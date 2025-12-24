Para Prezydencka złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli w środę Polakom w kraju i za granicą życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. - Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory; życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - podkreśliła małżonka prezydenta.

Życzenia świąteczne Pary Prezydenckiej, wraz z nagraniem wideo, opublikowano na stronie prezydenta i w mediach społecznościowych.

- Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku - czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - podkreślił prezydent.

Apelował do Polaków, aby strzegli skarbu, jakim są polskie tradycje bożonarodzeniowe m.in. świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, kolędy, pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. - Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu - życzył Nawrocki.

- Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - dodała małżonka prezydenta. Jak podkreśliła, mimo że święta to czas odpoczynku i wytchnienia, z mężem "szczególną pamięcią otaczają tych, którzy w świątecznych dniach pełnią służbę; dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta". - Nasze serca przepełnia radość i życzliwość. Chcemy okazywać je bliskim, ale też tym, którzy świąt nie spędzą w cieple domowego ogniska - mówiła.