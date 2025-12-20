Oto pełne nagranie kazania, wygłoszonego dziś przez kard. Grzegorza Rysia podczas jego ingresu do krakowskiej katedry na Wawelu.
Omówienie kazania:
Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy
To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.
W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.
Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.
W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.
Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.
Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.
Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.