Brat Maciej z Taizé o 48. Europejskim Spotkaniu Młodych: Polacy najliczniejsi
Brat Maciej z Taizé o 48. Europejskim Spotkaniu Młodych: Polacy najliczniejsi

Brat Maciej z Taizé o 48. Europejskim Spotkaniu Młodych: Polacy najliczniejsi  
Karol Białkowski /Foto Gość Najważniejszym elementem spotkań jest wspólna modlitwa.

Będzie to niezwykłe pięciodniowe wydarzenie, w którym biorą udział młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat z całej Europy i nie tylko. Wśród zaproszonych młodych i tych, którzy się zapisali, są również osoby z Ameryki Południowej, Północnej, z Bliskiego Wschodu, z Azji czy z Afryki, jednak najwięcej będzie Polaków. Jesteśmy najliczniejszym krajem, pierwszym językiem, podczas tego spotkania - wskazał brat Maciej z ekumenicznej, monastycznej Wspólnoty z Taizé.

Brat Maciej jest zakonnikiem od 15 lat. To jeden z pięciu Polaków we Wspólnocie z Taizé, obok braci Marka, Krzysztofa, Wojciecha i Adama. „Nasza wspólnota znana jest przede wszystkim z tego, że w Taizé, w Burgundii, przyjmujemy rokrocznie dziesiątki tysięcy młodych ludzi na tygodniowe rekolekcje. Ale również jesteśmy znani z tego, że przygotowujemy Europejskie Spotkania Młodych. Takie Europejskie Spotkania Młodych trwają już 48 lat, jako pielgrzymka zaufania przez ziemię” - podkreślił brat Maciej.

48 Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Paryżu: 28 grudnia 2025 - 1 stycznia 2026

Jak podkreślił rozmówca Polskifr.fr, „wszyscy uczestnicy spotkania, wszyscy młodzi ludzie, będą przyjęci przez rodziny w Paryżu i w całej Île-de-France, czyli w całym regionie paryskim. Na tym polega pierwsze spotkanie, spotkanie młodych pielgrzymów, którzy przyjeżdżają tutaj do Paryża, z rodzinami, które przyjmują ich na ten czas u siebie, w swoich domach, otwierając swoje serca, otwierając swoje drzwi”.

Brat Maciej poinformował, że modlitwy południowe podczas spotkania będą odbywały się w najważniejszych kościołach stolicy Francji: w katedrze Notre-Dame, bazylice Sacré-Cœur, kościele św. Magdaleny, kościele św. Sulpicjusza, kościele św. Eustachego i wielu innych kościołach. Wieczorne, duże modlitwy 30 i 31 grudnia odbędą się w hali Accor Arena Bercy.

Poza modlitewnym charakterem ekumeniczne spotkanie młodych chrześcijan to wspaniała okazja do zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości oraz zwiedzenia jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast na świecie.

Młodzi ludzie zgromadzą się także na wspólnych posiłkach. „Te posiłki zawsze będą w środku dnia i dystrybucja tych posiłków będzie na Polach Marsowych pod wieżą Eiffla - mówił brat Maciej. - Przez te 5 dni spotkania Paryż należy do młodych chrześcijan całej Europy i spoza Europy, którzy przyjadą tutaj po to, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, po to, żeby spotkać się z Bogiem i po to, żeby żyć świadectwem swojej wiary tutaj, w Paryżu”.

Rozmówca Polskifr.fr zaprosił do śledzenia wydarzeń 48. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Paryżu w mediach społecznościowych oraz w telewizji KTO. Tych, którzy mają możliwość, zaprosił do Paryża do wspólnej modlitwy. „To będą niesamowite wydarzenia z wieloma Polakami” - zaznaczył.

Do Paryża przybędzie też 10 biskupów z Polski na czele z kard. Grzegorzem Rysiem, metropolitą krakowskim.

 

dodane 23.12.2025 09:30
Kościół, który odradza się w młodych. Bracia z Taizé zapraszają młodzież do Paryża

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

