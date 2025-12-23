info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Abp Galbas o komisji ds. nadużyć: jeśli nie będzie niezależna, to lepiej, żeby jej nie było
rss newsletter facebook twitter

Abp Galbas o komisji ds. nadużyć: jeśli nie będzie niezależna, to lepiej, żeby jej nie było

abp Adrian Galbas  
Tomasz Gołąb/ Foto Gość abp Adrian Galbas

Rozumiem wszystkich, którzy są zwyczajnie źli na nas, biskupów; też bym chciał, by komisja ds. zbadania nadużyć seksualnych już działała - powiedział PAP metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Gdybyśmy teraz zdezerterowali, byłaby to katastrofa wizerunkowa, ale przede wszystkim moralna - dodał.

Zapytany przez PAP, dlaczego biskupi nie powołali jeszcze komisji ekspertów ds. zbadania zjawiska nadużyć seksualnych duchownych wobec małoletnich, abp Galbas zaznaczył, że rozumie wszystkich, którzy "nie tylko wyrażają zniecierpliwienie, ale są zwyczajnie źli na nas, biskupów".

- Myślę tu przede wszystkim o osobach skrzywdzonych. Mają prawo do takiej reakcji. Mało tego: sam ją podzielam. Też bym chciał, by ta komisja już działała. I choć wielu mi pewnie nie uwierzy, to mogę powiedzieć, że zdecydowana większość biskupów, a może i wszyscy, jest zdeterminowana, by powstała - zapewnił.

Dodał, że gdyby biskupi teraz, po kilku latach od podjęcia decyzji o powołaniu komisji, zdezerterowali, byłaby to katastrofa nie tylko wizerunkowa, ale przede wszystkim moralna.

Dopytywany o to, jak należy rozumieć czerwcową decyzję KEP o zakończeniu prac zespołu pod kierownictwem prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka i powołaniu zespołu bpa Sławomira Odera, abp Galbas zapewnił, że "nie chodziło o stępienie zębów przyszłej komisji".

- Paradoksalnie podjęliśmy tę decyzję z nadzieją, że ona przyspieszy powstanie komisji, ponieważ w dokumentach opracowanych przez zespół księdza prymasa były pewne mankamenty prawne, na które zwróciła uwagę Komisja Prawna Episkopatu. Dialog pomiędzy obydwoma zespołami ciągnął się i ciągnął. Wielu biskupów, ja na pewno, byliśmy tym bardzo zniecierpliwieni. Pojawiła się więc myśl, by drugi etap powstania komisji powierzyć zespołowi ściśle prawnemu. Ksiądz biskup Oder nie wyrzucił do kosza tego, co zrobił arcybiskup Polak, przeciwnie: pracuje nad tymi samymi dokumentami, nie wymyśla nowych. Chce tylko doprecyzować niektóre rzeczy - stwierdził.

Zdaniem metropolity prace nad powołaniem komisji przebiegają w mało sprzyjających warunkach. Zaznaczył, że podczas zebrań plenarnych KEP biskupi przez cały czas są pod wielką presją ze strony części opinii publicznej, a w trakcie trwania zebrania lub po jego zakończeniu w mediach pojawiają się dokumenty robocze, nad którymi dopiero trwa dyskusja.

- Wokół tego wszystkiego jest dużo nieufności, że biskupi na pewno coś zachachmęcą. To bardzo utrudnia pracę. Mimo to mam nadzieję, że te prace wkrótce się zakończą i to z dobrym efektem - powiedział.

Abp Galbas odniósł się również do listu otwartego byłego członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP ks. Grzegorza Strzelczyka, który duchowny wystosował do KEP na początku grudnia. Ks. Strzelczyk porównał w nim ze sobą dokumenty wypracowane przez zespół prymasa Polski i te opracowane przez zespół bpa Odera. Według kapłana projekt autorstwa bpa Odera zmierza do osłabienia niezależności komisji i daje biskupom możliwość ingerowania w jej prace.

- Ks. Strzelczyk podniósł wiele ważnych kwestii. To człowiek od lat zaangażowany w towarzyszenie ofiarom przestępstw seksualnych, więc wie, co mówi. Rozumiem jego niepokój. Do zgłoszonych przez niego zastrzeżeń na pewno należy się odnieść, zwłaszcza tych dotyczących niezależności przyszłej komisji. Powinien to zrobić zespół ks. biskupa Odera - podkreślił arcybiskup.

Zapytany, czy planuje powołać w archidiecezji warszawskiej diecezjalną komisję na wzór tej, którą w Łodzi powołał kard. Grzegorz Ryś, metropolita warszawski zaznaczył, że zgadza się z kard. Rysiem, że komisja ogólnopolska nie poradzi sobie bez pomocy komisji w diecezjach. - Na pewno prędzej czy później taka komisja w Warszawie powstanie. Na dzisiaj jednak wolałbym poczekać na zakończenie prac w KEP - mówił.

Jednocześnie zastrzegł, że pierwszym i fundamentalnym warunkiem powstania ogólnopolskiej komisji jest niezależność.

- Jeśliby miała powstać komisja, która nie będzie niezależna, to lepiej, żeby jej w ogóle nie było. Jeśli to miałaby być tylko jakaś atrapa uczciwej komisji, to nas tylko skompromituje i jeszcze bardziej osłabi zaufanie wiernych do Episkopatu - ocenił.

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.12.2025 08:11

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, MOLESTOWANIE, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego | Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie | Boże Narodzenie to okazja do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 