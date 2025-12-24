Prymas Polski złożył wszystkim świąteczne życzenia.
Święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia; wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak.
Składając życzenia świąteczne za pośrednictwem mediów społecznościowych, metropolita gnieźnieński życzył, by nadchodzące święta były dla każdego czasem wyciszenia, czasem pokoju i odzyskania prostoty wiary.
Prymas przypomniał, że mijający rok był czasem wspomnienia koronacji w Gnieźnie dwóch pierwszych królów Polski oraz 1025 lat istnienia archidiecezji i metropolii.
"Historia i tradycja łączą pokolenia, umacniają wiarę i inspirują do tego, abyśmy byli światłem i nadzieją dla drugich. Wszystkim życzę więc pokoju serca i bliskości, która rodzi nadzieję. Niech światło z Betlejem rozjaśnia nasze drogi; zanieśmy je do tych, którym najbardziej go dziś potrzeba" - powiedział.
Abp Polak podkreślił, że święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia.
"Wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów. Są źródłem pokoju. Bądźmy więc pielgrzymami nadziei, bądźmy zwiastunami pocieszenia, bądźmy świadkami i misjonarzami miłości" - zaapelował metropolita gnieźnieński.
Prymas zachęcił też wszystkich do zatrzymania się przy żłóbku.
"Pozwólmy, by Nowonarodzony dotknął naszych lęków, wyciszył niepokoje i dodał siły w codziennym życiu. Być uczniem to pozwolić, by Bóg do nas przemówił. Czasem w ciszy, czasem przez drugiego człowieka. On przemawia prostotą, pokorą i bliskością" - powiedział.
Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.