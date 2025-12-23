Świąteczny obiad dla bezdomnych ze wspólnotą Sant'Egidio

Osoby ubogie, w kryzysie bezdomności, seniorzy, uchodźcy i migranci zasiądą w dzień Bożego Narodzenia do wspólnego stołu w Warszawie, Poznaniu i Chojnie (woj. zachodniopomorskie). W stolicy udział w bożonarodzeniowym obiedzie ze wspólnotą Sant'Egidio zapowiedział metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

W Warszawie świąteczny obiad odbędzie się 25 grudnia o godz. 15 w podziemiach kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. W tym roku Wspólnota Sant'Egidio zaprosiła na to spotkanie 450 osób ubogich, którym towarzyszyć będą członkowie i wolontariusze wspólnoty.

Oprócz obiadu bożonarodzeniowego warszawska wspólnota planuje także świąteczne odwiedziny z prezentami i kolędowaniem w Domu Pomocy Społecznej na Solcu oraz zabawę dla dzieci i rodzin uchodźczych razem z dziećmi i rodzinami polskimi.

W Poznaniu 25 grudnia przy jednym stole spotka się ok. 280 osób - w tym migranci, którzy od tego roku uczestniczą w bezpłatnych zajęciach języka polskiego prowadzonych przez wspólnotę. Świętowanie rozpocznie msza św. o godz. 12. w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego św. Rocha, po której odbędzie się posiłek. Na uroczysty obiad zaproszony został również bp Jan Glapiak.

W Chojnie wspólnota przygotowuje obiad bożonarodzeniowy dla blisko 100 osób: starszych, samotnych, niepełnosprawnych i żyjących w ubóstwie. W programie spotkania znajdzie się m.in. świąteczne przedstawienie w wykonaniu Teatru "Fajne Babki". Przed Wigilią wolontariusze odwiedzą 85 mieszkańców DPS-u w Trzcińsku-Zdroju, przekazując im upominki. Podobnie jak w ubiegłym roku zaplanowany jest także świąteczny koncert dla grupy osób z niepełnosprawnościami.

"W Sant'Egidio spotkania z osobami ubogimi i samotnymi zaczynają się od prostych gestów - rozmowy przy zupie, poznania imienia, które z czasem prowadzą do konkretnego wsparcia. To codzienność, która łączy ludzi i rodzi trwałe więzi" - powiedziała cytowana w komunikacie Anna Matlak-Sokołowska, która w Sant'Egidio odpowiada za organizację pracy wolontariuszy.

Wspólnota Sant'Egidio jest ruchem świeckim, założonym w 1968 r. w Rzymie przez Andreę Ricardiego. Skupia ok. 65 tys. osób w 73 krajach. W Polsce działa w Warszawie, Poznaniu i Chojnie, a zaprzyjaźnione grupy inspirujące się jej duchowością także w innych miastach. Jej głównym charyzmatem jest łączenie modlitwy i pomocy ubogim oraz działanie na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego "w duchu Asyżu".

Tradycja bożonarodzeniowego obiadu powstała w Rzymie w 1982 roku i od lat żywa jest we wspólnotach na całym świecie. W poprzednich latach wspólnota Sant'Egidio w 70 krajach ugościła ponad 250 tys. osób. (PAP)

iżu/ akar/