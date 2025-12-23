info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego
Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego

Leon XIV przywraca poranną mszę i pasterkę bliżej północy. Watykan ogłasza program świąt i finał Roku Świętego  
EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT

Powrót porannej mszy w Boże Narodzenie, pasterka późnym wieczorem, zamykanie Drzwi Świętych i zapowiedź nadzwyczajnego konsystorza – Watykan przedstawił szczegółowy program celebracji świąteczno-noworocznych. Dla Leona XIV będzie to nie tylko intensywny czas liturgiczny, ale także symboliczne domknięcie Roku Świętego i wejście w nowy etap pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

Przed intensywnymi uroczystościami Leon XIV wypoczywa w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo, z której wróci do Watykanu we wtorek wieczorem. Takie krótkie wyjazdy w poniedziałek są już stałym punktem tygodniowego programu 70-letniego papieża, który przyznał, że potrzebuje odpoczynku i gdy czas mu na to pozwala uprawia sport.

W środę, w Wigilię nie odbędzie się papieska audiencja generalna. O godzinie 22.00 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się pasterka pod przewodnictwem Leona XIV. Msza zakończy się przed północą.

W ostatnich latach papież Franciszek odprawiał pasterkę o godzinie 19.30. Pasterka o północy nie jest odprawiana od pontyfikatu Jana Pawła II.

Również od tamtych lat w dniu Bożego Narodzenia nie odbywała się poranna msza w Watykanie. Leon XIV postanowił ją przywrócić. Papieska msza w bazylice watykańskiej rozpocznie się w czwartek o 10.00.

Następnie Leon XIV w południe z balkonu bazyliki, na którym pojawił się 8 maja tuż po konklawe, wygłosi świąteczne orędzie. Oczekuje się, że będzie ono wielkim apelem o pokój na świecie. Papież złoży też życzenia wiernym, których tysiące przybędą na plac Świętego Piotra. Na zakończenie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

W drugim dniu Świąt, który jest obchodzony w Kościele jako uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, Leon XIV spotka się z wiernymi w południe na modlitwie Anioł Pański.

W Rzymie w okresie świąteczno-noworocznym rozpoczną się też uroczystości związane z zakończeniem Roku Świętego.

Po południu 25 grudnia zamknięte zostaną pierwsze z czterech Drzwi Świętych w papieskich bazylikach. Będzie to bazylika Matki Bożej Większej, gdzie pochowany jest papież Franciszek. Ceremonii tej będzie przewodniczyć archiprezbiter świątyni, litewski kardynał Rolandas Makrickas.

27 grudnia zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu. Dokona tego wikariusz generalny diecezji rzymskiej, włoski kardynał Baldassare Reina.

28 grudnia Drzwi Święte w bazylice św. Pawła za Murami zamknie jej archiprezbiter, amerykański kardynał James Harvey.

W ostatnim dniu roku papież spotka się rano z wiernymi na audiencji generalnej.

O godzinie 17.00 w bazylice watykańskiej będzie przewodniczyć tradycyjnym nieszporom. Nie wiadomo jeszcze, czy tak, jak Franciszek, uda się potem do szopki na placu Świętego Piotra, by pobłogosławić wiernych.

1 stycznia, który jest obchodzony w Kościele jako Światowy Dzień Pokoju, o 10.00 w bazylice watykańskiej papież odprawi mszę. W południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Celebracje świąteczno-noworoczne zakończą się 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Papież zamknie rano Drzwi Święte w bazylice watykańskiej. Obrzęd ten zakończy Rok Święty. Leon XIV odprawi mszę, a w południe spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Już dzień po zakończeniu Roku Świętego papież spotka się na nadzwyczajnym konsystorzu z kardynałami z całego świata. Jak zapowiedział Watykan, dwudniowa narada będzie miała charakter wspólnotowy i braterski i będzie też okazją do tego, by zaoferować papieżowi wsparcie i rady w wykonywaniu jego misji kierowania Kościołem powszechnym.

Tym samym, wraz z dyskusją na temat przyszłości Kościoła katolickiego, rozpocznie się kolejna faza pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

 

PAP |

dodane 23.12.2025 08:58

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie | Za mało doceniamy szaleństwo Bożego gestu, jakim jest Wcielenie | Świąteczny obiad dla bezdomnych ze wspólnotą Sant'Egidio
Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

