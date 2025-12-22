info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Betlejem: Boże Narodzenie wraca, ale niepewność pozostaje
Betlejem: Boże Narodzenie wraca, ale niepewność pozostaje

Betlejem: Boże Narodzenie wraca, ale niepewność pozostaje  
Henryk Przondziono

Po raz pierwszy od dwóch lat w Betlejem znów rozbrzmiewają kolędy, a obchody Bożego Narodzenia odbywają się w niemal pełnej formie. Dla mieszkańców miasta, w którym narodził się Jezus, to symboliczny znak nadziei i ostrożnego powrotu do normalności po długim czasie napięć związanych z wojną w Strefie Gazy.

Z komunikatu austriackiej organizacji „Jugend Eine Welt” (Młodzież Jeden Świat) wynika, że mimo obowiązującego zawieszenia broni niewiele poprawiło się w codziennym życiu mieszkańców Betlejem. Jak donosi KAI, wysokie bezrobocie, utrata dochodów i brak stabilnych źródeł utrzymania nadal dotykają liczne gospodarstwa domowe.

– Powrót do obchodów Bożego Narodzenia nie powinien przesłaniać faktu, że warunki życia wielu rodzin wciąż się pogarszają – podkreśla Reinhard Heiserer, dyrektor zarządzający Jugend Eine Welt. Jak zaznacza, jednym z największych wyzwań pozostaje zaopatrzenie w żywność, które dla wielu mieszkańców stało się codziennym problemem.

Niepewność dotyczy nie tylko kwestii materialnych. Choć działania zbrojne ustały, mieszkańcy uważnie śledzą rozwój wydarzeń politycznych, obawiając się, że krucha stabilizacja może okazać się krótkotrwała. – Wojna oficjalnie się zakończyła, ale niepewność wciąż jest obecna – mówi Mikhail, ojciec trójki dzieci z Betlejem. Jak dodaje, nadzieja na poprawę sytuacji istnieje, jednak w codziennym życiu wielu rodzin trudno ją jeszcze dostrzec.

W tej rzeczywistości ogromną rolę odgrywają inicjatywy Kościoła i organizacji charytatywnych. Jugend Eine Welt od lat wspiera projekty prowadzone przez Salezjanów Księdza Bosko w Betlejem. Jednym z najważniejszych jest piekarnia działająca nieprzerwanie od ponad 130 lat. To właśnie tam codziennie wypiekany i rozdawany jest bezpłatny chleb dla najuboższych rodzin – czasami nawet 600 bochenków dziennie.

Pomoc nie ogranicza się jednak wyłącznie do wsparcia żywnościowego. Salezjanie prowadzą w Betlejem także placówki edukacyjne i socjalne, w tym technikum oraz ośrodek młodzieżowy, które dają młodym ludziom szansę na zdobycie wykształcenia i umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

Podobne projekty realizowane są również w Beit Jimal, Cremisan i Nazarecie. Skupiają się one na edukacji, inicjatywach sprzyjających zatrudnieniu oraz programach międzywyznaniowych dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest nie tylko doraźna pomoc, ale także budowanie podstaw trwałego pokoju i współpracy w regionie naznaczonym wieloletnimi konfliktami.

Tegoroczne Boże Narodzenie w Betlejem przynosi więc mieszankę radości i niepokoju. Dla wielu mieszkańców to czas nadziei, ale i przypomnienie, że droga do normalności jest długa. Jak pokazuje codzienna praca organizacji pomocowych i Kościoła, świąteczne światło w miejscu narodzenia Chrystusa wciąż musi zmagać się z cieniem niepewności.

KAI/ kb

GOSC.PL |

dodane 22.12.2025 11:02

TAGI| BETLEJEM, BOŻE NARODZENIE, POKÓJ, WOJNA, ZIEMIA ŚWIĘTA

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

