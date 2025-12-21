Bp Zbigniew Wołkowicz administratorem archidiecezji łódzkiej  

Bp Zbigniew Wołkowicz został wybrany przez kolegium konsultorów na administratora archidiecezji łódzkiej - poinformowała kuria. Będzie administrował diecezją do czasu mianowania przez papieża nowego metropolity łódzkiego.

Wyboru administratora archidiecezji łódzkiej dokonano w związku z opuszczeniem jej przez dotychczasowego metropolitę łódzkiego kard. Grzegorza Rysia, który w sobotę objął urząd metropolity krakowskiego.

Administratora łódzkiej diecezji w osobie bp. Wołkowicza ze swojego grona wybrało kolegium konsultorów, w którego skład weszli biskupi pomocniczy oraz inni kapłani.

Administrator diecezjalny w praktyce zarządza diecezją, jednak jego rola jest bardziej ograniczona w porównaniu do metropolity.

"Administrator diecezjalny - to zarządca, czyli ten, który w praktyce zarządza diecezją, nie będąc biskupem diecezji. Ma uprawnienia tak naprawdę takie jak biskup diecezjalny, ale tylko uprawnienia. Nie jest biskupem diecezjalnym. Są na przykład takie sprawy, jak procesy skrócone małżeńskie, gdzie wyrok może wydać wyłącznie biskup diecezji, a więc administrator tak naprawdę nie może tego uczynić" - wyjaśnił cytowany na stronie internetowej kurii wykładowca Prawa Kościelnego ks. prof. Grzegorz Leszczyński.

Bp Wołkowicz będzie pełnił urząd administratora diecezji do momentu ogłoszenia przez papieża nominacji nowego arcybiskupa metropolity łódzkiego i kanonicznego przejęcia przez niego powierzonej mu diecezji.

Bp Wołkowicz ma 55 lata. W ubiegłym roku został biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej. Wcześniej był wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Posługiwał w Międzynarodowym Centrum ruchu Focolari we Włoszech. Był ojcem duchownym oraz wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi oraz Ogólnopolskim Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Łodzi, a w 2021 r. został moderatorem roku propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji łódzkiej.

Archidiecezja łódzka obejmuje 27 dekanatów i 219 parafii, z czego 65 znajduje się w Łodzi. Służy w nich ponad 550 księży. Obszar diecezji to 5,2 tys. km. Jej społeczność katolicka liczy ponad 1 mln wiernych. (PAP)

bap/ ktl/