliwym niewłaściwym zachowaniu z przeszłości. Organ ścigania, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych, odmówił wszczęcia śledztwa z uwagi na brak podstaw do uznania, że zachowanie to nosi znamiona przestępstwa określonego w obowiązujących przepisach Kodeksu karnego. 

- Równolegle do działań organów państwowych, zgodnie z normami prawa kościelnego, zostało wszczęte i toczy się odrębne postępowanie kanoniczne. Prawo Kościoła katolickiego posiada własne procedury i standardy ochrony małoletnich, które są niezależne od państwowych. Wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są w ścisłym poszanowaniu norm kościelnych, z troską o sprawiedliwość oraz dobro potencjalnie pokrzywdzonej osoby - informuje ks. Damian Fołtyn.

Dodaje, że Diecezja Radomska, kierując się zasadą odpowiedzialności i dbałości o dobro wspólnoty Kościoła, podkreśla, że wszelkie działania podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego i państwowego.

Głos w sprawie zabrała także prokurator Aneta Góźdź, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu, która poinformowała, że Prokuratura Rejonowa Radom - Wschód w Radomiu, prowadziła postępowanie sprawdzające, zakończone decyzją z dnia 25 listopada 2025 roku o odmowie wszczęcia śledztwa, w sprawie doprowadzenia w okresie od 2006 roku do 2011 roku, w datach bliżej nieustalonych, w Radomiu i innych miejscach w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, małoletniej, a następnie pełnoletniej pokrzywdzonej przez ks. Krzysztofa D. do poddania się innym czynnościom seksualnym, przy wykorzystaniu nadużycia stosunku zależności pokrzywdzonej, tj. o czyn z art. 199 § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zapadła na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających, które nie dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że czyn będący przedmiotem postępowania nosił znamiona czynu zabronionego.

- Prokurator ustalenia własne poczynił także na podstawie danych i dokumentów udostępnionych przez Kurię Diecezji Radomskiej, która w sprawie dotyczącej relacji księdza i pokrzywdzonej prowadziła postępowanie kanoniczne, w toku którego wymienny był przesłuchany i potwierdził fakt znajomości z pokrzywdzoną, której intencją nigdy nie było jednak przekroczenie granicy intymności we wzajemnych relacjach. Wykluczono, aby pomiędzy księdzem i pokrzywdzoną zaistniał stosunek zależności, a kobieta została wykorzystana w celach seksualnych - powiedziała prokurator Aneta Góźdź.

Materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do wnioskowań aby zachowanie wspomnianego księdza wypełniało znamiona innych czynów określonych w rozdziale XXV kodeksu karnego, tj. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wykluczono też aby doszło do wyczerpania znamion przestępstwa określonego w art. 197 § 2 kk, gdyż tego rodzaju przestępstwo następuje tylko wtedy, gdy sprawca stosuje wobec pokrzywdzonego przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp.

W niniejszej sprawie ustalono także, że nie doszło do zaistnienia przestępstwa określonego w art. 200 § 1 kk, bowiem w okresie objętym przedmiotem postępowania pokrzywdzona miała już ukończone 15 lat. Z powyższych względów prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie. 

KAI |

dodane 20.12.2025 15:18

TAGI| BISKUP NOMINAT KRZYSZTOF DUKIELSKI, BP NOMINAT KRZYSZTOF DUKIELSKI, KS. KRZYSZTOF DUKIELSKI

