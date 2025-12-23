Będzie to niezwykłe pięciodniowe wydarzenie, w którym biorą udział młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat z całej Europy i nie tylko. Wśród zaproszonych młodych i tych, którzy się zapisali, są również osoby z Ameryki Południowej, Północnej, z Bliskiego Wschodu, z Azji czy z Afryki, jednak najwięcej będzie Polaków. Jesteśmy najliczniejszym krajem, pierwszym językiem, podczas tego spotkania - wskazał brat Maciej z ekumenicznej, monastycznej Wspólnoty z Taizé.

Brat Maciej jest zakonnikiem od 15 lat. To jeden z pięciu Polaków we Wspólnocie z Taizé, obok braci Marka, Krzysztofa, Wojciecha i Adama. „Nasza wspólnota znana jest przede wszystkim z tego, że w Taizé, w Burgundii, przyjmujemy rokrocznie dziesiątki tysięcy młodych ludzi na tygodniowe rekolekcje. Ale również jesteśmy znani z tego, że przygotowujemy Europejskie Spotkania Młodych. Takie Europejskie Spotkania Młodych trwają już 48 lat, jako pielgrzymka zaufania przez ziemię” - podkreślił brat Maciej.

48 Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Paryżu: 28 grudnia 2025 - 1 stycznia 2026

Jak podkreślił rozmówca Polskifr.fr, „wszyscy uczestnicy spotkania, wszyscy młodzi ludzie, będą przyjęci przez rodziny w Paryżu i w całej Île-de-France, czyli w całym regionie paryskim. Na tym polega pierwsze spotkanie, spotkanie młodych pielgrzymów, którzy przyjeżdżają tutaj do Paryża, z rodzinami, które przyjmują ich na ten czas u siebie, w swoich domach, otwierając swoje serca, otwierając swoje drzwi”.

Brat Maciej poinformował, że modlitwy południowe podczas spotkania będą odbywały się w najważniejszych kościołach stolicy Francji: w katedrze Notre-Dame, bazylice Sacré-Cœur, kościele św. Magdaleny, kościele św. Sulpicjusza, kościele św. Eustachego i wielu innych kościołach. Wieczorne, duże modlitwy 30 i 31 grudnia odbędą się w hali Accor Arena Bercy.

Zobacz też:

Młodzi ludzie zgromadzą się także na wspólnych posiłkach. „Te posiłki zawsze będą w środku dnia i dystrybucja tych posiłków będzie na Polach Marsowych pod wieżą Eiffla - mówił brat Maciej. - Przez te 5 dni spotkania Paryż należy do młodych chrześcijan całej Europy i spoza Europy, którzy przyjadą tutaj po to, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, po to, żeby spotkać się z Bogiem i po to, żeby żyć świadectwem swojej wiary tutaj, w Paryżu”.

Rozmówca Polskifr.fr zaprosił do śledzenia wydarzeń 48. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Paryżu w mediach społecznościowych oraz w telewizji KTO. Tych, którzy mają możliwość, zaprosił do Paryża do wspólnej modlitwy. „To będą niesamowite wydarzenia z wieloma Polakami” - zaznaczył.

Do Paryża przybędzie też 10 biskupów z Polski na czele z kard. Grzegorzem Rysiem, metropolitą krakowskim.