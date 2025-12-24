info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Para Prezydencka złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Para Prezydencka złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Opłatek  
Marek Piekara /Foto Gość Opłatek

Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory; życzymy pokoju i pomyślności.

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli w środę Polakom w kraju i za granicą życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. - Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory; życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - podkreśliła małżonka prezydenta.

Życzenia świąteczne Pary Prezydenckiej, wraz z nagraniem wideo, opublikowano na stronie prezydenta i w mediach społecznościowych.

- Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku - czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - podkreślił prezydent.

Apelował do Polaków, aby strzegli skarbu, jakim są polskie tradycje bożonarodzeniowe m.in. świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, kolędy, pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu - życzył Nawrocki.

- Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - dodała małżonka prezydenta. Jak podkreśliła, mimo że święta to czas odpoczynku i wytchnienia, z mężem "szczególną pamięcią otaczają tych, którzy w świątecznych dniach pełnią służbę; dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta". - Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska - mówiła. 

PAP |

dodane 24.12.2025 11:46

TAGI| BOŻE NARODZENIE, KAROL NAWROCKI, MARTA NAWROCKA, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, ŚWIĘTO

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

