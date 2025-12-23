Premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie - miejsce nierozerwalnie związane z drogą Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wizyta 22 grudnia była okazją do inauguracji Muzeum św. Jana Pawła II. „Janowi Pawłowi II powierzyłam moją drogę” – podkreśla Giorgia Meloni. Towarzyszył jej m.in. kard. Stanisław Dziwisz.

Szefowa włoskiego rządu zwiedziła nową przestrzeń muzealną mieszczącą się w Papieskim Kolegium Polskim. Muzeum św. Jana Pawła II powstał także dzięki wsparciu finansowemu włoskiego rządu w ramach inicjatyw związanych z Jubileuszem.

Dom kard. Wojtyły w Rzymie

Papieskie Kolegium Polskie zajmuje szczególne miejsce w biografii kard. Karola Wojtyły. To tutaj zatrzymywał się podczas pobytów w Rzymie przed wyborem na Papieża, a w przeddzień konklawe w 1978 roku wyruszył stąd do Watykanu. Ekspozycja prezentuje m.in. gabinet oraz sypialnię z oryginalnym wyposażeniem, z których korzystał przyszły Papież.

Słowa w księdze

Na zakończenie wizyty premier Giorgia Meloni wpisała do księgi pamiątkowej słowa: „To muzeum jest skarbcem wiary, duchowości i miłości. Zachowały się tu ‘ślady’ człowieka zwyczajnego, a zarazem wyjątkowego, który poruszył moje życie i któremu powierzyłam swoją drogę. Zachowam w sercu doświadczenie tej wizyty, będącej balsamem dla duszy i dla serca” – napisała w księdze pamiątkowej premier Włoch.

Goście wydarzenia

Wizycie premier Włoch towarzyszył m.in. kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i metropolita krakowski senior. Obecni byli także proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella, ks. Jan Antoni Główczyk, rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie oraz reprezentujący Watykańską Fundację Jana Pawła II ks. Paweł Ptasznik, rektor kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika.