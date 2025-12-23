info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » „Odbudujemy domy, szkoły, nasze życie”. Boże Narodzenie w ruinach Gazy
rss newsletter facebook twitter

„Odbudujemy domy, szkoły, nasze życie”. Boże Narodzenie w ruinach Gazy

„Odbudujemy domy, szkoły, nasze życie”. Boże Narodzenie w ruinach Gazy  
FB/Latin Patriarchate of Jerusalem Łaciński patriarcha Jerozolimy został powitany w parafii niezwykle ciepło.

W morzu gruzów, bez szkół i szpitali, z ograniczonym dostępem do pomocy humanitarnej – tak Boże Narodzenie przeżywają mieszkańcy Gazy. Kard. Pizzaballa odwiedził jedyną katolicką parafię, która stała się schronieniem dla setek ludzi, także muzułmanów.

W jedynej katolickiej parafii w Strefie Gazy trwają już obchody Bożego Narodzenia. Zainaugurowała je bożonarodzeniowa liturgia sprawowana przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy. Kard. Pierbattista Pizzaballa spędził wśród wiernych trzy dni, pełne radości i łez wdzięczności. Po raz ostatni mógł odwiedzić tę parafię końcem sierpnia, niedługo po tym, jak armia izraelska ostrzelała kościół, zabijając trzy osoby i raniąc dziesięć. 

Odbudujemy domy, szkoły, nasze życie

Kompleks budynków parafii Świętej Rodziny leży wśród niekończącego się morza gruzów. Od wybuchu wojny stał się on bezpiecznym azylem dla półtora tysiąca osób, dziś pozostało ich na miejscu ponad czterysta. Są to głównie katolicy, którzy nie chcą uchodzić ze swej rodzinnej ziemi. Wśród nich jest wiele osób starszych i chorych, ale pozostały też rodziny z małymi dziećmi oraz młodzież, która jest bardzo aktywna w parafii. Z wiernymi pozostało trzech kapłanów oraz sześć sióstr zakonnych, które opiekują się m.in. niepełnosprawnymi dziećmi. Kard. Pizzaballa docenił wartość heroicznego świadectwa palestyńskich katolików pośród pożogi wojny. Patrząc w przyszłość, wskazał: „Nasze życie jest tutaj, jesteśmy tu zakorzenieni i pozostaniemy”. Dodał zarazem, że wszystko zostanie podniesione z gruzów: „Odbudujemy domy, szkoły, nasze życie… tu pozostaniemy.  W Gazie, w tym morzu zniszczenia chcemy być tymi, na których można patrzeć, aby zrozumieć, co oznacza odbudowa”. 

Znak obecności

Kard. Pizzaballa przybył do Gazy w piątek, przed IV Niedzielą Adwentu i wśród ludzi doświadczonych konfliktem spędził trzy dni. W niewielkiej delegacji był również wikariusz patriarchatu łacińskiego, bp William Shomali. – Ich obecność była dla nas zastrzykiem nadziei. To, że są ludzie, którzy o nas pamiętają i mimo niebezpieczeństwa wciąż chcą do nas przyjeżdżać, ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie – podkreślił ks. Gabriel Romanelli. O życiu swej parafii regularnie informuje on w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć m.in. zdjęcia dokumentujące przebieg wizyty patriarchy. – Ta wizyta była ważna również dla muzułmanów, którzy po zniszczeniu ich domów schronili się w naszej parafii. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy tak samo cierpimy i wszyscy pragniemy pokoju – podkreślił kapłan pochodzący z Argentyny.  

Jasełka, chrzest i pierwsze komunie

Łaciński patriarcha Jerozolimy został powitany w parafii niezwykle ciepło. Dzieci, w czapkach Mikołaja, wtulały się z radością w jego ramiona. Na schodach kościoła, kard. Pizzaballa wypuścił w niebo gołębia – znak pragnienia pokoju. Następnie cała delegacja obejrzała jasełka, które dzieci specjalnie przygotowały na tę okazję. W rolę małego Jezusa wcielił się kilkumiesięczny Marco, który w ostatnią niedzielę Adwentu został ochrzczony. W czasie liturgii z dnia Bożego Narodzenia do I Komunii Świętej przystąpiło też dziewięcioro dzieci. – Niech pokój, który przekazują te dzieci, dotrze do każdego zakątka świata – wskazał patriarcha. Zachęcił do wytrwałej modlitwy o pokój i do konkretnych gestów solidarności wobec potrzebujących. Wizyta ta, jak podkreślono w specjalnym komunikacie patriarchatu, oznaczała początek obchodów Bożego Narodzenia w łonie wspólnoty, która przeżywała i nadal przeżywa mroczne i trudne czasy. 

Pomoc dla potrzebujących

Ks. Romanelli przypomniał, że w ubiegłym roku w kościele parafialnym ustawiono „wojenną szopkę”, nowonarodzony Jezus leżał w niej na gruzach Gazy. Obecnie wykonano złóbek przypominający Grotę Betlejemską, co ma być znakiem odradzającej się nadziei. – Wojna sprawia, że odczuwamy trudności, dlatego nie będzie wielkich uroczystości świątecznych, jednak po mszy 25 grudnia rozdamy małe podarunki, wszystko, co udało nam się znaleźć na okolicznym targu – powiedział proboszcz. Podkreślił, że w czasie Adwentu, dzięki pomocy patriarchatu łacińskiego Jerozolimy, parafia pomogła 12 tys. muzułmańskich rodzin, które mieszkają w okolicy. Otrzymały m.in. karton jajek, kurczaka, warzywa i owoce, koce i ubrania. 

Pośród ruin Gazy

W czasie wizyty w Gazie, kard. Pizzaballa przeszedł się pośród ruin miasta. Szacuje się, że 69 proc. wszystkich budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. System edukacji przestał istnieć – większość szkół jest w ruinie, podobna sytuacja dotyczy szpitali i ośrodków zdrowia. Patriarcha odwiedził również obóz dla uchodźców, w którym ze względu na ostatnie ulewne deszcze i przenikliwe zimno panują bardzo trudne warunki mieszkaniowe. Sytuacji nie poprawiają nałożona przez Izrael blokady na pomoc humanitarną. 

Blokada utrudnia niesienie pomocy

ONZ alarmuje, że aby zaspokoić podstawowe potrzeby, do Gazy musi docierać co miesiąc ponad 62 tys. ton pomocy, co przy obecnych ograniczeniach jest niemożliwe. Na trudności napotyka również pomoc dostarczana przez Kościół katolicki. Wizyta delegacji łacińskiego patriarchatu Jerozolimy miała również na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją parafii i lokalnej społeczności, by podjąć jak najbardziej skuteczne działania humanitarne i rozpocząć proces odbudowy. 

Od października 2025 roku w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, które pozwoliło na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej, ale nie zakończyło całkowicie aktów przemocy. Wojna w tym miejscu wciąż trwa i nadal przynosi ofiary śmiertelne. UNICEF alarmuje, że w minionych tygodniach z zimna zmarły kolejne dzieci, ogromnym wyzwaniem pozostaje też brak dostępu do podstawowej opieki medycznej i żywności. 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 23.12.2025 10:36

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 