Rosja/Media: Putin wyraził gotowość do rozmów z Macronem  

- Przywódca Rosji Władimir Putin wyraził gotowość do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem "jeśli jest wzajemna wola polityczna" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w nocy z soboty na niedzielę według agencji prasowej RIA Novosti, cytowanej przez Reutera i AFP. Macron wcześniej sygnalizowal, że także jest gotów wznowić dialog z Putinem
"Jeżeli jest wzajemna wola polityczna to można ją ocenić tylko pozytywnie" - powiedział Pieskow według relacji RIA.
Pieskow miał przypomnieć, że Macron wyrażał wcześniej gotowość do rozmów z Putinem. "Ważne jest chyba aby przypomnieć co powiedział prezydent (Putin) podczas Linii Bezpośredniej (dorocznej konferencji prasowej- PAP). Również wyraził gotowość rozpoczęcia dialogu z Macronem" - powiedział Pieskow.
Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.
"Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem" - powiedział wówczas francuski prezydent na konferencji prasowej. Przypomniał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, ktory wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.
"My - Europejczycy i Ukraińcy - mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem - PAP) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami" - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.
Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Obecnie trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami apelując równocześnie do Waszyngtonu nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej od lutego 2022 roku wojny. (PAP)
jm/
