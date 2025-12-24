info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Boże Narodzenie to okazja do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia
rss newsletter facebook twitter

Boże Narodzenie to okazja do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia

Prymas Polski abp Wojciech Polak  
Tomasz Gołąb /Foto Gość Prymas Polski abp Wojciech Polak

Prymas Polski złożył wszystkim świąteczne życzenia.

Święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia; wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak.

Składając życzenia świąteczne za pośrednictwem mediów społecznościowych, metropolita gnieźnieński życzył, by nadchodzące święta były dla każdego czasem wyciszenia, czasem pokoju i odzyskania prostoty wiary.

Prymas przypomniał, że mijający rok był czasem wspomnienia koronacji w Gnieźnie dwóch pierwszych królów Polski oraz 1025 lat istnienia archidiecezji i metropolii.

"Historia i tradycja łączą pokolenia, umacniają wiarę i inspirują do tego, abyśmy byli światłem i nadzieją dla drugich. Wszystkim życzę więc pokoju serca i bliskości, która rodzi nadzieję. Niech światło z Betlejem rozjaśnia nasze drogi; zanieśmy je do tych, którym najbardziej go dziś potrzeba" - powiedział.

Abp Polak podkreślił, że święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia.

"Wzywają do pojednania i uważnej obecności w świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów. Są źródłem pokoju. Bądźmy więc pielgrzymami nadziei, bądźmy zwiastunami pocieszenia, bądźmy świadkami i misjonarzami miłości" - zaapelował metropolita gnieźnieński.

Prymas zachęcił też wszystkich do zatrzymania się przy żłóbku.

"Pozwólmy, by Nowonarodzony dotknął naszych lęków, wyciszył niepokoje i dodał siły w codziennym życiu. Być uczniem to pozwolić, by Bóg do nas przemówił. Czasem w ciszy, czasem przez drugiego człowieka. On przemawia prostotą, pokorą i bliskością" - powiedział. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 24.12.2025 13:03

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PRYMAS, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej | Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę | Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie | Za mało doceniamy szaleństwo Bożego gestu, jakim jest Wcielenie | Świąteczny obiad dla bezdomnych ze wspólnotą Sant'Egidio
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jak Józef

Jak Józef

Życzenia dla wszystkich od redakcji wiara.pl

Wigilia

Andrzej Macura

Wigilia

Zwierzęta będą mówić ludzkim głosem? Żeby choć ludzie potrafili.

Blisko, tuż, tuż

Katarzyna Solecka

Blisko, tuż, tuż

A tu świat nie jest gotowy. Nasz bliźni nie jest gotowy na nas.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wigilijne nabożeństwo dla rodzin protestujących górników

Trwa protest w kopani Silesia

Pod ziemią przebywa 21 górników.

Pożar kościoła w Lublinie

PSP: w Wigilię doszło do 361 pożarów; w pożarów zginęło 12 osób

Ponad 1040 razy, w tym przy 361 pożarach interweniowali w Wigilię strażacy

Modlitwa

W Boże Narodzenie luteranie uczestniczyli w jutrzniach

To odpowiednik pasterek w Kościele katolickim.

Jasna Góra

Jasna Góra zaprasza do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

W sanktuarium są cztery bożonarodzeniowe stajenki.

Straż pożarna gasi

Lublin: Pożar poddasza kościoła przy ul. Kunickiego

Nikt nie został ranny - poinformowała straż pożarna.

Podczas pasterki Betlejem

Pasterka w Betlejem, apel o nadzieję i odbudowę

W uroczystościach w Betlejem uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy; cudzoziemców jest bardzo niewielu.

Sztuczna inteligencja

AI hakuje nasz system myślenia, żeby nas do czegoś przekonać

Nasze zrozumienie AI nie nadąża za jej rozwojem.

Uważaj jakie zdjęcie publikujesz

Media społecznościowe nie powinny być cyfrowym albumem dzieci

Każde zdjęcie opublikowane w sieci zostawia trwały cyfrowy ślad na lata.

Dwudziestodolarówka

Mieszkaniec Arkansas wygrał ponad 1,8 mld dolarów

Padła główna wygrana w amerykańskiej loterii Powerball.

Ho ho ho odejdzie do kąta?

Portugalczycy wracają do świątecznych korzeni

Walczą z amerykanizacją Bożego Narodzenia.

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Leon XIV: Wszechmoc Boga objawia się w bezsilności Dzieciątka

Bóg nie daje światu idei ani gotowych rozwiązań, ale samego siebie – podkreślił papież Leon XIV w homilii wygłoszonej podczas pasterki. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie objawia nieskończoną godność każdego człowieka i stawia pytanie o miejsce dla ubogich, dzieci i obcokrajowców w świecie, który coraz częściej traktuje człowieka jak towar.

abp Józef Kupny

Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w telewizyjnym orędziu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
-4°C Piątek
noc
-4°C Piątek
rano
-1°C Piątek
dzień
0°C Piątek
wieczór
wiecej »
 