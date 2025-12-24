info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » W. Brytania: Sto lat temu ukazało się pierwsze opowiadanie o Kubusiu Puchatku
W. Brytania: Sto lat temu ukazało się pierwsze opowiadanie o Kubusiu Puchatku

Ciągle obecny w kulturze  
Henryk Przondziono /Foto Gość Ciągle obecny w kulturze

To niewłaściwy gatunek pszczół.

W środę mija 100 lat, odkąd w Wielkiej Brytanii ukazało się pierwsze opowiadanie A.A. Milne'a o Kubusiu Puchatku. Jedna z najpopularniejszych postaci literatury dziecięcej pojawiła się w opowiadaniu "Niewłaściwy gatunek pszczół", opublikowanym w londyńskiej  gazecie "Evening News". Pamiętnej publikacji z 24 grudnia 1925 roku towarzyszyły ilustracje Jamesa Henry'ego Dowda.

To historia Kubusia Puchatka, który słyszy brzęczenie pszczół dobiegające z wysokiego dębu i obmyśla plan zdobycia miodu. Postanawia wytaplać się w błocie i pożyczyć od swojego przyjaciela Krzysia niebieski balonik, by upodobnić się do chmury. Kiedy się unosi, zaniepokojone owady zaczynają złowrogo na niego brzęczeć i siadać mu na nosie. Miś uznaje wówczas, że "to nie jest właściwy gatunek pszczół", i z pomocą chłopca wraca na ziemię.

To właśnie w tym opowiadaniu po raz pierwszy padają słowa Puchatka, że "z pszczołami nigdy nic nie wiadomo".

Sukces publikacji sprawił, że już w 1926 r. Milne wydał książkę "Kubuś Puchatek", a dwa lata później - "Chatkę Puchatka". Obie trafiły do rąk polskich czytelniczek i czytelników w 1938 r. w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

Jak zaznaczył dziennik "Times", syn Milne'a Krzyś i jego miś, noszący wówczas imię Edward, pojawili się wcześniej w zbiorze wierszyków dla dzieci "Kiedy byliśmy bardzo młodzi", który miał premierę w 1924 r.

Z Londynu Marta Zabłocka 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 24.12.2025 21:33

TAGI| DZIECI, KULTURA, LITERATURA, PAP, RÓŻNE, WIELKA BRYTANIA

Andrzej Macura

Spojrzeć z drugiej strony

Z tej drugiej strony „święte racje” wyglądają inaczej.

Nauczycielka życia

ks. Leszek Smoliński

Nauczycielka życia

Poradnik, podręcznik, elementarz – wszystko to ma służyć poznawaniu rzeczywistości i rozwojowi.

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Maria Sołowiej

Gdyby Święta Rodzina żyła dziś

Święta minęły. Właściwe, kiedy piszę, dopiero mijają. Przed nami niedziela Świętej Rodziny. Co dziś mówiono by lub pisano o Świętej Rodzinie?

