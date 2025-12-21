info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc
Burmistrz Wenecji: zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc

Wenecja  
Grażyna Myślińska /Foto Gość Wenecja

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro wprowadził zakaz muzyki w pobliżu kościołów w wigilijną noc. Na mocy rozporządzenia nie można jej wykonywać na żywo ani odtwarzać w lokalach w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków kościelnych.

Zakaz wejdzie w życie w Wigilię o godzinie 22.00, gdy w wielu kościołach będą trwać lub rozpoczynać się pasterki i będzie obowiązywał do 6.00 w Boże Narodzenie.

W rozporządzeniu dotyczącym porządku, bezpieczeństwa i spokoju w Wenecji zapisano, że zabronione jest w tym czasie organizowanie wszelkich imprez muzycznych oraz używanie sprzętu nagłaśniającego, również wewnątrz lokali publicznych, jeśli znajdują się w odległości mniejszej niż pół kilometra od kościoła.

W tym samym czasie obowiązywać będzie też zakaz wykorzystywania urządzeń do nalewania napojów w koncesjonowanych ogródkach barowych i restauracyjnych, prowadzenia obwoźnej sprzedaży żywności i odpalania materiałów pirotechnicznych w odległości mniejszej niż 500 metrów od miejsc kultu.

Ponadto burmistrz zarządził, że sklepy z artykułami spożywczymi mają zostać zamknięte w Wigilię o godzinie 22.00 i mogą wznowić działalność następnego dnia o 6 rano.

Jak wyjaśniono w dokumencie, cytowanym przez lokalne media, kroki te mają zapobiec zakłócaniu spokoju mieszkańców, między innymi w rezultacie "imprez rozrywkowych niezgodnych ze świętością nocy 24 grudnia". (PAP)

dodane 21.12.2025 08:39

NASZYM ZDANIEM

Z pośpiechem

ks. Leszek Smoliński

Z pośpiechem

Radość i nadzieja – czy można zatrzymać je dla siebie czy raczej warto pośpiesznie podzielić się z innymi…

Do szesnastej zwrotki

Maria Sołowiej

Do szesnastej zwrotki

Wygląda na to, że nadchodzące Boże Narodzenie coraz częściej jest traktowane nie jako początek świątecznego czasu, ale jako jego finał.

Spokojnie, to minie

Andrzej Macura

Spokojnie, to minie

Wynik tej gry już znamy. To co, że na razie przegrywamy?

